伊甸推動早療30年 幫助慢飛天使跟上進度 回歸主流教育 以共融帶來共榮

【文╱李藹芬 採訪諮詢╱伊甸基金會高雄區區長許廷安 圖片提供╱伊甸基金會】

致力推動早療已30年的伊甸基金會，隨著服務的據點逐步擴及全台，加深了社會大眾對於早療的概念，使不少「慢飛天使」得以把握黃金療育期，幫助他們跟上成長原本的發展進度。同時，期望在「陪伴一個孩子，守護一個家」的理念下，打造出一個共融、友善，適合所有人生活的社會環境，讓彼此互為對方的榮耀。

對大部分的人來說，「早療」只是一個名詞，但對於伊甸基金會而言，「早療」是不斷在運行的歷程，從過去走到現在，而且還要繼續走向未來。

從治療到預防．早療觀念大躍進

在推動早療的路上，努力30年的伊甸，一路見證了台灣對於「發展遲緩」的認知──從早期未有預防觀念，到透過篩檢找出需要幫助的「慢飛天使」，把握0～6歲的黃金療育期，陪著他們一步一步跟上原本應有的進度。

許廷安指出，早期對於「發展遲緩」沒有預防觀念，一旦評估確認後，接受的是在醫院「復健」。

「伊甸自1994年開始推廣，對於有發展遲緩、身心障礙的孩子，接受早療的觀念，並在有提供服務的社區加強宣導」，依照服務據點所在的區域，提供日托、時段與到宅等不同的療育服務。

同時，藉由醫院的衛生系統與幼兒園的教育系統相輔相成，讓早療更廣為社會大眾所重視。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

以家庭為中心．共同協助孩子長出能力

許廷安解釋，「當孩子被通報後，即由社工透過個案管理，先了解個案的家庭概況，評估優先需要的服務為何？畢竟在家庭的經濟能力不佳時，填飽肚子都不容易的話，是沒有餘力關心孩子有發展遲緩的問題，更遑論後續花時間陪伴孩子接受療育課程」。

這麼做，一改早期以孩子為中心的做法，而是以整個家庭為服務對象，他強調，「現在的早療強調家長參與的重要，所以，社工必須充分了解家庭功能與父母的能力，協助改善最迫切的問題後，父母才有心思與我們一起評估孩子需要努力的目標，設計出適切的療育課程，並一起陪伴孩子上課，學習老師如何引導孩子增進能力」。

結合在家與在地資源．讓學習目標融入生活

許廷安進一步指出，早療的孩子非常需要將在機構內所接受的訓練，與「生活經驗」連結，「進而在自然的環境中練習、成長」，因此，除了運用療育機構的設備之外，還會將居家生活用得到、需要的設備，結合學習目標，設計個別化的課程。「個案的家庭資源各有不同，該如何將學習目標、內容融入生活，設計課程的老師無不煞費苦心，而這也凸顯社工需要全面觀察評估的重要性」。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

支持慢飛天使回歸主流教育

隨著兒童人權日益受到重視，其中之一的教育權，主張每個小朋友長大後都應擁有相同的學習機會，促使各國政府大力推動「融合教育」。

而伊甸為了幫助慢飛天使有權選擇並參與自己想要的學習機會，許廷安表示，平日不只為提升孩子的能力，以融入家庭及社區的生活中而努力，更精心與幼兒園合辦活動，打造「共融友善的學習環境」，讓一般的孩子認識並接納「這群看起來不一樣的孩子」，進而讓通過評估的個案轉銜到一般幼兒園就讀。

他說，同時透過議題倡導，讓社會大眾更為了解「融合教育」的意涵，愈了解，愈能為慢飛天使回歸主流教育提供更多的支持與協助！

每一個人都是獨一無二的，每一個人的存在都有價值，然而，也唯有在「共融之下，才能共榮」，共同創造每一個彼此互相輝映的日子！

※原文刊載於2024年05月號《媽媽寶寶》447期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9930063

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