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妊娠糖尿病影響母胎健康 不可輕忽！建議孕前即有糖尿病者在第一次產檢時驗糖化血色素

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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【文╱三軍總醫院婦產部主治醫師王晨宇】

妊娠糖尿病雖然不會造成胎兒畸形，但仍與孕期併發症有密切關係，對新生兒健康也大有影響！如為孕前或懷孕初期即是糖尿病患者，更要小心才是！

隨著飲食習慣改變，國人糖尿病診斷有著年輕化的趨勢，加上懷孕生產的年齡延後，孕婦被診斷為糖尿病的人數也逐年增加。若孕期血糖沒有得到良好的控制，除了影響孕媽咪與胎兒健康，增加懷孕與生產併發症之風險，也會增加新生兒在成年後罹患第二型糖尿病之風險。因此，在懷孕前、懷孕初期、中期與後期，如何接受各階段糖尿病之評估、篩檢、診斷與介入措施，都是非常重要的議題。

常見孕婦對妊娠糖尿病的疑問

在診間，常有孕媽咪對妊娠糖尿病提出以下疑問：

「醫師 我的糖水報告沒過嗎？怎麼會這樣？我平常很注意飲食了！後續該注意什麼？需要藥物治療嗎？」

懷孕時，因胎盤素及荷爾蒙產生變化，會使血糖升高。大多數情況可藉由分泌較多胰島素來維持血糖濃度，然而，若胰島素不足或已經產生胰島素抗阻，就會形成高血糖，導致妊娠糖尿病。

對於妊娠糖尿病（GDM），可進一步分為兩種類型：

GDM A1：是指較輕微之妊娠糖尿病，血糖略高於正常值且可以有效控制，約有九成的妊娠糖尿病患者藉由生活型態調整，即可達到血糖控制的目標。

GDM A2：血糖明顯高於正常範圍，可能需要更積極的治療介入，例如：使用胰島素注射來控制血糖。

除了與醫師討論控制方式外，平常也應自我血糖監測。每日至少監測4次血糖：包含空腹血糖以及三餐飯後血糖，國健署為了改善孕產婦照護品質，除已全面給付妊娠糖尿病篩檢外，目前也針對懷孕28週（含）以上之妊娠糖尿病患者，提供每個月100片血糖試紙至生產為止。

「醫師 現在都改成只喝一次糖水 這樣會準確嗎？」

一段式篩檢確實會使妊娠糖尿病的診斷率上升，但有妊娠糖尿病的孕婦，不只自身以後發生代謝性疾病及心血管疾病的機會上升，新生兒成年後也會面臨同樣的問題，因此，較嚴格的診斷標準，更能提醒注意母子兩代日後的健康。

近期研究也顯示，有妊娠糖尿病孕婦的後代，除了成年後的代謝性疾病，在幼年期罹患兒童癌症、青春期肥胖、性早熟、精神等疾病方面，機率也都較正常者為高。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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「得妊娠糖尿病是不是很多東西都不能吃 這樣讓寶寶營養不足怎麼辦？」

妊娠糖尿病的第一線治療為飲食控制，應同時進行體重管控，但並非要孕媽咪什麼都不能吃，而是要吃對食物，盡量以原型、低升糖指數的食物為主，避免精緻醣類、澱粉，才能保持血糖穩定。且應採取少量多餐的飲食模式，每日三正餐再搭配2～3次點心，以避免單次攝取過多醣類導致餐後血糖偏高，且每日應攝取熱量至少1,600大卡。

體重控制方面，懷孕中不適合減重，但仍應注意體重增加之限制。

此外，只要血糖控制良好，並不需要提前催生或接受選擇性剖腹產。待產時，若血糖過高，會提高新生兒低血糖之風險，建議持續穩定血糖直至生產。生產之後，大部分妊娠糖尿病的產婦，血糖應在12週左右恢復正常，故可在此時接受75 g口服葡萄糖耐受測驗，確認恢復情況。另外，哺乳本身屬於高耗能，可改善血糖以及促進血脂代謝，降低之後罹患第二型糖尿病的可能。

※原文刊載於2024年05月號《媽媽寶寶》447期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9930062

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