孩子怎麼說謊了？從感同身受同理孩子

【文／BaeGo培果教育】

從古至今，小孩的教育一直是個大難題，面對孩子成長的每一個階段，須適時調整教養方式。當父母面對小朋友開始說謊時，又該如何引導他們，以避免傷害其心理？

早上，三歲的安安把牛奶打翻了，媽媽詢問時，安安卻把手指向弟弟並說：「是弟弟打翻的」，但明明對方就乖乖地坐在自己的餐椅上。媽媽氣急敗壞地說「孩子才三歲就會說謊，長大怎麼辦？」

小朋友撒謊5原因

孩子大約在兩到三歲會開始說謊，主要有以下5種原因：

1.心智理論成熟：小朋友能夠透過觀察別人的行為、表情、語言或動作，來推論他人的心理狀態或想法。

2.有推論的能力：小朋友會產生這樣的想法，是基於孩子明白「若大人知道是自己打翻牛奶了，可能會生氣」，於是推論出「我打翻牛奶⭢媽媽生氣⭢我挨罵」這項因果關係，所以才選擇「我說不是我⭢媽媽就不會罵我了」的路徑。

3.良好的抑制能力：孩子知道實際情況，但要克制自己不把真相說出來，還要努力面不改色的把手指向弟弟。

4.工作記憶好：要維持謊言前後一致，必須清楚記得事情發生的經過、自己講過的話，以及希望對方採信的故事版本，避免出現自相矛盾的狀況。

5.觀察力與應變能力佳：孩子說謊時，要好好地觀察大人的表情跟反應，確認對方是否相信自己說的話，並藉此調整內容，在謊話的基礎上增添額外的訊息，並保持鎮靜，不斷提升謊言的完整度。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

從心理剖析小朋友說謊真相

孩子到底為什麼要說謊呢？事實上，主要的原因有以下8種：

1.希望得到關注和注意：小朋友可能會因為渴望得到他人關注而說謊。

2.害怕受到懲罰或批評：小孩擔心某些行為會遭受責罰或批評。

3.想要獲得好處、特權、讚揚：小朋友或會透過欺騙來達成目的，比方說，爺爺說「考100分就有禮物」，孩子便會假造考試成績。

4.不理解真相：有些人撒謊，其實是因為還無法區辨現實和虛構，舉例來說，當老師詢問大家，「假期時，去哪裡遊玩了？」孩子其實是在家看書，但因為在書中讀到遊樂園，便分享自己去了遊樂園。

5.保護自己或他人：小朋友可能會因被威脅，不能說出真相而配合說謊；或是因為想保護朋友、擔心事實過於傷人而選擇隱瞞。

6.嫉妒或競爭：孩子因比較心態而撒謊。

7.壓力和焦慮：孩子會由於壓力和焦慮而說謊，特別是在面對重大考試、社交壓力或家庭矛盾時。或許會因無法應對某些情況，及擔心他人對自身的期望過高，因而利用撒謊來掩飾自己的不安、不足。

8.想要探索界限或只是好玩：有時，小孩會出於好奇心、試探底線而說謊。

破解假話4步驟

面對小孩撒謊時，家長可遵循一套處理謊言的SOP來應對：

1.保持冷靜：當發現孩子說謊時，家長要先保持冷靜。切記不要直接指責孩子，避免讓他們感到害怕、產生其他負面情緒。

2.找出說謊的原因：孩子說謊的理由非常多，只要父母好好了解其原由，便可更好地處理問題。

3.教育孩子誠實的價值：利用繪本、故事引導，或是透過機會教育，說明誠實是建立良好關係、贏得信任和尊重的關鍵。

4.給孩子機會誠實：提醒孩子誠實的重要性後，鼓勵說實話，並給予時間跟機會思考。

※原文刊載於2024年05月號《媽媽寶寶》447期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9930070

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