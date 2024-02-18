產後難瘦不奇怪！減重要決心更要用對方法

【文╱李藹芬 採訪諮詢╱宸曜診所創辦人陳湧仁醫師】

不少女性總是怨嘆「生完孩子的體重回不去了」，其實要回到孕前的體重並非不可能，只是有難度！而這份難度正好又是許多媽媽所不易克服的種種現實！不過，只要有決心，加上用對方法，體重遲早回得去！

產後讓許多媽媽感到最ㄘㄟˋ心的，大概是「體重回不去了」！宸曜診所創辦人陳湧仁醫師表示，根據觀察，瘦很快的媽媽，比較沒有親力親為在照顧孩子；幾乎把全部時間花在顧孩子的媽媽，相較之下，真的很難瘦下來，若再加上親餵，更是難上加難。

產後難瘦有原因

陳湧仁醫師形容在顧小孩的媽媽想要瘦身，等同經歷一場天人交戰，因為媽媽所要考慮的不是只有自己的體重，為了照顧孩子，而要面臨以下難瘦的關卡：

1.吃不飽變胖：不少媽媽忙著照顧孩子，尤其是新手媽媽，常常是有一頓沒一頓的，不是少吃，就是沒吃，「少吃不會變瘦！」因為吃太少，會使基礎代謝率降低，也會導致肌肉流失，還影響腸胃道荷爾蒙和脂肪細胞荷爾蒙的分泌，這些問題都會讓人變胖，甚至因為沒吃飽而「亂吃」──吃進更多高熱量的垃圾食物。

2.吃多也變胖：餵母乳的媽媽容易覺得餓，因此，每日熱量需求比孕前多500大卡，但500大卡怎麼吃，是門學問！有時，一不小心就吃超過，甚至擔心給孩子的營養不足，不知不覺多吃了點，當攝取的熱量大於消耗的熱量時，就變成了難以減少的體重。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

3.睡眠不足：許多新手媽媽都有睡眠不足的困擾，尤其是喝母乳的寶寶，大概每兩到三小時要喝一次奶，使得母乳媽媽必須中斷睡眠。研究指出，睡眠不足的人往往體重更重，因為刺激食欲的荷爾蒙「飢餓素」（Ghrelin）濃度會上升，增加飽足感的荷爾蒙「瘦體素」（Leptin）濃度則會下降，於是容易造成大吃大喝、體重上升的後果。

通常想減重成功，一天睡眠時間最好超過六小時以上，然而，這對新手媽媽或母乳媽媽而言，大概是很難達成的目標！

4.沒時間運動：飲食配搭適度、有效的運動，不只有助發揮減重的成效，也能改變身體的線條。然而，照顧孩子都來不及了，哪有時間從事運動，正是許多媽媽減重卡關的困擾。

5.壓力大：為人母後，必然承受不少壓力，由於壓力會造成體內荷爾蒙失調，出現代謝問題而導致肥胖。

陳湧仁醫師指出，「同樣是瘦身，產後媽媽與一般人所遇到的狀況就是不同，產後媽媽的瘦身，各個問題都攸關身心靈」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

產後所要面臨的生理問題

當然，產後的生理狀況也與難瘦有莫大的關係！陳湧仁醫師分析如下：

1.產後3個月內屬於「水腫期」，這會讓攝取的熱量轉化效率變差。

2.產後因荷爾蒙濃度驟降，導致基礎代謝率變低，讓身體進入了脂肪儲存狀態。他說，「必要時，可適度補充黃體素，幫助產後減重」。

他補充，「高齡生產的媽媽在產後減重，更難達成目標！」以40歲和20歲的女性為例，雖然產後體重相同，但減重的難度不同，「高齡者的基礎代謝率較年輕人來得低，加上肌肉、脂肪的組成比例不同，產後減重的難易度自然大不相同。年紀輕的產婦，減重可抱持佛系態度；高齡生子的產後減重，有時必須搭配補充天然的荷爾蒙，還必須攝取足夠的水分」。

另外，懷孕期間，骨盆底肌肉因長時間被拉長，而忘記了收縮，需要時間喚醒神經與肌肉的協調感，「20歲回復的速度快，但40歲就很難回復，所以，需要訓練核心肌群，強化骨盆底肌，同時改善腹直肌分離」。

※原文刊載於2024年02月號《媽媽寶寶》444期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9929317

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