爸爸的天生缺憾 還是可靠後天努力！以超過半年時間逆天改命 登上「天然磁石」之位

【文╱背包Ken】

孩子與媽媽就是比較親近，可說是天性使然。面對生理構造的差異，爸爸只能甘願俯首稱臣，然而，事實證明，無關生理構造的，是能靠後天努力「篡位」成功的！

在親近孩子方面，媽媽有三個生理天賦：懷孕、親餵，以及媽媽是天然磁石，是身為男性的我，怎樣也難以做到的。

懷孕與親餵．男性始終無法代勞

懷孕那種無可比擬親密，曾經是一體的感受，我永遠無法達到，只能搶著用背巾來感覺一起行動的甜蜜重負。

而親餵的水乳交融，媽媽就像小孩的充電座一樣，我也無法真實感受。

但懷孕跟親餵都是生理構造的差異，不行就算了。唯獨最後一個──媽媽是天然磁石，我一直不明白，所以，最不甘心。這看似跟性別完全無關的事，卻在很多媽媽身上都牢不可破，就彷彿也是生理天賦一樣，理所當然該如此。

天然「磁石」．小孩最終都黏在媽媽身上

所謂「磁石」，就是無論入睡時，大人跟小孩是如何排列，起床時，小孩一定會黏在媽媽身上。我們曾經想過，是不是小孩想抱枕頭、靠牆壁、躲冷氣等等，而在床上產生隨機的移動，剛好手腳纏繞住了媽媽。

但不是這樣的！

因為經過長期人體實驗，不管媽媽在床鋪靠上、靠下、靠左、靠右，也不管媽媽直躺、橫躺、斜躺，更不管爸爸擋在中間，還是直接抱著孩子睡，早上起來，媽媽就算沒被全身纏住，小孩也一定至少有隻手，或腳或頭，或屁股，會壓在媽媽身上。甚至媽媽鬼鬼祟祟像忍者一樣，半夜俐落翻到床下的墊子睡。早上起來，床上也只剩下我，其他人都在地上抱成一團。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

閉著眼都能偵測到媽媽的方位

小孩就是可以不用睜眼、不拿羅盤、不觀星辰，閉著眼就能探測到媽媽的方位，並自動朝正確方向前進。如果人類早點發現此一神祕的現象，並且運用在遠洋航海上，一定會改寫歷史，發現新大陸的就不是哥倫布了。

從靜態畫面看，最後黏在一起的一幕十分美好，但育兒是動態的。

小孩在移動的過程，他們是閉著眼睛且沒有意識的，平常醒著就不知輕重的小孩，睡時都常常下重手。

當看到小孩頭頂著媽媽的頭溫馨安睡，但可能剛剛是一記頭槌；看到小孩輕輕摸著媽媽的肩頭，但剛剛可能是一掌劈在媽媽肩上；看到孩子舒服地把腳放在媽媽的肚子上，剛剛應該是一記運用腳跟攻擊的下壓踢腿。

但為什麼媽媽都沒哀叫？也許是剛剛的第一記頭槌就暈倒了。

不過，我當時還不明白，我只是覺得她們抱在一起暖暖香香的，好甜蜜。

總之，我～好～羨～慕～喔～

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

爸爸篡位成功．媽媽絲毫不介意

終於，育嬰假超過半年後，我，也變成了磁石！

半年後的某一天，突然發現這神祕現象改變對象了，我還連續記錄了好幾天，確認我變成磁石這件事，在每晚可以穩定發生。而且我還半夜不睡，刻意睜著眼睛看，觀測到兩個小孩會逐漸靠攏到我的身上，一左一右慢慢把我愈夾愈緊。現在，我的磁力已經明顯大於媽媽。

生理天賦原本是無法跨越的鴻溝，但我用超過六個月的努力，篡走了媽媽是天然磁石的傳說，堪稱「現代生物學奇蹟」。

一早，我強忍住興奮，不洩漏出自認地位上升的喜悅之氣，跟媽媽講了我逆天改命的這件事，並希望她不要太介意被我篡位，呵呵。

不過，她，毫不介意！

媽媽伸展著看來比往常舒爽的肢體，輕快跳下床鋪，說 :「太好了，以後換你被壓著睡」。

※原文刊載於2024年05月號《媽媽寶寶》447期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9930061

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