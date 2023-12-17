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如何培養孩子的時間觀念？實際體會時間的真正意義

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文／BaeGo培果教育】

對小孩來說，時間概念抽象且複雜，小到秒、分、時，大至日、月、年，需家長逐步讓他們了解時間的進程及意義，從小培養正確的時間觀念，也能減輕父母教養的負擔。

「跟孩子說下禮拜六會去動物園，他卻整天狂問『要去了沒？』怎麼勸都講不聽」！「時間觀念那麼差，以後上學是不是也會一天到晚遲到」？

不同年紀的掌握時間大法

孩子對時間概念的認知，會隨著年齡的發展而逐漸成熟，在不同的年紀階段，對於時間掌握度的能力也都不盡相同，家長所要提供的引導內容也不太一樣，適齡的時間教育才是最好的方法。

0～2歲．建立「等等、等一下」的觀念

寶寶對時間的感知，主要建立在基本的生理需求上，透過日常作息可建構模糊的時間感，例如：相似的起床、吃飯時間、睡覺時間，並可能因為這些熟悉的活動，表現出期待的反應。

引導方式：1.讓寶寶感受日夜：睡醒讓孩子感受晨光；晚上睡覺時以全暗為主，了解日夜變化、規律的時程。

2～3歲．建立「先……再……」的觀念

除了讓小孩開始理解基礎觀念，也可藉由日常活動，讓孩子感覺時間的流逝，舉例來說，聽到大人說：「要收玩具準備睡覺了」會馬上回答：「好快喔」！

引導方式：1.建立規律作息：讓孩子知道每個時段該完成的事項。

3～4歲．建立「今天→昨天→明天」的觀念

小朋友能逐漸理解簡單的時間段，但剛開始可能仍以「昨天」或「小時候」統稱過去的事；用「明天」或「長大」來描述未來。

引導方式：1.撕日曆：每天撕日曆，能藉此認識「一天過去了」的概念，或用畫月曆的方式，來感受昨天、今天、明天。

4～5歲．建立「幾點、星期幾、四季」的觀念。

孩子漸漸能辨認數字、透過看時鐘，來概略知道現在的時間。此時，他們可能會提及關於時間的相關詞彙，例如：「你已經玩很久了，什麼時候換我」？

引導方式：1.帶入確切時間：語句中加入星期及準確的時間，如：「星期一早上8點我們就要出門了」、「汪汪隊7點開始，所以要等短針走到7」。

5～6歲．建立「分鐘、日、月、年」的觀念

孩子對具體的時間單位有初步的認識，例如：幾時幾分，雖然並不見得能掌握得很精準，但與父母討價還價時，會常常說：「再10分鐘就好」。

引導方式：1.感受分鐘長度：可在平日的生活中，讓小孩體會分鐘的概念，舉例來說，看電視30分鐘，要休息5分鐘、再過10分鐘就必須回家。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

7歲以上．建立「秒鐘、時間規劃」的觀念

孩子已有相對成熟的時間觀念，並學會如何使用日曆、時鐘或計時器等其他工具，進而協助自己掌握好目標進程，及計畫好的時間。

引導方式：1.感受秒鐘長度：讓孩子體會秒鐘的時長，例如：微波食物要等2分30秒、綠燈若只剩下5秒的狀況，會來不及過馬路。

※原文刊載於2023年12月號《媽媽寶寶》442期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9928789

※延伸閱讀

守時寶寶從小培養！3S建立孩子時間觀念

培養時間觀念有助於改善分離焦慮！13W促進孩子有效理解時間觀念

【更多內容都在2023年12月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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