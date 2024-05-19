快訊

520梅雨鋒面到！明晚起大雨連炸5日 「這2天」影響最劇防雷雨

男吹冷氣感染「這病菌」釀多器官損傷 醫示警：對2族群更具威脅

全球首座橋上飯店！獨享首爾漢江大橋美景 預計開幕時間曝光

二寶媽趙孟姿分享婚姻甜蜜秘訣：要懂得欣賞老公的努力 偶爾與老公輪流放假 找回自己

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

【執行／葉怡君 文／劉士甄 攝影／宋子凡 造型／Kathy Hsu 髮型 化妝／Penny 影音／煒喆影像工作坊】

趙孟姿與許孟哲是演藝圈出了名的恩愛「雙孟」夫妻，目前育有3歲女兒Doreen及1歲半的兒子Liam，一家四口甜蜜又幸福。

鏡頭下的趙孟姿纖細窈窕，儘管已是二寶媽，看起來仍如少女般令人稱羨。在她的身上，我們幾乎看不到新手媽媽的狼狽，反而是有股鬆弛感，讓拍攝《媽媽寶寶》封面時的她，格外閃亮迷人。

她坦言：「生了二寶後，我反而更輕鬆了！」趙孟姿說。還記得剛成為新手媽媽，她對自己在育兒各方面的要求很高，給自己的壓力不小，所以狀態其實是非常狼狽。

到了有二寶，她才開始懂得怎麼去調適。趙孟姿笑道：「是因為許多事情是你非得妥協才能找到當中的平衡。二寶的育兒生活，反而讓我比較有智慧，心態上也比較輕鬆。」

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

跟老公互為後援．重拾潛水樂趣

有了二寶後，趙孟姿慢慢體悟到：媽媽只要願意放手，時間就來了！

現在，她開始願意幫自己爭取更多時間，跟姊妹淘放風夜宿，或是重拾自己的興趣。

「我以前很喜歡潛水，但我直到現在，才又重新開始幫自己安排潛水活動。我跟老公申請，說我想要去潛水，一個月一次或兩次，只要讓我可以碰到水就好好！」

重新開始潛水後，她就像美人魚游回大海，又補充了滿滿的能量，回家育兒後，心情也更怡然自得。

當然，這樣的放風，並不是只有單向的。當許孟哲向她表達，想要繼續打喜歡的曲棍球時，只要他們兩個調配好時間，各有默契地一個放風、一個顧二寶。

「當我想做我事情的時候，我不用擔心孩子，因為他會hold住家裡。而到了他打球的時間，他也不必煩惱要早早回來，我們訂好時間，就可以去做彼此想做的事情。」

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

跟姊妹淘夜宿．許孟哲貼心不打擾

趙孟姿承認，自己一開始也不太放心放手老公一打二，出門在外，還是會不時偷看監視器。然而，許孟哲著實是神隊友，無論餵飯、哄睡等日常照顧都難不倒他。即便她跟姊妹淘夜宿，孩子在床上翻來覆去不肯睡，老公還是不打擾她的放風時間，讓她能徹底放鬆享受Me Time。

她坦言：「現在我已經不會去看監視器啦！」

她笑稱這叫「觸底反彈」，感覺把自己逼到絕境了，覺得為什麼會把自己弄這麼累？然後開始慢慢去思考，很多東西是自己給自己的要求。

成了懂得適時放手的二寶媽後，趙孟姿活得更加坦然：「生第一個寶寶的時候，我有一點點失去自己、太緊張；現在有點快要找回自己，好像比較放鬆了。」

一旦慢慢放手，你會發現，其實外面沒有那麼糟、老公其實也很可靠。你回家的時候，小朋友玩得很開心呢！

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

恩愛秘訣：要懂得欣賞老公的努力

夫妻間的甜蜜，其實都需要「有意識地維持」。

趙孟姿說，「剛有了二寶後，我們兩人都忙，有時候，可能無意間，講話、回答比較沒有情緒，會讓對方很會受傷，或覺得你是不是生氣了？但當倆人自己有反應過來時，就先去抱抱對方，沒事就會撒嬌一下、釋出自己的愛。在去抱抱對方、撒嬌的同時，可能對方也正在忙，但沒關係，自己想起來的時候，就去做這件事情，每天不忘表達對彼此的愛意。」

