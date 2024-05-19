二寶媽趙孟姿分享婚姻甜蜜秘訣：要懂得欣賞老公的努力 偶爾與老公輪流放假 找回自己

【執行／葉怡君 文／劉士甄 攝影／宋子凡 造型／Kathy Hsu 髮型 化妝／Penny 影音／煒喆影像工作坊】

趙孟姿與許孟哲是演藝圈出了名的恩愛「雙孟」夫妻，目前育有3歲女兒Doreen及1歲半的兒子Liam，一家四口甜蜜又幸福。

鏡頭下的趙孟姿纖細窈窕，儘管已是二寶媽，看起來仍如少女般令人稱羨。在她的身上，我們幾乎看不到新手媽媽的狼狽，反而是有股鬆弛感，讓拍攝《媽媽寶寶》封面時的她，格外閃亮迷人。

她坦言：「生了二寶後，我反而更輕鬆了！」趙孟姿說。還記得剛成為新手媽媽，她對自己在育兒各方面的要求很高，給自己的壓力不小，所以狀態其實是非常狼狽。

到了有二寶，她才開始懂得怎麼去調適。趙孟姿笑道：「是因為許多事情是你非得妥協才能找到當中的平衡。二寶的育兒生活，反而讓我比較有智慧，心態上也比較輕鬆。」

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

跟老公互為後援．重拾潛水樂趣

有了二寶後，趙孟姿慢慢體悟到：媽媽只要願意放手，時間就來了！

現在，她開始願意幫自己爭取更多時間，跟姊妹淘放風夜宿，或是重拾自己的興趣。

「我以前很喜歡潛水，但我直到現在，才又重新開始幫自己安排潛水活動。我跟老公申請，說我想要去潛水，一個月一次或兩次，只要讓我可以碰到水就好好！」

重新開始潛水後，她就像美人魚游回大海，又補充了滿滿的能量，回家育兒後，心情也更怡然自得。

當然，這樣的放風，並不是只有單向的。當許孟哲向她表達，想要繼續打喜歡的曲棍球時，只要他們兩個調配好時間，各有默契地一個放風、一個顧二寶。

「當我想做我事情的時候，我不用擔心孩子，因為他會hold住家裡。而到了他打球的時間，他也不必煩惱要早早回來，我們訂好時間，就可以去做彼此想做的事情。」

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

跟姊妹淘夜宿．許孟哲貼心不打擾

趙孟姿承認，自己一開始也不太放心放手老公一打二，出門在外，還是會不時偷看監視器。然而，許孟哲著實是神隊友，無論餵飯、哄睡等日常照顧都難不倒他。即便她跟姊妹淘夜宿，孩子在床上翻來覆去不肯睡，老公還是不打擾她的放風時間，讓她能徹底放鬆享受Me Time。

她坦言：「現在我已經不會去看監視器啦！」

她笑稱這叫「觸底反彈」，感覺把自己逼到絕境了，覺得為什麼會把自己弄這麼累？然後開始慢慢去思考，很多東西是自己給自己的要求。

成了懂得適時放手的二寶媽後，趙孟姿活得更加坦然：「生第一個寶寶的時候，我有一點點失去自己、太緊張；現在有點快要找回自己，好像比較放鬆了。」

一旦慢慢放手，你會發現，其實外面沒有那麼糟、老公其實也很可靠。你回家的時候，小朋友玩得很開心呢！

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

恩愛秘訣：要懂得欣賞老公的努力

夫妻間的甜蜜，其實都需要「有意識地維持」。

趙孟姿說，「剛有了二寶後，我們兩人都忙，有時候，可能無意間，講話、回答比較沒有情緒，會讓對方很會受傷，或覺得你是不是生氣了？但當倆人自己有反應過來時，就先去抱抱對方，沒事就會撒嬌一下、釋出自己的愛。在去抱抱對方、撒嬌的同時，可能對方也正在忙，但沒關係，自己想起來的時候，就去做這件事情，每天不忘表達對彼此的愛意。」

當了媽媽後，事情要做得快又好，趙孟姿有時脾氣雞免比較急，標準也比較高，一次許孟哲突然脫口：「我知道我做得沒這麼好，下次會注意……」讓趙孟姿提醒自己：老公已經很努力了，要懂得欣賞老公的努力。夫妻間的愛，才是家裡的核心。

現在趙孟姿也常常讚賞老公，她驕傲地說：「我們出去吃飯，都是孟哲在餵小孩。看！現在，我們在採訪，他也是一打二把小孩顧得很好。」

這對甜蜜的夫妻檔，真的讓我們學到了夫妻之間的相處之道，也讓我們看見了愛情最美好的模樣。

※原文刊載於2024年05月號《媽媽寶寶》447期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9930055

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