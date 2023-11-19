兒童內分泌科看什麼？成長發育需要專業守護 性早熟治療非這科不可！

【文╱李藹芬 採訪諮詢╱小禾馨民權小兒專科診所主治醫師陳奕成．三軍總醫院小兒部林建銘主任】

隨著父母愈來愈重視孩子的身高與性早熟的問題，讓兒童內分泌科醫師在這幾年變得很夯！或許父母覺得兒童內分泌科很難掛到號，沒錯！全台領有兒童內分泌科專科證照的醫師為數不多，過去，多在醫學中心服務，如今，部分醫師走入基層診所，雖然看診內容有所差異，但共同守護孩子健康成長的初衷卻是相同的！

孩子在學校測量身高、體重後，若孩子身高未達標準，學校會發轉介單，請家長帶孩童到兒童內分泌科門診，安排進一步檢查。身為家長的你，是否曾收過要去醫療院所請兒童內分泌科醫師複查的通知呢？

診所醫中各自分工．守護兒童健康

事實上，兒童內分泌不只看孩子的身高、體重，評估是否性早熟而已，不過，隨著部分兒童內分泌科醫師走入基層診所，看診的內容與醫學中心有所分工。

診所以評估生長發育為主

陳奕成醫師說，「診所多以看生長發育的問題為主，例如比同學矮或特別高的孩子，或肥胖的孩子，身上出現黑色棘皮症會被父母帶來檢查；也有父母觀察孩子有大脖子、眼凸的狀況，於是帶來檢查甲狀腺功能；或是學校健檢發現男性女乳症的問題，也會來檢查。本院比較特別的是，因接生的新生兒多，若在新生兒篩檢中有先天性內分泌的問題，多會繼續在本院追蹤」。

若評估後，有類似生長激素缺乏的問題，則轉診大醫院接受進一步的檢查。

醫中處理問題多元

林建銘醫師表示，「在醫學中心，平日最常見的是處理性早熟，多是從診所轉介來的個案，需要進行抽血檢驗荷爾蒙、X光照骨齡、女孩還要合併超音波檢查子宮成熟度；不只身高矮，還合併生長遲滯（例如：去年量是120公分，經過半年、一年再量，仍是120公分）的個案，可能需要安排腦下垂體全功能檢查；性別發育異常（disorders of sex development）的孩子，需要安排影像學檢查，甚至是染色體與基因檢查，這些都要在醫學中心處理。

對於先天性甲狀腺功能低下者，若是偽陽性需要追蹤，如要確診，則必須進行完整的甲狀腺素荷爾蒙檢查與核醫攝影；至於兒童糖尿病的個案定期回診也不在少數」。

雖然內分泌科的急重症個案不多，但偶爾還是會碰到，林建銘醫師說，「患有第一型糖尿病的病童若未定時施打胰島素時，導致胰島素不足，即容易有酮酸中毒的狀況，必須緊急就醫」。

事實上，很多科的問題與內分泌科高度相關，即使在別科就診，也可能需要會診內分泌科，林建銘醫師指出，例如：神經功能性的症狀、生長遲緩合併內科疾病時、心悸、手抖、掉頭髮、牙齒掉太快或太慢等等，都需要排除與內分泌的運作是否有關。由此可見，內分泌科其實「管」很大。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

性早熟治療非兒童內分泌科不可

相信父母一定看過「兒童成長科」，不免好奇與「兒童內分泌科」有何關聯？陳奕成醫師指出，「所有的兒科醫師都能夠為嬰幼兒進行基礎評估，了解生長是否有問題，但需要治療時，必須由兒童內分泌科醫師執行」。

陳奕成醫師表示，兒科醫學會於108年時發表聲明，「身高不足、性早熟治療經由兒童內分泌科醫師謹慎評估可得到良好照顧，若經由非專業醫師開立高額的自費藥物，可能造成孩子不必要的治療及傷害」。

陳奕成醫師提醒父母，完成成長評估與骨齡檢測後，正規的兒童內分泌專科醫師並不會推任何自費療程或檢查，「骨齡反映的是體內的成熟程度，若對照實際年齡的差距不大時，先予以定期追蹤半年。然後，再依孩子的狀況評估是否要抽血檢查。但生長曲線小於3%時，則先會先抽血檢查」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

林建銘醫師表示，「骨齡與實際年齡差距在正負兩歲內，屬於正常範圍。若差距大於兩歲時，則依速度快慢評估需要的檢查，如骨齡超前，會進行荷爾蒙激發試驗，排除中樞性性早熟；落後許多的話，除了必要的檢查外，還要評估營養狀況，排除病理性的原因後，再給予適當的處置」。

※原文刊載於2023年11月號《媽媽寶寶》441期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9928499

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