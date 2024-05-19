孩子的教育基金這樣存 解析投資ETF技巧

【文／珊迪兔】

投資理財是一項長遠的工程，若在孩子小時候，家長能就幫他們培養正確的理財知識，也可為其建立健全的財務規劃，更有助於未來的生活與學業有好的發展。

根據集保結算所大數據平台統計，截至2024年2月底，12歲以下的兒童開戶人數達27萬人，兒童開立帳戶有庫存餘額之人數約20萬人，人均庫存金額逾37萬元。

此外，以股息或債息為主的ETF，元大美債20年ETF（00679B）與復華富時不動產ETF（00712）都在成長當中！從這個數據就可得知，台灣的父母對於幫孩子從小就開始投資理財的觀念大幅提升，而且普遍較重視股息。

投資ETF的必要守則

面對琳瑯滿目的投資工具，到底哪些理財方式較適合孩子？我自己選擇的方法有以下三個重點：

1.以接近大盤指數表現的ETF為主

我還是認為孩子買市值型ETF（這類ETF基本上是貼著股市大盤走，績效與大盤類似）就好，配息對於年紀太小的孩子來說，較沒有必要性的，我們要關注的是總報酬率。

跟大多數人一樣，我是從0050（元大證券）開始買起，2023年，歐盟的「碳邊境調整機制」（CBAM）開始試行上路，因此，我又加入00922（國泰證券）市值＋ESG低碳轉型的ETF。

00922和00923（群益投信）的差別在於，00922主打低碳轉型，凡是碳排放量有進步的公司都可納入，不會排除掉所有重工業的公司，但是00923是直接將碳密度過高的企業剔除。不過，兩者的成分股（指在股票價格指數計算中所選用的股票）重疊性很高，都可自行考慮。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

2.考慮規模與流動性

目前，台灣ETF的資產規模（衡量ETF管理資產的總市值）仍以0050、006208最大，流動性（價差愈窄，ETF的流動性就愈高，平均成交量愈大）最強的00922、00923也以規模見長，就我而言，流動性不是主要問題，若是資產規模不夠大，我還是會選擇排除在外。

3.清楚資金的規劃用途

若是打算用股息支付孩子的費用（學費、生活費），那麼，選擇高股息的商品也無可厚非，否則在都需要複利買入的情況下，股息的存在較沒必要，孩子年紀還小，現在配息也只是會不小心花掉而已，不如找總市值規模大的公司，配置市值型ETF，更能達到成長期的資產成長。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

慎選投資方法方能事半功倍

我更希望這幾檔ETF不要配息，因為只要配息了，20歲以下孩子的股利所得就會被合併到父母的所得，複利成長的前提是領到利息再投資，此外，還得把配息的金額用來買零股，此外，配下來的現金還有一筆轉帳費須扣除。

假若擔心稅金的部分，也可以考慮0050連結基金不配息的商品，畢竟想把利息滾入本金再投資，也必須自己計算股息對應的股數下單，元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息，會自動將股息再投入，所以，選購不配息省下股利所得稅，也是不錯的選擇。

※原文刊載於2024年05月號《媽媽寶寶》447期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9930069

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