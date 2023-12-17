快訊

大陸小姐姐不愛了？保時捷第3季在陸銷量暴跌4成 報導推測是這些原因

強烈大陸冷氣團來襲...新北下探10度 兩日共6人無呼吸送醫

酒醉女辱罵踹傷女警…傳警職權索取和解金？北投分局：合意和解沒逼迫

解析嬰兒睡眠6大倒退期 寶寶睡得好．父母沒煩惱

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

【文／游品姍　採訪諮詢／酣然兒科睡眠顧問創辦人阮湘雯】

「寶寶本來晚上睡覺都很安穩，怎麼會突然開始半睡半醒、哭鬧不休，難道是生病了嗎」？好的睡眠才能帶給孩子好的生長發育，若是嬰幼兒有長期睡眠品質不佳的狀況，久而久之不僅會出現身體、精神上的問題，也會導致大人出現睡眠障礙，因此，父母應細心觀察寶寶平日中睡覺的狀況，適時發現問題並予以解決。

聽過「睡眠倒退期」嗎？這是指原來睡眠模式已經穩定的孩子，突然在某一日，開始出現頻繁夜醒、白日的小睡時間變短，甚至根本不願意睡覺等等狀況。酣然兒科睡眠顧問創辦人阮湘雯表示，每個人的睡眠倒退發作時間不盡相同，家長應該放寬心尋求專家諮詢，相互合作找尋原因，如此，才能對症下藥。

第1次睡眠倒退期．新生兒

在整體的睡眠倒退期中，為最輕微的倒退期，僅發生於少部分人身上。

發生原因

新生兒還未具備分辨白天與黑夜的能力，加上他們的褪黑激素（由大腦分泌的荷爾蒙，掌管人體的生理時鐘與睡眠的韻律）也尚未分泌，所以會有作息紊亂、斷斷續續的睡眠狀況，沒有固定的睡覺時間。

第2次睡眠倒退期．4個月大

大部分的嬰兒會在3.5～5個月大間有睡眠倒退，通常會在2～3週內獲得改善。

發生原因

4個月大時，掌控睡眠的大腦區塊正在快速成長，從原先兩階段的淺眠期及熟睡期，轉為成人睡眠模式的入睡期、淺眠期、熟睡期與快速動眼期。此時的嬰兒，開始有粗動作的發展，能夠抬頭、轉頭、翻身等等，一旦對新動作感到新奇，便容易在半夜愈翻愈亢奮，導致睡眠狀態不穩定。

第3次睡眠倒退期．8～10個月大

持續3～6週，平均約4週。

發生原因

此階段的嬰兒剛好處於一系列大動作發展的階段，能獨立爬行、坐穩、扶牆站立，甚至會半夜起床練習這些動作。7～8個月大的嬰兒，會逐漸調整日常作息，白天小睡的時間愈趨減少，在這個睡眠轉換的過渡期，他們容易因為過累，而有暴躁、暴哭的情況。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

第4次睡眠倒退期．1歲

每個人的狀況不盡相同，大約維持3週左右。

發生原因

1歲之後的寶寶正處於身體全面發展的階段，能比以往更快速地學會各種技能，時常因為新奇、好玩而捨不得睡覺。此外，有些父母會送寶寶進入托嬰中心，讓孩子必須重新適應陌生的環境、照顧者、作息，這些都是有可能產生睡眠倒退的原由。

第5次睡眠倒退期．1歲半

睡眠倒退期約維持3～6週。

發生原因

此時期正是幼兒在長犬齒、臼齒的階段，會常常因為牙床的強烈不適感而影響睡眠，除此之外，這個時候的孩子認知及語言發展有非常大的躍進，開始會表達意見、挑戰、試探父母的教養界線，有「入睡拖延」、「午睡不睡」的現象，或夜醒時需要家長的持續安撫，才能再次入眠。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

第6次睡眠倒退期．2歲

若是屬於生長發展造成的問題，通常幾週後就能恢復過往的睡眠狀態。

發生原因

兩歲以後，孩子會開始有「做夢」的情形，大腦會把白天所吸收到的記憶，重新組合成夢境，當發生噩夢時，就會讓幼兒害怕而驚醒，進而拒絕再次入眠，同時，由於小孩豐富的想像力，他們會害怕黑暗、假想怪獸躲在床底等等，因而對「睡覺」這件事，感到恐慌。

※原文刊載於2023年12月號《媽媽寶寶》442期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9928790

※延伸閱讀

培養寶寶睡眠規律，就從「這年紀」開始

小柔媽咪的育兒趣：我所堅持的「睡眠習慣」

【更多內容都在2023年12月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

延伸閱讀

陝西女收6萬彩禮 同居5年沒結婚 分手判還4萬

遺產該如何不讓媳婦分？ 律師曝事實「無法避免」：差別在拿多或少而已

對11歲女童在文具店內性侵還跟回家發生關係 男網友判4年半

被爸媽打「不能有怨言」！他見1兒時必背古文大怒 網轟：背這種糟粕幹嘛

相關新聞

新手爸爸也需要支持 傾聽自己內心的聲音

寶寶的出生，帶給家庭許多的變化，不僅是新手媽媽需要被呵護、照顧，爸爸也同樣必須被理解、抒發自己的情緒，若只是一味地壓抑心情，只會讓身心陷入負面循環。

鋼琴家媽媽許惠鈞 用鋼琴療癒高敏女兒

許惠鈞回顧兩年半的育兒之旅，有疲憊，也有滿足。但女兒也帶著她，發現了鋼琴療癒的力量。

Go！Mommy, go！林彥君 新手媽媽向前衝！

同時也是運動好手的藝人151林彥君，對於當媽媽這件事，也是有著十足的運動精神！享受當下，勇往直前。 大家都認為孕婦弱不禁風，但這種說法在《食尚玩家─就要醬玩》主持人林彥君的身上似乎不太成立。

寶寶被毯．讓寶寶一夜好眠 最舒服的安睡選擇

寶寶睡得好不僅有助其生長發育，也能讓父母得以享有完善的休息。想要有品質良好的睡眠，除了需要打造適合寶寶的睡眠環境之外，寢具的選擇也十分重要，適宜寶寶的被毯，不僅能提供安穩的睡眠，更能形成一定的安撫作用，讓寶寶一覺到天亮。

如何培養孩子的時間觀念？實際體會時間的真正意義

對小孩來說，時間概念抽象且複雜，小到秒、分、時，大至日、月、年，需家長逐步讓他們了解時間的進程及意義，從小培養正確的時間觀念，也能減輕父母教養的負擔。

解析嬰兒睡眠6大倒退期 寶寶睡得好．父母沒煩惱

「寶寶本來晚上睡覺都很安穩，怎麼會突然開始半睡半醒、哭鬧不休，難道是生病了嗎」？好的睡眠才能帶給孩子好的生長發育，若是嬰幼兒有長期睡眠品質不佳的狀況，久而久之不僅會出現身體、精神上的問題，也會導致大人出現睡眠障礙，因此，父母應細心觀察寶寶平日中睡覺的狀況，適時發現問題並予以解決。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。