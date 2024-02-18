熱情親友想親親抱抱孩子．如何婉拒又不失禮貌？

【文／Tiffany 採訪諮詢／耕莘醫院兒科部主治醫師孫麗娟】

看到可愛的寶寶，有些人會忍不住想摸一摸，互動一下，假如是帶孩子返鄉回爺爺奶奶家，更是會碰到許多親戚們的關愛。只是寶寶年紀還小，身體免疫力尚未發育成熟，又碰上病毒流行期，爸媽想要保護好孩子免於感染，該如何不失禮貌地婉拒親戚長輩的熱情碰觸呢？

經歷近三年的疫情洗禮，爸媽對於孩子的健康安全更是在乎，平常少帶孩子到公眾場合，孩子們也習慣戴上口罩。不過，在過年返鄉與親人團聚等場合下，還是很難避免與他人接觸。面對熱情地想要親親抱抱孩子的長輩親戚，該如何婉拒又不失禮貌呢？

為孩子營造一個安全空間

這時，建議爸媽可為孩子建立一個安全的隔離環境，像是讓孩子待在房間，或是有圍欄圍住的遊戲區域等，讓孩子不用直接與人碰觸，但保有互動的空間，並以遊戲取代與寶寶的交流。

孫麗娟醫師提到，有生病的親戚朋友，最好是不要與孩子有接觸，建議爸媽可運用柔和的語氣與大家溝通，儘量不要與孩子有親、抱等肢體動作，如果要碰觸，也請先洗手，「相信大家都是愛孩子的，都能配合如此合理的要求。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

用醫師的話抵擋閒言閒語

許多媽媽就曾分享過，在帶養孩子的路上，多少會接收到一些閒言閒語，常見的有「小孩好瘦，是不是都沒在吃飯？」「孩子穿這樣不夠溫暖吧？」「偶爾吃一些糖果甜食，又沒關係，爸媽管太嚴了吧？」聽到當下，實在讓不少爸媽覺得無言以對。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

孫麗娟醫師表示，這時，若以嚴厲口氣回應，勢必會讓氣氛變得尷尬，不妨拿出兒科醫師的話作為回應，比如說：「醫師說糖果多吃會過動，2歲以下建議少吃。」「醫師說孩子的發育很正常，沒有太瘦的問題。」如果家中孩子已經具備表達能力，讓孩子自己表達出想法，包括吃得飽不飽，會不會覺得冷等。

※原文刊載於2024年02月號《媽媽寶寶》444期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9929310

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