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小心！腸道寄生蟲還存在 最常見的是蟯蟲 最恐怖的是廣東住血線蟲

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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【文╱李藹芬　採訪諮詢╱馬偕兒童醫院醫務部部長暨兒童感染科主任紀鑫】

腸道寄生蟲在熱帶及亞熱帶地區普遍流行，是開發中或未開發國家常見的疾病。過去，我國的此一疾病盛行率不低，然而，隨著環境衛生水準的大幅提升，已有效阻斷部分腸道寄生蟲的傳播，但仍有尚未根除的寄生蟲存在。唯有做好個人清潔，以及養成不生食的習慣，才能阻斷傳播的途徑。

聽過「蛔蟲、鉤蟲、蟯蟲」嗎？在台灣，年輕的一代或許覺得陌生，但對長輩而言，不僅不陌生，甚至還勾起童年時的回憶──為了檢查有無蛔蟲，要把糞便裝在小小的圓盒內，帶到學校交給老師。

腸道寄生蟲感染兩大途徑

不論蛔蟲、蟯蟲或鉤蟲都是「腸道寄生蟲」，主要寄生在腸道內以吸收營養，馬偕兒童醫院醫務部部長暨兒童感染科主任紀鑫指出，一旦人體出現腸道寄生蟲感染，多半會對健康造成影響。腸道寄生感染人體之方式依其病原種類有所不同，大致上可區分為兩種途徑：

．經口食入：如：蛔蟲、鞭蟲、肝吸蟲、絛蟲及痢疾阿米巴原蟲等。大多數的腸道寄生蟲是經由口部進入人體。

．經皮膚穿入：如：十二指腸鉤蟲、美洲鉤蟲等，經由汙染泥土中的鉤蟲幼蟲穿入皮膚而感染。

紀鑫醫師補充，寄生在人體腸道的成蟲所產之蟲卵隨糞便排出後，直接汙染或經施肥間接汙染土壤及栽種的蔬菜瓜果或水源等。不良的飲食或衛生習慣，例如：生食、生飲、飯前便後不洗手等，均可使蟲卵經口食入而遭感染。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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部分寄生蟲銷聲匿跡．蟯蟲依舊常見

過往，台灣的衛生條件不佳，寄生蟲感染的情況相當常見，不過，隨著環境衛生與個人衛生大幅提升，加上醫療進步，以及農作物不再使用傳統水肥等因素，已有效阻斷了蛔蟲、鉤蟲或鞭蟲等腸道蠕蟲的傳播。

如今，在台灣，寄生蟲感染的案例並不算多見，紀鑫醫師指出，「當前，臨床上的寄生蟲感染案例，最常見的是蟯蟲，最恐怖的是廣東住血線蟲」。

蟯蟲最常見

全世界感染盛行率最高的寄生蟲，非蟯蟲莫屬。他指出，蟯蟲是一種小而白色的腸道寄生蟲，又名為「針狀蟲」，寄生在人體的小腸、大腸和直腸，以腸子裡的食物做為營養。

「感染後，大多數人的症狀不明顯，不像蛔蟲感染的人會有吃很多，卻一副面黃肌瘦的狀況。蟯蟲感染不會肚子痛，偶爾食欲差，並不容易被診斷，最常出現的症狀是肛門搔癢，容易讓人晚上睡不好。

如果父母發現孩子在晚上睡覺翻來覆去，還會不斷伸手抓屁股，或是把屁股翹起來，建議就醫檢查」。若是遲遲未發現異狀，讓蟲子愈長愈多時，很有可能會塞住腸子。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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廣東住血線蟲最恐怖

為何說廣東住血線蟲最恐怖？因為此寄生蟲常侵入腦部、脊髓等神經組織，造成各種神經學症狀。患者多半出現腦膜炎，以急性劇烈的頭痛最常見，也可能出現發燒、噁心、嘔吐、頸部疼痛、僵硬等症狀，且可能危及生命。

紀鑫醫師表示，曾診治過一個孩子，送來醫院時，有發燒、頭痛、嘔吐等症狀，經檢查後，確診為嗜伊紅性腦膜炎，「這是由廣東住血線蟲引起的腦膜炎，嚴重時，可能致死」。

廣東住血線蟲感染人類的主要途徑，是經由食用未煮熟受汙染╱寄生之福壽螺、蝸牛或蛞蝓、受到幼蟲汙染的水或生菜（菜葉被受感染蝸牛爬過，沾染到黏液）等所致，潛伏期約2～3天，最長可達47天。感染的寄生蟲數量較多時，可能危及生命。

※原文刊載於2024年06月號《媽媽寶寶》448期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9930359

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