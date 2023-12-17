寶寶被毯．讓寶寶一夜好眠 最舒服的安睡選擇

【文／游品姍 採訪諮詢／人之初產後護理之家孕產護理顧問何佩娟】

寶寶睡得好不僅有助其生長發育，也能讓父母得以享有完善的休息。想要有品質良好的睡眠，除了需要打造適合寶寶的睡眠環境之外，寢具的選擇也十分重要，適宜寶寶的被毯，不僅能提供安穩的睡眠，更能形成一定的安撫作用，讓寶寶一覺到天亮。

市售大多數的嬰兒被毯，主要由有機棉、紗布等材料製做而成，多功能的被毯不僅能為寶寶做好適當的保暖，外出時，更可成為爸爸媽媽的神隊友，提供各式的用途，人之初產後護理之家孕產護理顧問何佩娟表示，父母在選擇被毯時，應以產品是否具多功能用途來做考量，才能避免出門時大包小包，反而忘記了育兒必需品。

嬰兒被毯選購要點

嬰兒的肌膚嬌嫩、脆弱，若是沒有照顧妥當，很容易就會引起肌膚不適，進而有哭鬧、睡不好的狀況，此外，若是太過厚重的被毯，更易引發濕疹等皮膚上的問題，對此，何佩娟顧問提出以下說明：

1.天然材質

由於寶寶的循環系統尚未發育完全，體溫會比成人來得高且易出汗，建議爸媽可挑選透氣、溫和、適合嬰兒敏感肌膚的材質，例如：有機棉、竹纖維等等，並排除厚重且會令寶寶皮膚發癢的材料。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

除此之外，為了避免寶寶的肌膚受到傷害，在選擇被子、毯子時，應以柔軟的布料為主。選購的過程中，可試著將產品靠近風扇，若微風能穿透被毯，意味著布料較不會形成皮膚悶熱的問題。

2.多功能用途

育兒用品繁多，若是每一種品項都購買，也不見得適合自家的寶寶使用，因此，何佩娟顧問認為，爸媽在選擇時可特別查看產品介紹，是否具有多工的特點，例如：當寶寶坐於汽座上時，可覆蓋於他們的身上，避免因為空調或室外氣溫與車內溫度相差過大而著涼。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

嬰兒被毯使用須知

由於新生兒較容易有驚嚇反射，大多數來說，仍會以包巾、蝴蝶衣等具有完美包覆性的衣物為主；一歲以前，則以防踢被的使用頻率最高，通常會等到寶寶一歲以後，才會逐漸增加毯子、被子的運用。

不過，何佩娟顧問提醒，每個人的情況不盡相同，只要符合家庭的實際生活情況，就是最好的育兒好物。

1.注意被子、毯子安全性

除卻被毯的材質需經過安全認證外，部分商品為了吸引寶寶的注意力，會附有流蘇、緞帶、娃娃等。給嬰兒使用時，父母請注意附加物是否有鬆散的情形，避免寶寶誤食進而造成氣管堵塞，或纏繞在手指上讓皮膚受傷。

此外，等到他們熟睡之後，家長應把相關物品拿走，降低危險的發生。

2.使用前先清洗

嬰兒的肌膚嬌嫩，在給寶寶使用育兒用品前，都需先經過清洗的程序，洗滌時，禁用含有化學物質的洗衣精，以免其物質殘留在寶寶的肌膚上，進而造成過敏。

※原文刊載於2023年12月號《媽媽寶寶》442期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9928795

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