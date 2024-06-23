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產後媽媽更需要優質睡眠 全家安睡的9大睡眠法則

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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【文／酣然兒科睡眠顧問】

每個人都需要優質的睡眠，對於新手父母來說，更容易因為育兒的種種事項，而產生睡眠障礙，因此，非常有必要了解如何能讓自己好好睡一覺！

為了在半夜幫寶寶多次換尿布、餵奶、安撫寶寶，大多數的新手父母睡覺時，容易有睡眠中斷的情況。此外，照顧孩子的沉重壓力，也可能會讓家長總是輾轉難眠。

女性產後更需要優質睡眠

長期的睡眠不足會影響人體的健康、情緒、以及人身安全，所以，我們更應該重視新手爸媽的睡眠品質！

特別是女性在生產完後，身體會經歷巨大的變化，例如：五臟六腑開始歸位、荷爾蒙出現急遽的起伏、開始泌乳等等，光是這些生理改變，就已經讓產婦非常勞累，更何況產婦還要頻繁的親餵、擠奶、照顧寶寶。然而，充足的睡眠，才能夠幫助產婦修復身體、提升母乳產量，穩定情緒、避免產後憂鬱惡化。

9大法則掌握產後睡眠

因此，我希望有更多的家庭能夠重視睡眠，接下來就分享掌握好眠的9大重點，幫助女性在產後能獲得充分的休息！

1.產前規劃

父母可在產前就訂好月子餐、預約打掃服務、請長輩幫忙、預訂月嫂、月子中心等等，好讓自己獲得充分的休養。

2.寶寶小睡時，媽媽也睡一下

如果父母晚上的睡眠頻繁被中斷，白日就得找尋機會補眠。

3.抓大放小

產後三個月，是新手父母最疲憊的時候，在這段期間中，建議女性保留體力做最重要的事情。

4.輪流值夜班

當新生兒於半夜哭鬧，爸爸媽媽都一同起身照顧寶寶時，其實有些浪費珍貴的人力。父母不妨考慮利用安排值夜班的方式，輪流休息。不用值班的人，可在不同的房間戴眼罩、塞耳塞睡覺。

5.替手

有些媽媽會把照顧新生兒的重擔，全部攬在自己的身上，導致女性很快就累垮了。事實上，能試著將部分工作交給其他家人。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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6.散步、曬太陽

當身體恢復的差不多了，白天記得留一些時間出門散步、曬太陽，陽光能夠促使身體分泌更多的血清素，讓心情變佳，早晨的陽光，還具備調節睡眠的功用。

7.睡眠衛生

女性在生產完後，體內的荷爾蒙會發生劇烈的變化，再加上得在半夜多次中斷睡眠照顧新生兒，易使得睡眠品質每況愈下，這時，更要堅持睡覺的衛生習慣。

8.睡眠障礙

很多人在孕期易有睡眠問題，如：有呼吸中止症，而這樣的睡眠障礙，可能會延續到產後，如果您有睡眠障礙，請前往醫院或診所檢查、治療。

9.產後憂鬱、焦慮

睡眠不足易加劇憂鬱、焦慮。如果您懷疑自己有產後憂鬱或是產後焦慮，請儘速就醫治療！

※原文刊載於2024年06月號《媽媽寶寶》448期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9930345

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【更多內容都在2024年6月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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