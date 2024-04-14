爸爸育兒不是只有呼吸就好！其實有呼吸也不簡單，你以為爸爸就像根不會動的木頭......

【文．圖╱背包Ken】

很多人喜歡笑「爸爸育兒，有呼吸就好」，但其實維持呼吸也是門藝術，我想替被嘲笑的人們發聲。

先調整一下名詞概念，「呼吸」=「人身安全」，就等於爸爸確保小孩還活著。

一個真實的場景

我帶姊弟倆去釜山樂天百貨的景觀天台，那是一片很大的高空廣場，可以俯瞰釜山的港口跟夜景。因為接近關門時間，人煙稀少，加上護欄超級高，所以，讓小孩探索到比較遠的距離，不當亦步亦趨的煩人爸爸，只要在視線範圍就好。

此時，我跟女兒之間出現一個很嗨的西方遊客。以觀光地點來說，是很正常的狀況，但我的腦中不禁出現各種情境。

情境A與應對

因為在陌生國度，也許我對這個地點的「正常人」，判斷比較不準確。

「如果西方遊客是嗑藥了，如果他衝向姊姊呢？」

我在腦中開始運算，目前狀況是：女兒、我、西方遊客成正三角形，我不以爆發力見長，如果外國人起跑，我不一定比他快。於是我向前移動了三公尺，變成等腰三角形，我跟姐姐距離變成短邊。萬一有危險，這樣比較保險。

情境B與應對

「現在，我應該比較快了，但萬一他是嗑藥界的閃電波特，快我一步，還把小孩拋下去呢？」畢竟西方人身體素質平均較東方人強呀，看奧運就知道。

我看了一下護欄的結構，按照我的運動能力，設計好動作，要跳出去抓住姊姊時，腳要踩哪邊發力，手抓哪一根鐵桿翻出頂樓，以及最後如何降落。這些都是此時腦中的模擬畫面，就像特技演員一樣，只是速度跟彈跳力都只有五分之一，非常務實跟自知。

接著我就一直以餘光注意西方遊客……不，其實是注意天台任何人有無突然的動作。

「最後，當然如99.99%的預測，一切無事。」

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

男女大腦設計的差異

我知道看完以上內容，很多人要吐槽了，因此，趕緊搬出科學來佐證。

很多科學研究指出，自遠古起，男性大腦就被設計成「專注單一重要任務」才能狩獵，女性大腦則能「兼顧多項事務」。因此，男性的大腦會很快鎖定一個深遠的目標，就再也難分心。

這不能說是絕對的性別表現，但男性處於這個狀態的機率的確比較高。為了文章易於閱讀，我就只用爸爸來擔任這個貌似很笨的角色。

很多時候，往往看到媽媽一路忙東忙西，爸爸則像根木頭一樣。其實爸爸就是待命中的保鑣，保鑣當然是有危險的時候才動，平常就動來動去，會容易沒注意到危險。

我想，「像根木頭一樣站在那裡」這句話能夠流傳那麼久，爸爸們的貢獻不少，從古至今，在各個年代接力表演這句話。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

安全的準備．就像是負責你家的消防隊一樣看不到

我們大部分人的家中，可能都沒失火過，多數人的未來也不會遇到火災。但即使是這樣，我們家附近的消防隊，一樣占了一塊精華地，花了我們繳納的一部分稅金，每天保養裝備、鍛鍊身體、模擬訓練等等。

可是你會因為失火機率小，就說本區不需要消防隊嗎？不會吧！因為負責安全的人，很多的精力都花在以防萬一上，而危險通常都不會發生。

所以，當感覺你家的爸爸（也許是媽媽），只有在維持呼吸時，不要馬上開嗆，因為他的腦中可能正在進行龐大運算，他的付出一直都在，但只有快沒呼吸時才容易被看到。

※原文刊載於2024年04月號《媽媽寶寶》446期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9929766

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