當了媽媽後，事情要做得快又好，趙孟姿有時脾氣雞免比較急，標準也比較高，一次許孟哲突然脫口：「我知道我做得沒這麼好，下次會注意……」讓趙孟姿提醒自己：老公已經很努力了，要懂得欣賞老公的努力。夫妻間的愛，才是家裡的核心。

現在趙孟姿也常常讚賞老公，她驕傲地說：「我們出去吃飯，都是孟哲在餵小孩。看！現在，我們在採訪，他也是一打二把小孩顧得很好。」

這對甜蜜的夫妻檔，真的讓我們學到了夫妻之間的相處之道，也讓我們看見了愛情最美好的模樣。

※原文刊載於2024年05月號《媽媽寶寶》447期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9930055

※延伸閱讀

2024最愛婦幼菁品大賞登場！週週抽「煙波飯店住宿券」，超過300項總價值40萬元豐富大獎，等你帶回家！

趙孟姿孕婦潛水照，讓懷孕的女人美出更高境界！成為媽媽後也不要忘記自己喜歡的事物，每天都要更愛自己

趙孟姿分享女兒神奇胎內記憶！聽完全身起雞皮疙瘩！溫馨又有趣，你知道何時是問寶寶胎內記憶的最佳年紀嗎？

【完整內容請見2024年5月號媽媽寶寶雜誌；本文由媽媽寶寶《 MOMBABY LIFESTYLE 》授權刊登，未經同意禁止轉載。 】

延伸閱讀

「飢餓遊戲」比增重 許孟哲尿急被檢討「為何沒忍住」

嫁許孟哲5年 趙孟姿二寶媽不放心「偷看家中監視器」

哈士奇第一次當媽照顧寶寶快斷氣！「餵奶睏到饋頭床邊偷打盹」：狗生好難

恭喜！「親愛又陌生的新寶寶」吳姍儒宣布懷二寶 孩子性別曝光

相關新聞

孩子的教育基金這樣存 解析投資ETF技巧

投資理財是一項長遠的工程，若在孩子小時候，家長能就幫他們培養正確的理財知識，也可為其建立健全的財務規劃，更有助於未來的生活與學業有好的發展。

爸爸的天生缺憾 還是可靠後天努力！以超過半年時間逆天改命 登上「天然磁石」之位

孩子與媽媽就是比較親近，可說是天性使然。面對生理構造的差異，爸爸只能甘願俯首稱臣，然而，事實證明，無關生理構造的，是能靠後天努力「篡位」成功的！

二寶媽趙孟姿分享婚姻甜蜜秘訣：要懂得欣賞老公的努力 偶爾與老公輪流放假 找回自己

趙孟姿與許孟哲是演藝圈出了名的恩愛「雙孟」夫妻，目前育有3歲女兒Doreen及1歲半的兒子Liam，一家四口甜蜜又幸福。 鏡頭下的趙孟姿纖細窈窕，儘管已是二寶媽，看起來仍如少女般令人稱羨。在她的身上，我們幾乎看不到新手媽媽的狼狽，反而是有股鬆弛感，讓拍攝《媽媽寶寶》封面時的她，格外閃亮迷人。

孩子怎麼說謊了？從感同身受同理孩子

從古至今，小孩的教育一直是個大難題，面對孩子成長的每一個階段，須適時調整教養方式。當父母面對小朋友開始說謊時，又該如何引導他們，以避免傷害其心理？

妊娠糖尿病影響母胎健康 不可輕忽！建議孕前即有糖尿病者在第一次產檢時驗糖化血色素

妊娠糖尿病雖然不會造成胎兒畸形，但仍與孕期併發症有密切關係，對新生兒健康也大有影響！如為孕前或懷孕初期即是糖尿病患者，更要小心才是！

伊甸推動早療30年 幫助慢飛天使跟上進度 回歸主流教育 以共融帶來共榮

致力推動早療已30年的伊甸基金會，隨著服務的據點逐步擴及全台，加深了社會大眾對於早療的概念，使不少「慢飛天使」得以把握黃金療育期，幫助他們跟上成長原本的發展進度。同時，期望在「陪伴一個孩子，守護一個家」的理念下，打造出一個共融、友善，適合所有人生活的社會環境，讓彼此互為對方的榮耀。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。