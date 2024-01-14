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懷孕初期熱搜關鍵字：禁忌「不滿三個月保密」有理！

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文／Tiffany　採訪諮詢／四季和悅婦產科院長陳思亘】

自從懷孕後，不少孕媽咪反映，聽到不少身邊人的提醒，挺著孕肚最好不要做哪些事，禁忌包含不要有太大動作、前三個月不能說等，讓準媽媽感覺壓力好大，不禁想問：這些禁忌真的存在嗎？

懷孕禁忌很多，但在初期最常被討論的，不外乎以下三項：

未滿三個月不能講出去？

這個禁忌的存在，其實是有道理的，由於懷孕初期的胚胎不穩定，約有一成左右的機率，胚胎會因染色體異常或基因問題而流產，如提早告知懷孕的好消息，卻不慎流掉，恐會增加孕婦的壓力，也擔心長輩的期待落空。

陳思亘醫師建議，懷孕前三個月，先與身邊親近的親朋好友分享，讓他們能為自己分擔一些事，以及注意飲食作息等，倘若工作有要搬重物，或是輪夜班等需求，也應該儘早與職場同事討論，適當尋求援助，避免對自身造成太重的負荷，進而影響胎兒的穩定度。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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發現懷孕後 性行為要喊卡？

女性懷孕後，不少另一半會偷偷訴苦，性慾無法被滿足，有些準媽媽卻可能因懷孕而性慾高漲，難道性行為只能就此喊卡？陳思亘醫師表示，其實親密行為還是能持續，只是在姿勢及動作上，要以準媽媽的感覺舒服為優先考量。

陳思亘醫師建議，懷孕後的性行為，使用保險套會是比較安全的做法，由於精液中的前列腺素，可能造成子宮收縮的不適；若不戴保險套，則會比較容易造成陰道細菌的感染。

她提醒，「倘若孕媽咪患有以下症狀，包含前置胎盤、子宮頸閉鎖不全、出現早產徵兆等，則不建議進行性行為，避免造成胎兒的危險。性行為最安全進行的時間點，會在懷孕中期，孕婦在這階段時，肚子尚未明顯隆起，且身體各方面相對處於穩定狀態，較適合夫妻雙方維持親密關係。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

剛懷孕應避免運動？

在老一輩的觀念裡，會認為懷孕不宜有太多的活動量，像是跑步、重訓等行為，都可能傷害到胎兒。不過，隨著觀念的日漸更新，可以看到不少現代孕媽咪帶著一顆孕肚，上山下海，跑馬拉松、舉啞鈴等都能活動自如。

陳思亘醫師提到，孕期擁有良好的運動習慣，將能為身體預備好體力，有助於生產。

如孕前就有運動習慣，懷孕後可選擇維持，或是降低至八成左右的強度；如果孕前沒有特別在運動，則會建議懷孕後至少養成飯後散步的習慣，有助於促進腸胃道蠕動，降低胃的負擔，以及便祕的發生，而且心情也會變得比較好。

她表示，「懷孕初期如身體承受較大變化，容易感覺到疲累，無須刻意，多休息無妨。」

※原文刊載於2024年01月號《媽媽寶寶》443期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9929027

※延伸閱讀

懷孕可以做愛嗎？醫：唯有七族群不能隨心所欲！

【烏烏醫師專欄】孕期運動3疑問，打破傳統迷思

【更多內容都在2024年1月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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