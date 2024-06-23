家裡廚房也能做到「供應商評鑑」跟「生產自動化」

【文．圖╱背包Ken】

為了讓孩子的生長曲線不要拉警報，當下，只能先一口一口餵飯，同時，在煮菜上花心思！具體而言，就是讓家中的廚房建立「供應商評鑑」跟「生產自動化」的作業系統。

我請了一年育嬰假煮菜，很多人關心，小孩現在吃那麼好，但一年結束，以後煮不了，怎麼辦？

放心，曾預想上班那一天的到來，我也準備了一年，如今，已神功大成！

用工廠的切入點，我把煮菜分成「進貨」跟「生產」兩步驟。

過去一年，雖然時間多了，但我沒有花大把的時間，慢慢去菜市場買菜、慢慢熬煮功夫菜。而是模擬上班後會有的時間限制，不斷把進貨跟生產的工時縮短。

更營養又省力的煮菜布局

具體來說，我在家中做「供應商評鑑」跟「生產自動化」。

供應商評鑑

幾乎沒有上市場買菜，而是嘗試各種網路下單，包含冷凍宅配、外送APP的生鮮雜貨、地區性菜販送到宅。每個貨源有不同強弱之處，還有商家處理食材上的差異，直接買來煮，最容易了解當中的不同。

例如我發現：冷凍宅配的魚類是強項，主要是因為魚的鮮度變化很快，從源頭就凍起來，雖然會降一級鮮度，但之後就不太會再往下掉。地區性菜販則是青菜種類比外送APP的生鮮多，主要因為小菜販批貨很自由。反觀外送APP的生鮮，貨源主要來自連鎖超市，連鎖超市只收購能大量標準化種植的菜，有包袱，選擇就少。

雞、豬肉也不同，地區型菜販多是送溫體肉，雖便宜好吃，但只能放比較短天數天，必須很快煮掉，讓人有壓力。我反而喜歡外送APP的生鮮，通常都是來自超市的冷藏肉，貴一點，但可以放三到五天，比較不容易浪費。

（以上貨源特性，也跟我購買的各別商家差異有關，不一定適用全台。）

這是在建立我家庭的供應商組合，現在不需要出門，就可以取得我要的品質、價格及食材種類。

「這樣上班後，就不用抽時間去買菜，還更營養」。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

生產設備自動化

如果每道菜都需要瓦斯爐，煮完一道才換下一道，烹煮時間就會拉很長。所以，我儘量嘗試每餐只設計一兩道菜，是需要在瓦斯爐上人工完成。其他就由水波爐、氣炸鍋、萬用鍋、煮蛋機等各種設備，在我用瓦斯爐的時候，同步自動完成。

但要自動化，並不是會開機就好。要讓機器發揮作用，菜單設計就要有能發揮不同機器的優點。而菜單設計，還要配合我會煮的、我好買的（又關係到前面的供應商評鑑）、跟小孩愛吃的，所以，也要花時間實作跟調整。

「原本做菜要一小時，就可縮短到半小時，還更好吃」。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

※原文刊載於2024年06月號《媽媽寶寶》448期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9930351

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