你是孩子的工具人嗎？表象下潛藏的社交互動問題

【文／曾清祥】

孩子有需要的時候，才會找爸爸媽媽嗎？其實從社交互動，可以看出孩子發展的端倪。

不知道其他家長是否與我有一樣的感覺？隨著孩子愈來愈大，他們逐漸變得有需要時才會來找你：「媽媽可以幫我拿什麼東西嗎？」「媽媽可以帶我去哪玩？」「媽媽可以買什麼東西給我嗎？」很多親子的互動交流，好像都必須建立在以某種目的為基礎之上，然後才能展開。

關係．從工具性互動開始建立

講起來似乎很哀傷，令人覺得孩子很現實，好像只有在需要時才找我們。但事實並非如此。這樣的互動在醫學上被定義為「工具性互動」，也就是基於目的和需求的互動。

人與人之間最直接的相處就是這種工具性互動！仔細想想，朋友關係或許也有些是從這樣的基礎出發，才能進而了解對方的性格、習慣，甚至興趣，雙方也能自然而然地逐漸建立情感互動。

有時，太太看著女兒指使我做一堆事情，事後還會故意抱著我說：「你是天下最棒的爸爸了，我最愛爸爸了！」都會不禁搖頭猛笑，被差遣的爸爸做牛做馬卻樂此不疲，甚至還會期待下次的差事。這真是「工具互動與情感互動」的終極表現啊！

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

自閉孩子交流篇冷淡

而在自閉症類群中，有一類社交障礙的孩子，他們的功能相對較高，不論是語言、智能，還是其他方面的表現都不錯。有時候，我們甚至很難輕易察覺到他們社交上的障礙。

但如果仔細觀察他們的互動方式和類型，就會發現，他們的互動多半偏向「工具性互動」，肢體語言也明顯以目的性為主，真正情感交流的部分比較少，對人事物的反應相對冷淡、比較不會開啟話題，也無法承接他人的話題！從這個角度觀察，你就可以發現不少孩子有狀況的端倪。

這類孩子被帶來就診時，他們看起來都很討人喜歡，看似沒有什麼太大的問題。然而，學校老師或家長都覺得這個小孩的敘事能力很差，常常無法完整回答一個問題，或完整敘述一個事件。

孩子敘事障礙的可能原因，除了自閉症類群常見的缺乏時序描述之外，另一個比較明顯的原因，就是前述提到的：他們與人的互動太過單一，偏向工具性互動。

互動需情感、觀察及表達

一個完整的事件描述，會需要主角、背景、起因、經過與結果，這些元素同時也會夾雜著當事人的各種情緒表達及觀察。

但這類的孩子往往只注意到自己的目的是否達成，而忽略事件中涉及心理情感的描述及理解。

當一個事件發生時，不太可能只有工具性目的，而沒有情感的交流。無怪乎他常常會將事件描述得很呆板或破碎，甚至無法將自己的生活串聯起來。因此，我們在專業上會觀察互動的連續性和流暢性。

其實這些孩子都很聰明，我們希望能盡全力幫助他們，讓他們的人生能更加平順，不會因此而顛簸不安。

過動或無法專注．與感覺調節有關

延伸到感覺統合訓練的相關議題。這類小孩有時在學校會因為做出很多尋求感覺滿足的行為，例如：在椅子上來回搖動、轉來轉去、東摸西摸，甚至觸摸同學，而讓老師覺得他們過動或無法專心……

在過去的心理專業，並不注重這一點與社交互動的聯繫，但最近的研究發現：其實很多的這類小孩會發展出許多特殊行為，是因為要調節因感覺統合不良而產生的不適感。

也就是說，如果不加強他們的感覺調節能力，他們的問題行為可能會變得更嚴重。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

觀察表向之下的真實原因

所以，下次若是孩子的目的性太過明確，或是肢體語言表現冷淡，也先不要根據直覺判斷，認定這個小孩的個性就是很現實。也不要過早的下定論，認為孩子在學校或是家裡的過動表現，單純是坐不住、不專心！

爸爸媽媽或是照顧者可以再花更多時間仔細觀察一下，小孩這些行為的背後，或許有可能都是社交互動的問題。

※原文刊載於2023年11月號《媽媽寶寶》441期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9928633

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