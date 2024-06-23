李權哲&梁凱莉寶寶誕生了！李權哲親手剪臍帶：「感覺像剪脆管」凱莉後悔來不及挑一首歌當生產背景音樂

【文字╱IRIS YEH、CHRISTINE LEE 攝影╱HEDY CHANG 造型╱KATHY HSU 化妝╱Tsao,Wan Ting 髮型╱Khunnie 影音╱煒喆影像工作坊】

金曲獎音樂人李權哲，和《全明星運動會》裡的可愛女生梁凱莉的寶寶出生了！他們在產前特別拍攝了《媽媽寶寶》封面照，分享了準爸媽心中都曾從不確定到緊張、到充滿期待，感受著幸福，那宛如坐著雲霄飛車一般的神奇旅程。

看到寶寶的第一眼 李權哲嚇慘了

兩人的寶寶比預產期還來得早！老公李權哲陪凱莉進產房，心情也超緊張。李權哲說：「看到醫師從肚子裡拉出血淋淋的紫色嬰兒，寶寶沒有馬上就哭，也沒什麼反應，心裡就想說慘了慘了，非常害怕！還好過不久聽到寶寶響亮的哭聲，我才放下一顆心來……」

梁凱莉則是因為打了麻藥還沒退，所以寶寶出生以後，還是感覺昏沉沉的，視線模糊看不清楚。但即使看不清楚，昏沉中她還是流下了眼淚。她形容那是一種奇妙又感動的感覺。

親手剪臍帶 感覺像剪脆管

李權哲在產房親手拿剪刀剪掉臍帶。他笑著形容那種感覺：就像在「剪脆管」。凱莉則是特別注意到，當時產房正在放一首抒情國語歌 (後來李權哲想起那首歌是周杰倫的<晴天>) 因為寶寶來得比預產期早，所以兩人來不及挑選一首歌搭配生產的背景音樂，就進了產房。

凱莉說：「好可惜哦，我們還沒選歌他就誕生了……」也提醒愛音樂的準爸媽們，不妨也可以把選歌列入產前待辦事項，不過以後若李權哲和凱莉跟孩子一起聽到周杰倫的<晴天>，想必兩人應該特別有感覺，也有一番故事可以好好跟孩子分享吧！

回想知道懷孕的當下 第一個念頭：我還會這麼酷嗎？

30歲的凱莉，和26歲的李權哲，算是早婚早生的年輕爸媽。雖然兩人早有打算會生小孩，但當確認懷孕的這天真的來臨，兩人還是需要時間消化一下。

凱莉笑說：「我記得那時我出診所後，告訴他這個訊息。他沒有回答，就是一直走、一直走……」

問李權哲那時心裡在想些什麼？他坦承說：「我前面三天一直在想：『我這麼酷，當了爸爸後我還會酷嗎？』」

別說是正備受矚目的創作才子如他，會擔心自己變得不酷了，每一個爸媽如你我，心中都曾經有過如此的靈魂拷問吧？

但後來，他為自己找到了解答：「會酷就是會酷，不會酷就是不會酷。我可以選擇把大部分的時間跟老婆小孩分享，留一小部份給自己，對我來說，這是一件很美好的事情。」

準備當最會抱小孩的爸爸

而說話輕聲細語的凱莉，其實很懂得怎麼「治」老公，她說前陣子兩人一起去上媽媽教室，「他應該是全場最會抱孩子的爸爸了吧」還用崇拜的眼神看著他：「那以後孩子就交給你抱了喔！」

李權哲說：「我其實是個很機掰的人，但她可以治我，這點就蠻厲害的。凱莉看起來很溫柔，但其實有主見。不過她不是一直告訴你要怎麼樣做，過程中她會一直會問：『你OK嘛？』後來你會莫名其妙地照著她的想法，還以為這都是自己的選擇，而且還做得很開心。等到後來驚醒：『X！這就是她要的。」李權哲無奈低頭說：「我覺得我有點習慣了……就這樣吧！」

周遭的我們哄堂大笑，拍著腿說：對對對！智慧媽媽就要這樣做！

孕期中的八號按摩師

凱莉說，在懷孕這件事上，自己的神經還蠻大條的。剛開始還會忘記懷孕，繼續穿高跟鞋。這時候李權哲就會說：「現在這什麼狀況？」用他略帶嚴格其實又藏著更多寵溺的方式提醒她。

「外表看不出來，他蠻會照顧孕婦。」凱莉甜甜地笑說。懷孕之後，李權哲每天晚上都幫她按摩。而且還會研究那些穴道能按，哪些穴道不能按。我們考他，什麼穴道最常按？他馬上回答說：「內觀、足三里。」果然是改善孕吐的穴位！

他一抹淺淺自信微笑，驕傲地說：「我八號師傅。」

等著跟孩子一起玩

李權哲已經想好以後怎麼帶著孩子一起去「鬧別人」。

「好比說，跟阿嬤講一些奇怪的話，像是小小年紀突然跑去跟她說：『阿嬤我精神崩潰！』之類的，讓她黑人問號啊。」聽起來完全像是李權哲小時候會做的事。

凱莉忍不住打破他的幻想：「如果以後孩子不想跟你玩，我會勸說他快去陪爸爸，不然爸爸會難過喔。」李權哲委屈說：「結果到時『被陪玩』反而是我，我真的會難過耶。」

當然，以上都是孩子尚未出生前，父母合理的天馬行空。一家人就能嘻嘻哈哈地一路玩下去，世上還有比這更酷的事嗎？

※原文刊載於2024年06月號《媽媽寶寶》448期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9930365

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