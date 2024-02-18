孫可芳驗孕過程宛如諜對諜！懷孕才體會當媽媽「不敢太開心」的複雜情緒

【文╱葉怡君 攝影╱Hedy Chang 造型╱Kathy Hsu 髮型╱Ting（Flux Hair） 化妝╱筱雯】

孫可芳、劉冠廷的驗孕過程，宛如一場諜對諜的喜劇，超級可愛！

聽孫可芳聊起懷孕的過程，有一種後設的趣味，彷彿舞台劇《呼吸》的角色破框來到了真實人生。

2023年春，孫可芳和當時的男友劉冠廷，一起回到劇場，主演英國劇作家鄧肯．麥克米倫的作品《呼吸》。在這部舞台劇裡，劉冠廷和孫可芳飾演一對情侶，他問女友：「你想要生個小孩嗎？」

而隨著《呼吸》劇本推進，孫可芳看待生兒育女的視角，也從一開始的有些反抗，進入到理解愛的樣態。那時，孫可芳才發現：「其實我好像沒有自己想的那麼不想生小孩。」

她看著眼前的另一半，心想：「對啊，我們很相愛啊！我愛這個人，我們也愛彼此的家人。」（一邊說著，孫可芳一邊揮手害羞笑說：哎呀！好肉麻。）而當時的她正好在洽詢凍卵中心，也才發現，生小孩原來是這麼困難！光是凍卵就很辛苦。每一個孩子，都是得來不易的禮物。

於是孫可芳轉念了！對於成為媽媽，擁抱開放的態度。也正好這麼巧，寶寶（小太陽）在最好的時機到來。「雖然很肉麻，但因為是愛啊，只要寶寶在有愛的情況下出現，那些擔憂就沒這麼令人掛心了！」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

諜對諜的驗孕過程

回想當時發現懷孕，簡直是一部諜對諜短片，雖然短短幾十分鐘，卻是讓人又哭又笑的精彩情節。

幾個月前，孫可芳因為身體不舒服，一直出血，擔心是子宮肌瘤，劉冠廷堅持載她去看婦產科。彼時，劉冠廷已經求婚，但還沒公佈婚訊，所以兩人對媒體格外小心：「我跟冠廷說：你在車上等我，不然我們一起去看婦產科，大家一定會以為我懷孕！」兩人互相點頭，還認為自己思緒縝密。孫可芳安慰劉冠廷：「只是看個婦產科、拿個藥，別擔心，我很快就回來了啦！」

沒想到進診間後，醫師要求她驗尿測孕。孫可芳還傳訊息給劉冠廷：「醫師要我驗孕耶，好好笑！」幾分鐘後，她又傳送簡單的兩個字：「有了。」

孫可芳發完簡訊，就隨醫師去診間，那短暫又漫長無比的幾分鐘裡，劉冠廷在小小的車子裡坐立難安：「有了什麼？到底有什麼？」

再過幾分鐘，孫可芳傳來超音波照片，還是無法下車的劉冠廷，在車上開心到瘋掉。相戀15年的他們，要成為爸媽了！

保密前三個月 看完急診才去工作

剛得知喜訊時，因為尚未公布婚事，也怕耽誤到工作宣傳，貼心的孫可芳，沒有跟大家透露自己有孕的消息，「前面的戲，正好都在那時候安排記者會、宣傳，我怕大家擔心我，但自己也一邊擔心著肚子裡的小寶寶，狀態也變得很防衛，怕自己受傷。有次出席活動，在梳化時，我大遲到了……我平時是不太遲到的乖寶寶！但因為當天睡醒，我發現自己流很多血，趕忙去急診打針，才能去參加活動。」

孫可芳嘆口氣說：「這時，才發現當演員真的蠻辛苦的，有苦難言。」經過這次，孫可芳才跟經紀人坦承自己懷孕了。畢竟懷孕時，多幾個朋友一起看顧著，會比較放心。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

當媽媽才懂！想落淚又不敢讓眼淚掉下 想開心又不敢太開心的心情

就像很多準媽媽產檢時，都是抱著戰戰兢兢、如履薄冰的心情。尤其懷孕初期還是有出血狀況的孫可芳，更是如此。「得知懷孕時開心的感覺，很快就被擔心的情緒覆蓋。回到家後，心情其實是蠻緊張的。」

回想起跟老公第一次聽到胎兒心跳的聲音，孫可芳坦言，那是一種超複雜的情緒，「因為子宮狀況不太穩定，所以聽到心跳聲時，我們是一邊落淚，一邊又不敢讓眼淚掉下來。那不是我想像中純然的快樂，而是快樂中還參雜著擔心……」她釋然地笑笑說：「但這對演員來說，其實是個很好的收穫。因為我們這一輩子從沒體驗過這種『不敢開心』的心情。」

這些情緒，她都細細咀嚼，小心翼翼地收到情緒的抽屜。身為演員，這些體驗都是寶藏。「又例如是荷爾蒙改變，讓情緒變化很激烈，那是有懷孕過的人才比較能體會的。如果沒有成為母親，就會少了這一塊體會。」

而經歷懷孕前期吃安胎藥黃體素，而感到腹脹、暈眩、想吐……幸好，到了懷孕中期，寶寶進入了穩定狀態，這時，她不僅食欲好，身體、心情也很穩定，開始享受倒吃甘蔗的懷孕中期。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

劉冠廷每天幫老婆擦妊娠油 唱歌說話給寶寶聽

「有了寶寶後，長輩會更不吝嗇表達愛。像婆婆以前怕我拍戲忙，不太敢傳簡訊給我，現在我們常互傳簡訊，也比較敢直接表達關心。大家都藉著寶寶關心媽媽，家人間也會因為小孩，而更常有交流。小太陽還在肚子裡，就讓我見識到愛的超能力。好神奇！」

而先生劉冠廷也因為她懷孕，更加謹慎小心地呵護著她。

大部分的準爸爸，在孩子出生之前，都比較難在孕期中跟寶寶產生連結。孫可芳則是誇讚老公：「他真的做得很好。除了因夜戲而晚上不在家，每一個晚上，他都會幫我擦妊娠油，唱歌說話給寶寶聽，真的讓人非常感動！現在他也練習下廚，說以後要自己做健康餐。」

這份幸福，讓還沒生寶寶的她，已經擔心自己會產後憂鬱了！孫可芳打趣說道：「因為懷孕時大家都對你太好了！這樣在產後的落差會不會太大？」

小太陽已經用愛發電，還沒出生，已經讓孫可芳見識到「愛」的魔力。

這將是一段陽光燦爛的旅程吧！

※原文刊載於2024年02月號《媽媽寶寶》444期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9929283

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