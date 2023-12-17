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高層次超音波．建議孕婦必做 全面評估胎兒結構很重要

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文╱李藹芬　採訪諮詢╱台北長庚醫院婦產科產房主任初福傑】

在自費的產前檢查中，高層次超音波有著相當獨特的重要性。國際的婦產科醫學會和超音波醫學會也建議，每一位孕媽咪都應該接受高層次超音波的檢查。

建議最適合的檢查時間在懷孕的第21～24週，因在這個階段中，胎兒的許多主要器官已經形成，而且大小適中，最容易觀察喔！

在產檢項目中，胎兒超音波檢查除了常規產檢給付的三次外，還有自費的高層次超音波。台北長庚醫院婦產科產房主任初福傑表示，「高層次超音波是一種專門的產前檢查，使用高解析的影像技術來詳細觀察胎兒的發展和檢測可能的異常。它比常規的超音波檢查更加詳細，能夠提供更精確的資訊」。

重要產檢工具．全面評估胎兒結構

初福傑醫師強調，「高層次超音波是一項重要的產前檢查工具，更為全面地評估胎兒結構，能夠幫助醫師和準父母更好地了解胎兒的健康狀況。透過此檢查，準父母可以更加放心地迎接新生命的到來」。

高層次超音波檢測出異常的比例一般約為1～5%，但是有些高風險族群的孕婦可能會增加檢測出胎兒異常的風險，包含前胎有胎兒結構異常，有妊娠相關疾病（糖尿病、子癇前症），有接觸致畸胎性的藥物，或是染色體異常的胎兒，都會增加高層次超音波檢測出異常的風險。所以，高風險族群的孕婦一定要接受高層次超音波的評估。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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高層次超音波的胎兒器官檢查與胎兒遺傳疾病檢查相輔相成

初福傑醫師補充，產前檢查有兩大面向：

1.確認胎兒罹患遺傳疾病的風險：不管是非侵入性的遺傳疾病篩檢（NIPT、初唐）或是診斷性的羊膜穿刺，都是為了評估胎兒罹患遺傳疾病的風險。

2.高層次超音波：以高解析的影像技術來評估胎兒器官的發展，從頭到腳進行全面的掃描及評估。

在產前的胎兒異常診斷上，有可能胎兒患有遺傳疾病，但是胎兒器官的發育在產前的評估都是正常，像是遺傳性代謝疾病、發展遲緩或行為疾病等等；也有可能胎兒遺傳疾病的檢查都正常，超音波卻顯示胎兒器官發育的異常。整體而言，高層次超音波的胎兒器官檢查與胎兒遺傳疾病檢查各有檢查的目的，兩者相輔相成，缺一不可。

但是高層次超音波也不是萬能的，雖然高層次超音波能提供詳細和精準的器官檢測，但也有其影像解析的限制，可能會受到孕婦的體型、胎兒的位置和羊水量影響，或是多胞胎都可能影響檢查的結果。

整體來說，高層次超音波在產前能成功診斷出胎兒異常的檢測率大約為70～80%。檢測出器官異常後，也會建議搭配羊膜穿刺，以確認胎兒是不是有遺傳疾病的風險。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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適合的檢查時間與注意事項

一般來說，高層次超音波可在懷孕的第18～24週進行，建議最適合的時間點在懷孕的第21～24週，初福傑醫師說明，「在這個階段，胎兒的許多主要器官已經形成，而且大小適中，羊水量適中，最容易觀察」。提醒孕媽咪，若有意願受檢，務必提早預約，避免錯過最佳檢查時間。

為了讓超音波檢查達到最佳效果，初福傑醫師提醒，「請孕媽咪穿著舒適寬鬆的服裝，方便檢查腹部（建議兩截式），並提供完整的醫療和家族病史，以幫助檢查醫師更好地解讀檢查結果」。

他指出，每一次檢查大約需要耗時40分鐘，「若是雙胞胎的話，檢查時間更久，往往要花上一個半小時，三胞胎更是要兩小時以上」。初福傑醫師補充，「有時可能會遇到胎兒在睡覺，姿勢不好，因此，建議孕媽咪可以自備點心，適時補充糖分，刺激寶寶變換姿勢，便於醫師檢查」。

※原文刊載於2023年12月號《媽媽寶寶》442期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9928796

※延伸閱讀

超音波檢查有異常？常見4種超音波軟標記，別被不是異常的異常嚇到了

【三總婦幼天地】產檢超音波究竟為胎兒做了什麼檢查？

【更多內容都在2023年12月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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