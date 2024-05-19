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了解孕期常見泌尿道系統7問題 從補充足夠水分開始 遠離感染找上身

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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【文／游品姍 採訪諮詢／雙和醫院婦產科專任主治醫師張路得】

泌尿道感染是人類常見的細菌感染之一，根據統計指出，女性發生泌尿道感染的頻率更勝於男性，至於孕期階段，則容易在初中後期產生不一樣的泌尿道困擾，這是由於子宮日益撐大，進而壓迫膀胱、輸尿管，導致輸尿管擴張和水腎，因此，大為增加了細菌孳生及尿液逆流的頻率。針對不同孕期的7個泌尿道問題，雙和醫院婦產科專任主治醫師張路得逐一提出說明。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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問題1．腎盂及輸尿管擴張現象

好發時間：懷孕中、後期。

原因：可能成因包括：因孕期受到黃體素上升變化影響，會使輸尿管、膀胱周圍平滑肌收縮力下降，進而導致尿液留於泌尿道，輸尿管、腎盂等處跟著擴張，這種狀況又稱為「生理性輸尿管及腎盂水腫」。

問題2．頻尿和夜尿

好發時間：懷孕中、後期。

原因：根據統計指出，85～90%的孕婦有頻尿和夜尿的症狀。懷孕時，由於孕婦的體內的血液量會增加40～50％，心臟輸出量增多30〜50％，每分鐘的心跳則增為10〜20次。

此外，懷孕產生大量的「人絨毛膜促性腺激素」，也會增加血液流向骨盆區，使孕婦時常有排尿的衝動。

問題3．尿路感染

好發時間：懷孕初、中、後期。

原因：子宮隨著孕期逐漸增大，膀胱的基部也會被向上擠壓遠離骨盆腔。此外，由於孕期分泌大量的黃體激素，抑制了膀胱逼尿肌收縮，進而形成尿液滯留在膀胱。

當子宮壓迫到膀胱、輸尿管時，會讓腎臟變得容易水腫、膀胱輸尿管更高機率逆流，若細菌進入到泌尿道系統，更可能產生泌尿道的細菌感染。

問題4．應力性尿失禁

好發時間：懷孕初、中、後期、產後。

原因：女性懷孕時，由於子宮增大直接壓迫至骨盆底肌肉、黃體素的增多也會使膀胱逼尿肌鬆弛，膀胱肌肉變得無力，因而在用力咳嗽、大笑、打噴嚏時，皆會讓腹部壓力上升，易有不由自主洩漏尿液的情形。

除了孕婦常會出現的應力性尿失禁之外，還有一種為「急迫性尿失禁」，意指在完全清醒的狀態下，雖然有強烈、急迫的排尿感，但卻無法及時如廁排尿。

問題5．妊娠性高血壓

發生率約2～8%，發於孕期20週後。

原因：孕期時，腎臟內腎絲球的基底膜、腎絲球的微血管內膜細胞常有腫大，並有類纖維物質沉積，微血管內徑變窄，並產生連帶性的臨床病徵，例如：蛋白尿，鈉及水分貯留於組織間隙（水腫）、循環系統內的血漿容量不足，呈現出血液濃縮的現象。

問題6．植入性胎盤

較罕見。

原因：所謂的「植入性胎盤」，是指子宮底層蛻膜有缺損，造成胎盤異常的植入、侵犯或穿透子宮肌肉層。較常見於前置胎盤、曾做過人工流產搔刮手術、前胎剖腹、子宮腺肌症和子宮肌瘤、接受過子宮肌瘤切除術等人身上。

問題7．尿路結石

好發於曾有尿路結石病史的孕婦，無特別好發期。

原因：隨著子宮擴大，乙狀結腸將子宮底推到右邊，因此，子宮底就一直保持偏右的位置，因而也較易壓迫到右邊的輸尿管，讓女性右側的腎盂腫脹比例較高，嚴重者甚至會引起右側腎水腫，或右側輸尿管水腫的情形。

※原文刊載於2024年05月號《媽媽寶寶》447期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9930104

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