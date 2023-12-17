解析嬰兒睡眠6大倒退期 寶寶睡得好．父母沒煩惱

【文／游品姍 採訪諮詢／酣然兒科睡眠顧問創辦人阮湘雯】

「寶寶本來晚上睡覺都很安穩，怎麼會突然開始半睡半醒、哭鬧不休，難道是生病了嗎」？好的睡眠才能帶給孩子好的生長發育，若是嬰幼兒有長期睡眠品質不佳的狀況，久而久之不僅會出現身體、精神上的問題，也會導致大人出現睡眠障礙，因此，父母應細心觀察寶寶平日中睡覺的狀況，適時發現問題並予以解決。

聽過「睡眠倒退期」嗎？這是指原來睡眠模式已經穩定的孩子，突然在某一日，開始出現頻繁夜醒、白日的小睡時間變短，甚至根本不願意睡覺等等狀況。酣然兒科睡眠顧問創辦人阮湘雯表示，每個人的睡眠倒退發作時間不盡相同，家長應該放寬心尋求專家諮詢，相互合作找尋原因，如此，才能對症下藥。

第1次睡眠倒退期．新生兒

在整體的睡眠倒退期中，為最輕微的倒退期，僅發生於少部分人身上。

發生原因

新生兒還未具備分辨白天與黑夜的能力，加上他們的褪黑激素（由大腦分泌的荷爾蒙，掌管人體的生理時鐘與睡眠的韻律）也尚未分泌，所以會有作息紊亂、斷斷續續的睡眠狀況，沒有固定的睡覺時間。

第2次睡眠倒退期．4個月大

大部分的嬰兒會在3.5～5個月大間有睡眠倒退，通常會在2～3週內獲得改善。

發生原因

4個月大時，掌控睡眠的大腦區塊正在快速成長，從原先兩階段的淺眠期及熟睡期，轉為成人睡眠模式的入睡期、淺眠期、熟睡期與快速動眼期。此時的嬰兒，開始有粗動作的發展，能夠抬頭、轉頭、翻身等等，一旦對新動作感到新奇，便容易在半夜愈翻愈亢奮，導致睡眠狀態不穩定。

第3次睡眠倒退期．8～10個月大

持續3～6週，平均約4週。

發生原因

此階段的嬰兒剛好處於一系列大動作發展的階段，能獨立爬行、坐穩、扶牆站立，甚至會半夜起床練習這些動作。7～8個月大的嬰兒，會逐漸調整日常作息，白天小睡的時間愈趨減少，在這個睡眠轉換的過渡期，他們容易因為過累，而有暴躁、暴哭的情況。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

第4次睡眠倒退期．1歲

每個人的狀況不盡相同，大約維持3週左右。

發生原因

1歲之後的寶寶正處於身體全面發展的階段，能比以往更快速地學會各種技能，時常因為新奇、好玩而捨不得睡覺。此外，有些父母會送寶寶進入托嬰中心，讓孩子必須重新適應陌生的環境、照顧者、作息，這些都是有可能產生睡眠倒退的原由。

第5次睡眠倒退期．1歲半

睡眠倒退期約維持3～6週。

發生原因

此時期正是幼兒在長犬齒、臼齒的階段，會常常因為牙床的強烈不適感而影響睡眠，除此之外，這個時候的孩子認知及語言發展有非常大的躍進，開始會表達意見、挑戰、試探父母的教養界線，有「入睡拖延」、「午睡不睡」的現象，或夜醒時需要家長的持續安撫，才能再次入眠。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

第6次睡眠倒退期．2歲

若是屬於生長發展造成的問題，通常幾週後就能恢復過往的睡眠狀態。

發生原因

兩歲以後，孩子會開始有「做夢」的情形，大腦會把白天所吸收到的記憶，重新組合成夢境，當發生噩夢時，就會讓幼兒害怕而驚醒，進而拒絕再次入眠，同時，由於小孩豐富的想像力，他們會害怕黑暗、假想怪獸躲在床底等等，因而對「睡覺」這件事，感到恐慌。

※原文刊載於2023年12月號《媽媽寶寶》442期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9928790

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