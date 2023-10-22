為什麼他們願意成為全職爸爸？

【文╱盧安】

紀錄片《海馬爸爸》勾勒了五種全職爸爸群像，從女導演吳星螢的媽媽視角，我們看爸爸╱男人內在，原來有這麼多不同的樣貌。

在《媽媽寶寶》的粉專平台上，偶有分享全職媽媽相關文章，底下經常會看到許多媽媽回覆，字句中有滿滿的苦水。

如果今天性別置換，換成爸爸來全職帶小孩，做家務、洗奶瓶，太太回家就有煮好的五菜一湯，還可以躺在沙發上耍廢，那幅光景會是如何？

於是某天，我們偶然在《鏡電視》看到以全職爸爸為主角的紀錄片《海馬爸爸》，眼睛一亮！而這背後的掌鏡人，竟也是一個孩子的母親，她曾在生產後當了半年的全職媽媽。

我們循線找到了攝影機背後的女導演吳星螢。

全職爸爸跟全職媽媽．是一樣的

帶著欣賞的眼光，吳星螢跟著這些爸爸過生活，呈現出他們的轉變，也探討著這些男性內在的英雄旅程。

EP1.演員曾信裕曾在公園裡，因為孩子跟其他小孩起紛爭，而被對方的媽媽辱罵：「你大男人，帶孩子是Loser！」但他看得很透澈：「很顯然她老公沒在幫她帶孩子，我就是她理想老公的典型。」當曾信裕育兒感到心累的時候，帶著孩子約哥兒們去公園喝酒。吳星螢說：「這個直男好友不但會聽他聊育兒經，還會幫他兒子換便便尿布、擤鼻涕，對我來說，這真的是男性友誼的天花板了！」

媽媽們結盟育兒的概念，套在爸爸上也同樣成立。

像EP2.的部落客隱藏角色把小孩帶去爸媽家，那概念就像是媽媽帶孩子回娘家一樣。吳星螢笑說：「你不要看他帶孩子一把罩喔！他跟我們一樣，一回爸媽家就擺爛，懶在沙發。都是他爸在把屎把尿。聽他吐苦水，爸爸還要開導他：撐一下就是家庭……」

EP3.巫師爸爸珈壘則是因為新生嬰兒難照顧，而選擇在家中當主要照顧者。我們看到他興奮地打電話給老婆，說「兒子的大便是綠色的、正常了！」EP5.的爸爸聚會中，有一個爸爸則跟老婆坦承：「你偶爾也要抱抱我，我也想感受被愛的感覺啊……」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

最特別的是，EP4的老公四季強。他專心做老婆的賢內助，一天領300元零用錢。吳星螢說：「其實我覺得他是最有智慧的爸爸。老婆說什麼就是什麼，沒欲望，也不掙扎。

這是很多全職媽媽嚮往卻做不到的境界。因為老是跟老公拿錢，會讓我們覺得自己很廢。但在他們家裡，就是各司其職的也各自安好的組合。」吳星螢形容，在他身上沒有育兒的狼狽或男性尊嚴的框框，他就像是一部沒有標準答案的公路電影。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

全職爸爸的另一半．都很有智慧

他們為什麼會成為全職爸爸？作為紀錄片導演的吳星螢，側面觀察他們，得到一個結論：「雖然他們沒有說出口，但就我的觀察，我覺得那是一種男性對女性的集體贖罪，或者說微革命。他們有的是從小在原生家庭感受到性別歧視、母親的辛苦，因此特別想要好好善待太太。有的是小時候經歷打罵教育，所以想要用不同的方式帶孩子，跟上一代父權對抗。他們自己也受不了男性的框架，想要對傳統價值做一種小小的宣戰，不要讓別人告訴我：『男性就該是什麼樣子』。」

身為導演，她不帶任何批判眼光；但身為媽媽，吳星螢又忍不住覺得：「看他們被小孩虐待，覺得好滿足哦；看他們洗奶瓶做家事，覺得超爽。」她調皮笑說：「下午放學時間，我和製片如果沒人替手去接小孩，完全可以跟爸爸們心照不宣，終於不用在片場因為小孩因素跟任何人說抱歉了！」

而他們為何願意成為全職爸爸，吳星瑩觀察：「這些太太其實非常有智慧，馭夫有術，她們控制老公的方式一點也不強勢，而是尊重伴侶，看到他們把某件事做得很好，就大力稱讚，打從心裡看見另一半的才華，而不只是挑剔他。所以這些爸爸們才甘心待在家。」

成長過程中的母愛匱乏，讓長大後的吳星螢，一直想證明自己是一個更好的媽媽。後來花了一段時間，她才明白，「育兒不一定是女人的強項，我有想做的事情要去實現，也想活得更揮灑，我，就是我自己型態的媽媽。」

※原文刊載於2023年10月號《媽媽寶寶》440期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9928404

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