該怎麼調適準備離婚的心情？從3階段好好慰問自己

【文／曾心怡】

有人說，結婚就像是另一次生命歷程的開啟。然而，在現代的社會中，找到一個我愛你，你也愛我的人就已經不簡單了，更何況在相處之後，還得一起面對、相守共識與承諾，真的不是容易的事。

倘若今天真的準備與另一半要離婚了，我們需要思考哪些點？又該如何調適心情？主要可以分為3個階段來一步步的調整。

第一階段．在離婚之前

在這個階段，每段婚姻所經歷的時長都不同，有的伴侶可能剛起心動念，有些則已抱持著多年想離婚的念頭。

有些伴侶或許曾付出巨大的努力，想要修復關係中的裂痕，但在調解的過程中，卻不見得找得到適合兩個人的方法，或是有些婚姻中的問題，根本絲毫未被發覺、根除，抑或是努力過後仍無力改變現況，此時，就更容易感到挫折。

第二階段．談離婚的過程

在這個時期，每對伴侶離婚的原因不盡相同，因此，多數來說，會依照每個人的家庭狀況，協談離婚的條件及之後的生活安排。

在談離婚的過程中，由於思考、在意的條件都不一樣，許多夫妻會在此時，用盡辦法爭取屬於自己的權益，例如：金錢、撫養權、探視權等等。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

第三階段．離婚後的重建

離婚後，兩人的心情皆需要時間來調適，從家庭生活變成單身或是自己帶孩子。有小孩的家庭，得獨自育兒、分割探視小朋友的時間、面臨著搬家、轉學等等的教育事宜……

這些從身分到生活環境的轉變，實屬不易。有時也許還得面對他人的關心，久而久之會形成無形的壓力，在這個階段裡，時而堅強、脆弱，都是反應合理的時期。

重新定義屬於自己的人生

離婚的過程非常不容易，以下分享3種調適心情的方式，希望可以陪伴有需要的夥伴，讓身心少承受一些辛苦：

1.接納自己的心情

在離婚的歷程中，情緒一定會有所起伏，擁有這些感覺是因為我們正在風雨中，卻沒有傘可以遮擋，或是沒有力氣撐傘，所以會被淋溼、盡顯狼狽，但接納這些心情，才有辦法聽到情緒背後的聲音。

低落，是因為我們在面對失去；憤怒，是由於不想要被如此對待；不安，則是因感到無助。透過心情，會感受到心理所需，才有辦法協助自己。

2.必要時得以求助

當情緒影響到日常，就須求助心理專業人員，這並不代表被打倒，也不一定是生病，而是我們需要更多的聲音，來協助自己站穩。

3.修正自我批判

有了一段不美滿的婚姻也不意味著失敗，相反的，深思之後再勇敢地做決定，反而更有機會開啟另一段屬於自己的開始。

祝福每一個你，不論是在婚姻裡或外，都能過著自己想要的生活！

※原文刊載於2024年06月號《媽媽寶寶》448期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9930365

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