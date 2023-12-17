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新手爸爸也需要支持 傾聽自己內心的聲音

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文／曾心怡】

寶寶的出生，帶給家庭許多的變化，不僅是新手媽媽需要被呵護、照顧，爸爸也同樣必須被理解、抒發自己的情緒，若只是一味地壓抑心情，只會讓身心陷入負面循環。

過去這一整年的專欄，我們談了許多媽媽怎麼照顧自身和寶貝的方法，但也沒有忘記要關心爸爸喔！男性從男孩長成男人，再變成父親的心理轉變，其實和女性成為媽媽的路徑不太一樣，但並不代表爸爸的內心不需要被理解與關愛喔！

父親也需要時間認識寶寶

母親從懷孕初期的不適、胎動、孕肚逐漸變大、變重，生產過程的奇妙與痛楚、哺乳過程的滴滴皆辛苦，皆用身體親自體會，但即使爸爸再靠近，都無法完全感同深受。

因此，男性在成為爸爸的心理準備上，自然會慢了媽媽一些。但這不表示他們心裡沒有愛喔！Netflix的影片《零到一歲》提到，父母照顧寶寶時，兩人腦內產生的催產素是同等的，當父親照顧寶寶的時間愈多，大腦就會分泌愈多催產素。

所以，爸爸並不是沒有內建父愛，而是需要時間去接觸寶寶，來增加連結感與熟悉度。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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過度累積負面心情．易自我內耗

除了生理上的因素外，男性和女性的成長模式不盡相同，最明顯的差異就在於情緒的表達。即使到了現代，各種訊息不斷地提醒男性，可以展露傷心、難過、脆弱，但許多傳統思維仍不自覺地影響我們。

例如：男人得堅強，若再加上「一家之主」的印象，就會更限制了男性的情感展現。爸爸媽媽還記得2015年「腦筋急轉彎」這個動畫嗎？電影提醒了我們一個很重要的觀點，就是情緒表達能讓關係更加接近，就算是負面心情，透過難過與悲傷的發洩，能讓其他人知道我們在意什麼。關心，就可讓彼此的關係更緊密。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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表達情緒能讓彼此更親密

這時，可能有爸爸想問：「怎樣表達感受才是剛剛好」？首先，我們可從正向或是中性的感受開始練習表達。例如：「看到孩子出生那一刻，我從來沒有這種感動過」、「要當爸爸了，其實我也好緊張」、「聽到小孩哭，我有時候也不知道怎麼辦」。

其實爸爸也會有產後憂鬱，根據研究顯示，爸爸產後憂鬱的發生率大約為10%。而這樣的數據仍有可能被低估，因為男性本身較難向外求助的特質，可能會讓一些承受低落情緒的爸爸，仍沒有被發現和即時診療。因此，父親如果可練習覺察自己的感受、抒發心情，都會有助於負面情緒的排解。

※原文刊載於2023年12月號《媽媽寶寶》442期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9928798

※延伸閱讀

約20%「新手爸爸」都有產後憂鬱！研究揭「3原因」壓力不輸給女性

想當神隊友？新手爸爸也有產後憂鬱症，一旦有症狀也要多尋求諮詢協助！

【完整內容請見2023年12月號媽媽寶寶雜誌；本文由媽媽寶寶《 MOMBABY LIFESTYLE 》授權刊登，未經同意禁止轉載。 】

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