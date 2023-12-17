Go！Mommy, go！林彥君 新手媽媽向前衝！

【文／葉怡君 攝影／湘綾 造型／Kathy Hsu 髮型化妝／平蘋 影音攝影／煒喆影像工作坊】

同時也是運動好手的藝人151林彥君，對於當媽媽這件事，也是有著十足的運動精神！享受當下，勇往直前。

大家都認為孕婦弱不禁風，但這種說法在《食尚玩家─就要醬玩》主持人林彥君的身上似乎不太成立。

這次拍攝《媽媽寶寶mombaby》的封面，為了運動風的設定，林彥君把自己的登山車帶來攝影棚。車進電梯時，還差一點點角度，登山車才進得去。當採訪編輯還在捲袖子的時候，林彥君輕輕一抬，就把單山車「喬」了進來。

「這這這……孕婦不能提重物啦！」編輯嚇得口吃。

林彥君給我們一個「安啦！」的燦爛笑容。「我沒什麼出力，只是用一點巧勁，而且我平常就有運動習慣啊！」

就是這種外表嬌小可愛，同時又樂於接受挑戰的反差萌，讓林彥君在鏡頭前很有觀眾緣！做什麼事都認真無比、有著行腳精神的林彥君，不管騎車，或是備孕，都很能激勵人心。

老公對小孩：很有辦法

儘管看起來還像個少女，林彥君卻說自己其實一直準備好，要當媽媽了！

和小她10歲的「車神一哥」老公交往，林彥君就發現他對小孩「很有辦法」。推廣兒童自行車活動，他很懂得如何帶孩子放電，同時又讓孩子們乖乖聽話。「看到他帶小孩，就覺得：嗯！我可以跟這個人生小孩！他應該是個神隊友。」林彥君幸福地笑說。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

生不生 老公反應很難猜：都可以啊！

然而，生孩子這件事，另一半的意願也很重要！當林彥君問當時還是男友的他，「願不願意生小孩？」他總是不給答案。林彥君搞笑學他癟著嘴的樣子，回答：「都可以啊！」

問了好幾次都沒有確切答案，林彥君最後說：「確定嗎？不要說我逼你喔……那我要生四個喔！」他回答：「先生一個出來再說吧！」

雖然嘴上不肯正面回應，但先生還是陪著林彥君備孕。林彥君笑說：「當然我也會很想要老公展現出『很想要小孩』的渴望，但我蠻了解，知道他真的就是隨遇而安的性格，有沒有小孩，他都能勝任好老公的角色。」

想要的東西，就要勇於追求。林彥君大膽提議：那就結婚來做試管嬰兒吧！於是他們舉行了如詩般浪漫的戶外婚禮。接著就進行取卵、培養胚胎……的流程。經歷了過關斬將、種種等待的煎熬，幸運地，他們終於在首次嘗試試管之後，如願懷上了孩子。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

看見直男老公的貼心

而相較於一般老公對懷孕期的百般呵護，林彥君的運動員老公思考的角度就不太一樣。

「我們兩人之前都一起運動，懷孕之後，有時候他兩手空空，也不會特別幫我揹包包。一開始我會覺得：我懷孕耶！為什麼不幫我揹包包……但後來我發現他的初衷是為我好。他覺得我原本有運動習慣，因為懷孕已經沒什麼在動了，在日常生活中，如果是安全的狀況下，就不要刻意不動。」

話雖如此，林彥君也補充，「現在漸漸到後期，老公也是會多幫忙提重物、拿東西。吵架的時候，也會特別禮讓照顧孕婦的情緒、聽我講話。」她知道，另一半在木訥的外表底下，其實是個貼心、細心的男人。那是只有相愛的另一半能夠發現的寶藏。「懷孕後看到老公的轉變和努力，其實我也就接受：這就是他的個性，不再鑽牛角尖、釋懷了。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

想當更厲害的車手媽媽

現在在社群PO懷孕日常，偶爾因為幫老公比賽加油，又叫又跳；或是趕著要去某個地方，小跑步起來，都會接收到路人的關心提醒。

「其實我已經放棄了許多運動。當老公去騎車的時候，我就帶著狗狗散步，儘量做些比較輕的活動。一開始，我也想大家是不是太緊張了？但我知道，大家都是善意關心。我反而可以藉著這個機會，幫大家詢問專業醫師，或找出運動相關研究，分享觀念給其他孕婦，讓大家知道孕期間如何安全地活動，不用這麼焦慮。」

等孩子出生後，林彥君說，她還是會繼續運動，為自己撥出時間，做喜歡的事。

她的眼睛閃閃發亮：「你知道嗎？其實我們台灣很厲害的女車手都是媽媽，她們當中有幾個，甚至是當了媽媽後才變得更強！看著她們的身影，我覺得：當媽媽不是沒時間，而是你要更懂得如何去規劃自己的時間。運動要有決心，時間愈有限，就愈要去安排，我覺得我應該可以做得到。」

生兒育女，成為人母，比越野賽更Hard core。但是林彥君已經準備好了。在這條當母親的賽道上，準備好好享受這場旅程。

※原文刊載於2023年12月號《媽媽寶寶》442期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9928809

※延伸閱讀

「如爸爸般的叮嚀，超暖！」李安導演鼓勵12歲小影后林品彤：演戲是很長的事情，先受教育慢慢培養、累積生活經驗



「如果沒有你，我是不是能做自己？」過動兒媽媽看《小曉》：究竟是過動兒苦，還是他們的媽媽苦？

