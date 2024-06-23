哺乳心樂園／特殊嬰兒哺乳充滿挑戰 不只是媽媽的事 還需要整個家庭和專業人員共同努力！

【文╱新竹台大分院生醫醫院新生兒科主治醫師劉思妤】

有些嬰兒出生時就帶著挑戰，可能無法第一時間就跟媽媽進行肌膚接觸，又或許需要住院而需要有一段時間的母嬰分離，在這樣的情況下，特殊嬰兒的哺乳該怎麼做呢？

隨著產前教育的普及和母乳哺餵知識的推廣，愈來愈多父母希望在產後能以母乳為嬰兒主要的營養來源，然而，有些嬰兒出生時就帶著挑戰，可能無法第一時間就跟媽媽進行肌膚接觸，又或許需要住院而需要有一段時間的母嬰分離，在這樣的情況下，特殊嬰兒的哺乳就成為了需要被重視的議題。

在這篇文章中提出幾個特殊嬰兒的哺乳課題，讓大家更加了解這些嬰兒可能面對的挑戰和提供可行的方法，希望可以提供有特殊嬰兒的家庭更好的哺乳支持。

早產兒的哺乳

早產兒的週數和體重都較小，依早產程度也可能有不同的合併症，針對這個族群，母乳的成分最能符合早產兒的需求並降低併發症。但礙於醫療需求，早產兒一出生常常就需要入住保溫箱，接受不同的呼吸支持和治療，讓出生後立即的肌膚接觸變成困難，且需要長時間的母嬰分離，因此，早產兒哺乳在不同階段有不同的做法：

無法親自哺餵的母嬰分離階段

媽媽可以儘早（分娩後1小時內）開始擠乳，並持續規律頻繁（1天至少擠乳8次）將奶水擠出予以適當保存，在早產兒狀況穩定後，將奶水提供做為營養的來源。

可以哺乳時適應乳房的階段

這個階段需要學習觀察早產兒想吃的訊號，並按需求哺餵，對於不熟悉乳房的早產兒可頻繁肌膚接觸，早產兒的肌肉張力可能較低，因此，可以尋求對哺乳熟悉的專業人員，協助擺位和輔助早產兒吸吮並密切觀察。

唇顎裂嬰兒的哺乳

母乳對這群嬰兒來說還是極為重要，尤其是母乳對於唇顎裂嬰兒常面臨到的中耳炎，比配方奶更具保護力，唇顎裂嬰兒的哺乳策略如下：

單純唇裂

通常這些嬰兒可順利親餵，媽媽在親餵時，用手指或乳房組織覆蓋唇裂的地方。

合併顎裂

視顎裂程度決定是否能夠順利親餵，哺乳時，可嘗試將乳頭朝向上顎完整的部分，並於哺乳時，擠壓乳房以利奶水排出，但有些合併顎裂的嬰兒，可能受限於構造和體力，而無法單從親餵攝取足夠的奶水，此時，媽媽還是能持續擠出奶水，以湯匙、杯子 或特殊奶瓶補充給嬰兒。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

多胞胎嬰兒的哺乳

多胞胎的每個嬰兒都是獨立的個體，進食的型態也大不相同，可先學會哺餵一個嬰兒，了解每個嬰兒的特質及確認有喝到足夠奶水後，再規劃是否要同時哺餵多胞胎，同時哺餵有時需要訂出規則表，以三胞胎為例，第一餐可以A和B同時吃兩邊，餵完兩個再餵C；第二餐B和C同時吃兩邊，餵完兩個再餵A；第三餐A和C同時吃兩邊，餵完兩個再餵B。

特殊嬰兒哺乳充滿挑戰，但對這群嬰兒來說，卻更顯重要，哺乳從不是媽媽一個人的事，而是整個家庭和專業人員需要共同努力的，沒有最好的哺乳計畫，只有最適合的哺乳模式，期待特殊嬰兒也能在母乳的滋養下成長茁壯！

※原文刊載於2024年06月號《媽媽寶寶》448期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9930352

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