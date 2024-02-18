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當高敏感人成為父母 適時與自我和解

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文／BaeGo培果教育】

當心緒相對敏感的人成為父母之後，照顧孩子的憂慮與壓力，更會體現在他們身上。身為高敏感人，該如何更好的與自己的心情相處呢？

高敏感人的常見特質，包含對外界刺激更為敏銳、容易感受到情緒、環境變化等，也會使得他們在育兒的路上，常面臨獨特的挑戰和體驗。

高敏人常見3問題

高敏感的人個性通常更為敏感，因此，在照顧孩子的過程中，容易遇到以下問題：

1.強烈情緒感知：高敏感人可能更容易感受到自己或孩子的情緒波動，這也導致他們在育兒的過程中，承受比常人更多的壓力。

2.超級完美主義：高敏感人對於細節非常要求，因此對於教養方式、環境布置有更高的標準。

3.喘息時間與空間不足：若寶寶還處於非常需要陪伴的階段，父母可能只是上廁所、洗澡，就會致使他們因分離焦慮而不安，這對於需要獨處充電、不喜歡做事被打斷，且不善於一心多用的人來說，是個相當大的挑戰。

高敏感人更能感同身受

儘管高敏感人在照顧小孩的過程中，可能會遇到一些關卡，但他們也因為本身的敏銳特質，進而能強烈感受到孩子的需求，並展現出一系列的優點，這些優點包括以下3項：

1.深厚情感連結：高敏感人對情緒感知強烈，或許可促使他們與孩子建立更深厚的情感連結、較能體會、體諒小朋友，同時，提供十足的安全感和支持，打造良好的親子關係。

2.入微的觀察力：高敏感父母通常對周圍環境和孩子的需求，有著更細緻的觀察力。這有助於他們能夠更好地回應小孩的變化和需要。

3.謹慎的教養方式：高敏感人或會更謹慎地看待教養，喜歡查找資料來確保教育方針、互動方法正確，且更加注重創建穩定、願意聆聽孩子心聲的溫馨環境。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

適時給予自己喘息空間

育兒路上的高敏感人，雖然與孩子互動能得到溫馨及歸屬感，但千萬要注意別過度壓抑自我，以下是給高敏感爸媽的小建議：

1.先照顧好自己：把自身顧好，才有辦法照顧小孩，如此，才可避免被壓迫到極限後失控。

2.適時放風很重要：休息是為了走更長遠的路，適當地讓自己歇息一下，就算只是泡澡、到樓下便利商店坐下來喝咖啡，都是很好的途徑。

3.學會調整情緒：給自己允許放鬆及表達情緒的空間，有助於建立健康的情感連結。

4.設立界線：面對親戚、長輩的關心，或面對教養不統一的境況，請好好表明自身的立場。如果你很在意別人沒洗手觸碰孩子、親戚未經預告、同意就逕自到家中看望小朋友、討厭別人亂給零食等。當出現任何會踩到底線的行為時，請直接說出來，不要忍讓。保護自己的需求和感受，是維護心理健康的要點。

※原文刊載於2024年02月號《媽媽寶寶》444期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9929325

※延伸閱讀

從4個面向分析高敏感特質，試著接受自己、修正自己，釋放出負面能量！

家有高敏感女兒，心理師媽媽陳彥琪：最需要冷靜的其實是大人，高敏兒最需要爸媽協助這1件事…

【更多內容都在2024年2月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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