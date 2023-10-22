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正向教養會寵壞小孩？適度掌握分寸．方能事半功倍

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文／曾心怡】

「你一直和他講道理，他聽不懂啦，用罵的比較快」！「長大的社會才不是這樣，這樣會害到他」！從古至今，教養孩子始終是一大難題，到底該如何才能掌握好分寸？

每次的親職講座，許多家長總會分享一個困擾：「老師，我也想用正向教養，但是家人都認為這是寵壞孩子，該怎麼辦？」教養不同調的問題，相信也是許多家庭的困擾。不過，我們應該先來了解何謂「正向教養」。

正向教養的真正意義

大家曾搜尋過衛福部的「用愛教出快樂的孩子——0～6歲正向教養手冊」嗎？手冊集結了許多兒童心理專家所撰寫出的文章，開宗明義就寫到：「正向教養並非溺愛小孩，而是根據每個人的特質與發展階段，透過適當的技巧去引導與觸發孩子的動機，讓他們學習以正向行為取代負向行為，進而展現符合期待的樣貌」。

舉例來說，4歲的小穎好不容易開始變得比較願意上幼兒園，但早上卻逐漸出現不想穿各式衣服的情況。這時，爸媽受制於趕上班的時間壓力，便容易產生焦急的情緒，於是就會使用威脅或是恫嚇的方式，希望小孩在短時間內能做到大人所要的結果，孩子的行為也會因此被貼上鬧脾氣或是不懂事的標籤。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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發怒前．先貼近孩子的內心

我們可以思考一下，為何小穎對於上學前挑選衣服會有負面情緒？是因為想要有自己的主見、起床氣，還是認為弟弟不用上學而感到不公平？一開始，大人可能無法確認真正的原因，但是卻可增加對於孩子的耐性與理解，並找到接近的原因和他討論。

心中的在意，一旦被爸媽理解了，就會帶來自身情緒與行為的改變，父母可藉由以下3種方法，進一步了解小朋友的內心所想：

1.展現尊重

我們能在睡前和孩子討論說：「睡前要不要挑選喜歡的衣服放在旁邊，起床時，就能穿上喜愛的衣服上學？」既表達了對小孩自主權的尊重，也減低起床氣對於早晨步調的影響。

2.給予陪伴

父母可試著對孩子說：「爸爸媽媽知道你很不喜歡一起床就突然要上學，我們陪你玩一下好嗎？」在時間充裕的情境下，表達接納與陪伴。

3.同理心

若是小孩因為弟妹不用去幼兒園而感到不平衡，家長可對他們說：「你是不是覺得弟弟不用上學很不公平？爸媽也知道這樣的感覺」同理他們會有的感受。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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短期威嚇恐造成傷害

「用處罰的方式最快，我哪有時間陪小孩玩他內心的小劇場」？這可能也是很多家長的疑問。不過，大家可以一起來想看看，我們想達成的教養目標，是為了追求快速、還是要讓孩子能真的懂得？

若是爸爸媽媽靜下心來想這個問題，就能夠了解「快速」，是由於身為大人的我們被逼得沒有時間，或是因為被小孩的情緒而變得急躁，所以才想要短期內就看到成果，但這並不是孩子能夠達到的。

※原文刊載於2023年10月號《媽媽寶寶》440期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9928292

※延伸閱讀

正向教養：當孩子犯錯時，父母先做「1件事」有助於孩子更勇於承擔錯誤！

【蘇文清專欄】倡導正向教養之前，教導者應該要先學習「正確」教養

【完整內容請見2023年10月號媽媽寶寶雜誌；本文由媽媽寶寶《 MOMBABY LIFESTYLE 》授權刊登，未經同意禁止轉載。 】

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