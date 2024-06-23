高危險妊娠在常規產檢外 建議增加5項產前檢查

【文╱Tiffany 採訪諮詢╱童綜合醫院婦產部主治醫師莊聖偉】

比起一般孕婦，高危險妊娠的孕媽咪或胎兒可能會面臨較高的妊娠風險，或是突發的孕產狀況，如沒有獲得妥善的處置，將可能危及母胎的生命安全，除了遵守常規的產前檢查，通常也會建議增加5項產檢項目，就算是發現胎兒異常，也能及早介入治療，並達到母子均安的最終目標。

1.唐氏症篩檢

唐氏症篩檢，區分為四大項（初唐、二唐、非侵入染色體篩檢及羊膜穿刺，四擇一即可）。童綜合醫院婦產部主治醫師莊聖偉說明，第一孕期唐氏症篩檢又稱為「初唐」，約在孕期11〜13週又6天內進行超音波及抽血檢查，觀察頸部透明帶厚度，厚度愈厚，異常機率就愈高，準確度約在85％〜95％。

假如初唐來不及做，孕婦可選擇第二孕期唐氏症篩檢，又稱為「四指標篩檢」，準確度約80%，於懷孕15〜20週，抽取母體的血液，根據血液中的4項指標來計算胎兒罹患唐氏症的機率。小於1/270屬於低風險群，高於1/270則為高危險群，屬於高危險群者，會再進一步做羊膜穿刺確診。

2.羊膜穿刺

「羊膜穿刺」為一項操作型技術的名稱，分為「羊水染色體」及「羊水晶片」，藉由直接抽取羊水來取得胎兒細胞，準確度及檢查項目是最高且最多的，缺點是孕婦需要承擔1/1000～3/1000感染破水，造成死胎的風險。

「以新冠肺炎診斷方式來比喻，初唐、四指標篩檢，以及NIPT（非侵入性染色體檢查）僅能算是快篩，只有羊膜穿刺才是PCR，屬於診斷性檢查。」莊聖偉醫師說明，由於高齡產婦生出唐氏症寶寶的機率較高，建議34歲以上的孕婦，依據標準指引建議接受羊膜穿刺。

目前國健署也有針對高齡及遺傳病史，提供產前遺傳診斷檢查補助，如果經濟允許，建議加做羊水晶片檢查，針對更多的基因異常疾病進行檢查。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

3.子癇前症篩檢

子癇前症恐對母胎造成極大的威脅！建議透過初期子癇前症的篩檢，檢測自身是否為高危險群，莊聖偉醫師提到，此檢測時機約在孕期11～14週間，醫師會測量孕媽咪兩手的平均動脈壓、血液中的胎盤生長因子，以及使用超音波測量子宮動脈血管阻力，綜合病史詢問、量體重等，評估孕媽咪在34週或37週前出現早發性子癇前症的危險機率。

如果診斷為高危險群，孕婦每日服用阿斯匹靈可以降低62%的發生率；針對中後期之疑似案例，則能透過中晚期篩檢來決定是否採取剖腹產。

4.高層次超音波

莊聖偉醫師建議，所有孕婦都該進行高層次超音波檢查！他表示，胎兒異常可分為結構上及染色體上的異常，「有時染色體出現異常，並不代表胎兒結構有異常；胎兒結構出現異常，也不表示染色體會有問題。」

高層次超音波約在孕期20～24週左右進行，能觀察到胎兒全身的重要構造是否正常發育，針對能透過出生後矯正的疾病，一般會建議把胎兒留下（如：唇顎裂），若是重大異常疾病，且預後情況不佳者（如：無腦兒），經過充分遺傳諮詢，由孕婦與家屬做出最後決定。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

5.胎兒生理評估

進入懷孕中後期，倘若高危險妊娠孕婦感覺到不適時，可於產檢時加做胎兒生理評估。葉海健醫師提到，胎兒生理評估包含判斷胎盤功能是否正常的非壓力性測試，加上胎兒超音波4項檢查（胎兒呼吸、胎兒活動、胎兒張力、羊水量），檢查過程需花上30～60分鐘，用來評估子宮內的環境是否適合胎兒繼續生長。

每一項檢查會用分數來評分，正常的話給予2分，異常則為零分，滿分為10分，低於6分則需接受進一步追蹤。

※原文刊載於2024年06月號《媽媽寶寶》448期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9930365

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