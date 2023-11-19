複雜的親情 剪不斷理還亂 不良親戚也該斷捨離

【文／賽心姬】

過年時，您有害怕或不想見到的親友嗎？真正的親情，能讓人感到有歸屬感，反之，被以「家人之名」強迫執行不願做的事情時，就像背負沉重的包袱，此時，就該適時地做出親戚間的斷捨離，但該如何做呢？

新春過年，免不了在「走春」時會遇到一堆親戚，有些人平時本就熟識，有的雖然平日裡沒什麼交情，但相處上卻沒什麼太大的問題，有些則令人非常「反感」，在生活中，以「家人之名」，對他人的家務事指手畫腳，不免令人大感困擾。

不是每一位親人都是家人

其實這些慣於以「家人之名」行事的親戚，可能也談不上什麼感情，倘若不是「抬頭不見低頭見」的關係，對於這些人最好還是保持距離、敬而遠之，慢慢地互不聯絡為宜。這邊就提出2種打著「家人的家人」旗號，為所欲為的實例，提供給大家參考：

1.借錢、賭錢

公公曾跟我們分享，他年輕時都在忙著打拚賺錢，妹夫時常以「急用」的名義向自己借錢，一次兩次還好，但常常是今天還一萬元，明天立馬要再借兩萬元，以此類推沒完沒了，一陣子之後索性就不再借了。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

2.裝神弄鬼

朋友曾遇到親戚假冒神明之名來訛詐錢財，先是騙阿嬤需要花五位數的金額來消災解厄，之後，又提高到六位數才能徹底解決，並直言只要拿不出錢來，就是家人對長輩的不孝。

信仰宗教是個人的事，不要去影響到別人，神明是安定人心，而非擾亂人心！利用鬼神之名，干涉別人的家務事，或說「孩子出生後，三年都不能回娘家」等類似言論，也非有教養之人說出的話！

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

認清真正的親戚．遠離強加的親情債

我們能篩選值得交往的朋友，遇到人品差的人時，也能選擇從此不再來往，但身邊的親戚卻無法篩選，因為在一出生或因結婚就註定了「家人」關係，但這些「家人」，並不全部等同於「親人」。

真正的親人是能相互關心、真誠以待的關係，而不是藉著血緣，進行道德綁架、不孝勒索、對金錢予取予求，這些均已超越親戚之間的界限。面對品行低劣的親戚，與其增加矛盾或摩擦，影響到安寧的生活或婚姻關係，還是保持適當距離、敬而遠之方為上策！

仗著「家人」的家人身分四處下指導棋，說得理所當然，但聽者卻不以為然，有些時候，我們礙於晚輩的身分，不得先低聲忍讓，但事實上，每個人的心中都有底線，等到哪天換我們自己能作主時，自然會好好地「斷捨離」這些親戚關係！

※原文刊載於2023年11月號《媽媽寶寶》441期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9928567

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