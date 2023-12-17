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鋼琴家媽媽許惠鈞 用鋼琴療癒高敏女兒

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文╱Betty　圖片提供╱許惠鈞】

許惠鈞回顧兩年半的育兒之旅，有疲憊，也有滿足。但女兒也帶著她，發現了鋼琴療癒的力量。

療癒鋼琴家許惠鈞以即興鋼琴演奏聞名，能見度極高的她，一連發行多張療癒鋼琴專輯，同時也是故宮、TVBS 《一步一腳印 發現新台灣》節目配樂之一。

在眾人看似精彩的音樂職涯，許惠鈞仍舊帶著柔韌與體貼不斷前進，近年來，發行的寶寶陪伴音樂，則和她的寶貝女兒Emma的誕生密不可分。

許惠鈞曾在明新科大擔任幼保科老師，教授幼兒音樂律動、幼兒音樂欣賞；基於對幼兒音樂教育的熱情，她決定遠赴紐約學習「達克羅士教學法」，這是一種結合肢體、理性思考與情緒連動的音樂教學系統，注重創造力和兒童潛能啟發。

後來，許惠鈞還申請進入清華幼教所，進修幼兒教育課程，擴展對幼兒教育的視野。Emma出生後，許惠鈞坦言，從踏出月子中心那天起，生活即被育兒大小事所圍繞，也意識到新手媽媽預留時間與自己來點Me Time，是何等重要。

而她每隔一段期間就會在KKBOX、Spotify上架的新專輯，這幾年都圍繞在寶寶音樂，對此，許惠鈞坦言，「懷孕期間發行的胎教音樂專輯，其實是為了Emma而彈奏的。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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用聲音打開高敏兒潛能

寶寶的成長像是故事裡的分格動畫，每隔一段時間，就有嶄新的變換。而父母的角色就是透過細膩觀察，從生活中的微小細節，挖掘孩子的天賦與更多可能性。

許惠鈞說，Emma是個對聲音敏銳度極高的高敏兒，「有次麥克風音量過大，音樂教室裡其他小孩都沒感覺，我卻看到Emma摀起耳朵；她對細微的聲音很敏感，甚至可以聽到樓上鄰居哥哥打呼。」

從那時起，許惠鈞訂定目標，想讓孩子對聲音產生好奇。於是帶寶貝女兒去公園踏青，去體驗不同城市國家的風土人情，刻意引導她聆聽落葉的聲音，或是火車經過的聲響，觀察她的表情和肢體語言，讓聲音成為五感體驗最重要的一環。

許惠鈞近期在東京教育學術論壇發表她的育兒教育理念，「聽到樹葉掉下來的聲音，我們會錄下來或是用身體演出來，各自將鞋帶繫在腰上，牽手赤腳走在小溪流的石塊上，相互交流分享搜集到的大小石頭、葉片、花瓣等不同戰利品，我們也為這些戰利品命名與唱上幾句即興自創的旋律與節奏。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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打造沉浸式的親子時光

就這樣，即興的親子時光碎片，構成了母女間默契十足的沉浸式五感體驗。許惠鈞刻意安排工作桌在女兒遊戲桌前方，由於女兒喜歡透過畫畫揮灑心情，房間裡擺設各式畫筆，有塗鴉用的、方形的、圓型的，讓她可以透過筆的力道，充足表達內心視野。有時，許惠鈞在工作，女兒在一旁塗鴉玩耍，這是屬於許惠鈞母女倆的沉浸式靜謐時光。

現在，Emma起床會先彈鋼琴15分鐘，這是她們專屬的儀式感。音樂對寶貝女兒來說，不是學習，而是因著好奇而自發性探索。台灣目前很盛行的「沉浸式體驗」，對許惠鈞來說，沉浸式學習是透過「刻意而為」，才能讓孩子自然而然地融入。

舉例來說，房間裡的玩具被整齊放在抽屜，而響板、搖鈴等伴奏樂器，會特別放在目光所及的顯眼位置。此外，許惠鈞也會帶著Emma，將紅豆、綠豆、玻璃牛奶瓶、竹筷、紙張，做為「自製樂器」之用。

孩子在幼兒階段，學習發展特別快速。許惠鈞建議，「新手父母在育嬰早期，可以透過大量觀察，挖掘寶貝有待發展的潛質，透過『目標設定』，比如讓孩子對聲音產生好奇。」這樣一來，沉浸式的學習才會符合期待。

孩子造就母親成為更好版本的自我

擁有好客特質的許惠鈞，一家三口出遊時，出於有趣好玩的心態，會特地上前搭訕外國人，邀約前來家裡作客，這是她為孩子刻意打造的「環境教育」，就是以身作則，針對孩子的興趣量身打造的育兒樂園。

面對特別的高敏兒，許惠鈞可說是卯足全力，讓自己成為更好版本的自我，在教育孩子的眼光與角度，更是以寬容鼓勵取代不必要的質疑，陪伴孩子一同探索生命的可能，「好好教孩子認識自己，透過音樂認識情緒，媽媽也絕不要忘記自己是誰。」

「有學習音樂經驗的學生，經常會覺得音樂學習之路，似乎非常的困難，因為一路上必須經歷過非常多的競爭，才能脫穎而出。」許惠鈞正在推廣即興音樂和舉辦親子音樂會，並非每個人都需要成為頂尖的音樂家，而是真實的呈現自己，才是最重要的事。

許惠鈞分享，想要成為一名音樂家，一定要對生活有熱愛，勇於觀察、蒐集和感受，辨別情緒背後隱含的正負面價值，才能傳遞真實的音樂情緒給更多聽眾。

※原文刊載於2023年12月號《媽媽寶寶》442期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9928881

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【完整內容請見2023年12月號媽媽寶寶雜誌；本文由媽媽寶寶《 MOMBABY LIFESTYLE 》授權刊登，未經同意禁止轉載。 】

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