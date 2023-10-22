餐搖椅．讓育兒更省力 一次滿足用餐與安撫需求

【文／游品姍 採訪諮詢／禧悅生產後護理之家督導長陳麗曲】

寶寶的出生，為家庭帶來滿滿的幸福與希望，但該如何好好照顧孩子，可說是新手父母必須接受的挑戰之一。當爸爸媽媽為了育兒與家務忙得團團轉時，「餐搖椅」就像萬能好幫手一樣，給了家長最貼心的即時救援。

餐搖椅結合孩子用餐與安撫功能，不僅能有效節省置放空間，更能讓寶寶熟悉、習慣物品，增加安全感。禧悅生產後護理之家督導長陳麗曲表示，在使用具有安撫功能的搖椅時，務必先從低段數的搖擺幅度開始用，才不會造成寶寶有生理上的不適感。

使用餐搖椅好處

初生寶寶容易對環境感到陌生，而有強烈的不安感，藉由餐搖椅的輕緩搖擺，不僅能安撫寶寶的不安全感，也能有效營造安心的睡眠環境；等到寶寶四個月大開始吃副食品時，也能切換為餐椅模式，讓寶寶置身在熟悉的環境中，逐步養成用餐的好習慣，可謂是物超所值的用品。

餐搖椅可為父母帶來哪些好處，陳麗曲督導說明如下：

1.安撫、哄睡方便

不少寶寶需要父母抱著安撫或哄睡，特別是高需求的寶寶，更是需要較頻繁與長時間的安撫。長期下來，爸媽及照顧者非常容易感到疲累，加上不當的姿勢也容易造成腰背痠痛、媽媽手等情況，這時就非常適合利用餐搖椅的安撫、哄睡功能，滿足了寶寶的需求，也讓自己獲得適當的休息。

2.外出自備餐桌

愈來愈多父母外出用餐時，自備餐桌，因為具有折疊功能的產品方便攜帶，加上是自家長期使用的產品，衛生無虞，家長不用擔心寶寶會因為店家的餐椅消毒不夠確實，而有感染疾病的風險。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

選購要注意

購買餐搖椅，陳麗曲督導長有以下提醒：

1.設有安全環扣

建議挑選時，爸媽應確認餐搖椅的安全環扣，通過專業的安全認證、檢測，進一步確保使用上的安全性，降低意外發生的機率，同時也要注意零件材質是否親膚、不刺激，才能避免傷害到嬰兒的脆弱肌膚。

2.有完善售後服務

由於餐搖椅的使用年限較長，父母在購買產品時，能夠傾向考慮知名廠商、具備良好完整售後服務的品牌，當使用上有任何疑問時，將可更快速地獲得專業解答，確保在產品的使用年限中，獲得最大的經濟效益。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

餐搖椅使用須知要知道

餐搖椅附帶的安撫功能，能讓嬰兒藉由安穩、固定頻率的擺動，增加依附感與安全感，幫助寶寶穩定情緒，獲得良好的睡眠與休息，但在使用上，陳麗曲督導長提出3點建議：

1.確保操作安全

家長在調整完所需要的餐搖椅段數時，務必在每一個檔位上停留幾秒，並進行輕壓按鈕的動作，確保已轉換到固定、穩固的段位。

2.循序漸進調節安撫模式

市面上大多數的電動式餐搖椅，都有提供多種選項的擺動節奏，包括左右、平行、前後等等的方式，家長使用時，可觀察寶寶習慣、喜愛的模式來做選擇。不過，陳麗曲督導長提醒，一開始設定搖擺力道時，切記需採取循序漸進的做法，才能避免因為過大的搖晃力度刺激到他們，進而產生不適感。

3.清潔與保養

在清潔餐搖椅時，建議可單獨將寶寶的坐墊區拆卸下來手洗，並且採取自然風乾的方式，降低因為洗衣機、脫水機、烘乾機等設備，讓墊子毀損、變形的機率；至於餐搖椅的其他部分，則可使用中性清潔用品來擦拭，當全部處理完成後，再用酒精來做最後的全面消毒。

※原文刊載於2023年10月號《媽媽寶寶》440期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9928291

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