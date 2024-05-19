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不孕＝無法懷孕？人工生殖助你好孕 人工授精&試管嬰兒怎麼選？

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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【文／Tiffany 採訪諮詢／黃建榮婦產科診所暨臺北試管嬰兒中心副院長黃珽琦】

人工生殖分為人工授精和試管嬰兒，黃建榮婦產科診所暨臺北試管嬰兒中心副院長黃珽琦提醒，除了遵循醫師的建議，身旁家人給予的支持更是重要，夫妻雙方隨時互相關懷，才能讓不孕之路走得順利、舒適。

想治療不孕，最重要的是找出原因，對症下藥。建議夫妻應同時求醫，當夫妻前來諮詢，醫師會分別進行檢查，再跟據個案的情況，來制定適合的人工生殖方案。

人工生殖方式．人工授精（Intrauterine insemination）

人工授精屬於體內受精，由女性先吃口服排卵藥或者加打排卵針，當卵泡夠大時，再施打破卵針，由醫師將男性的精蟲洗滌濃縮後，注入子宮腔頂端，接近輸卵管入口，幫助大量精子游進輸卵管內，提高與卵子的結合率。

黃珽琦醫師提到，人工授精的適應症為不明原因的不孕、精蟲數太少或活動力不佳、性功能障礙等輕微至中度的男性不孕，女性有輕微的子宮內異位症、巧克力囊腫、多囊性卵巢症候群等。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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人工授精進行步驟如下：

1.進入療程：月經第一至第五天，女性回診開始進行療程，服用排卵藥，視情況搭配排卵針的施打，誘導卵泡長大。

2.施打破卵針：定期回診照超音波，監測濾泡成長，同時抽血檢查，當濾泡夠成熟、夠大顆，即可施打破卵針，36小時後將排卵。

3.男性取精：排卵後的24～36小時進行人工授精。男性於授精當天取精，運用儀器將精液濃縮。

4.授精完成：像是進行內診一樣，在超音波的指引下，由醫師利用導管將濃縮後的精液從女性陰道放入子宮內。過程不需要麻醉，進行後女性休息15～30分鐘，之後，維持日常生活即可，約14天後可驗孕。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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人工生殖方式．試管嬰兒（In Vitro Fertilization）

試管嬰兒則屬於體外受精，一樣先由女性注射排卵針，誘發大量卵子，待之成熟後，再施打破卵針，由醫師將卵子從女性體內取出，進而讓卵子與精子在試管中結合，接著再把受精卵放入女性子宮內。

與人工授精相比，試管嬰兒的過程較為複雜，所需花費也會比較高，黃珽琦醫師建議，像是經歷人工授精2～3次皆失敗、女性雙側輸卵管阻塞，或是男性精蟲數過低、女性高齡或卵巢功能衰退等，經醫師評估後的夫妻較適合進行此方式。

試管嬰兒進行步驟如下：

1.啟動療程：月經來的第二至三天看診，抽血檢查基礎荷爾蒙數值，進行陰道超音波，檢查基礎濾泡。依個人狀況，排卵針平均施打9～12天，誘發卵泡生長。

2.濾泡追蹤：排卵針施打過程中，須定期回診，次數約3～5次不等，每次回診，以抽血觀察荷爾蒙指數變化，並用陰道超音波進行濾泡追蹤，視效果調整用藥。

3.取卵手術：取卵前兩天，施打破卵針，約在月經第14～16天進行取卵手術，男性須禁慾3～5天，於取卵當天取精，於當天完成體外受精。

4.胚胎植入：受精卵會在胚胎箱培養2～5天後，植進女性子宮，接著，醫師會給予黃體素，提供子宮足夠養分，有助於胚胎著床，植入後約10～14天可進行驗孕。

※原文刊載於2024年05月號《媽媽寶寶》447期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9930068

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【更多內容都在2024年5月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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