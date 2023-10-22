快訊

骨質疏鬆症不只是長輩的病 兩成骨折患者會死亡卻被輕忽

蘋果被爆省成本「塞廉價電池到iPhone 15」 這裡查狀態絕對不會騙你

吃薑防感冒、驅寒已落伍 專家教你喝新鮮薑汁提高秋冬免疫力

趙小僑學放手 訓練劉子銓 成為未來完美奶爸！

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

【文／葉怡君　攝影／Hedy Chang　造型／Kathy Hsu　化妝髮型／王幸菲　影音／煒喆視覺影像工作坊】

去年十月，我們拍趙小僑與典典的封面時，典典還是個揣在懷中的小嬰兒。今年再拍這對母女，典典已經滿場飛了！不時用一雙大眼睛咕嚕咕嚕地打量現場。

看著活潑可愛的典典，趙小僑眼底寫滿媽媽的驕傲：「典典現在很有自己的主見，她比子銓（哥哥）還要古靈精怪，她的想法很明白，也很聰明，是個很難敷衍的寶寶。」

典典長大快 彷彿韓劇《異能》真實版！

聽趙小僑聊起典典最近的成長，就像在看話題韓劇《異能》一般有趣。劇中有超能力趙寅成和韓孝周，躲到鄉下共組家庭，歲月靜好，但某一天，懷中的孩子被逗得開心笑，身體竟然就浮在半空中……

而典典寶寶雖然不會飛，最近也像一個超能力突然開竅的寶寶。明明之前翻身比別人慢一些，甚至八個多月大時，都還不太會爬，可是某一天，她卻開始能扶牆站、爬上爬下了！

家裡就像一座大型的探險遊樂園，爸爸的釣具櫃、媽媽的化妝台，都被她翻了好幾回。一個不留神，典典就爬到架子上，或是扶著椅背往更高的地方爬。讓小僑緊張地在後頭追著跑，就怕她一個不小心會掉下來……

她笑說，現在她最怕的就是小孩突然沒有聲音的時候。有時候在廚房忙，一陣子聽不到典典的聲音。出來一看，就是翻箱倒櫃，轟炸過的現場。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

再累 都要每天消毒

完美主義的趙小僑，親力親為照顧孩子，連家裡清潔都要做得徹底，才能放心。

「我對自己很嚴格，每天會把玩具消毒一輪，口水巾一定要在當天洗，地全部擦過，才能安心入睡。尤其典典開始吃副食品之後，常常這裡丟那裡噴，我得把方圓一百里的範圍都擦過才放心。這樣常常每天得清理到三四點，搞得自己好累。」

她嘆了口氣說：「但可能是年紀大了，每天這樣熬夜，真的會受不了。」有感於身體的消耗，她也明白自己不能再把所有事都攬在身上，必須有所調整。

「還沒消毒的玩具，就隔天再消毒吧！有些事，不能當下做完，就容許自己等到隔天再做吧！」

儘管，愛乾淨是小僑的內建基因。好比她今天要拍媽媽寶寶封面，趕著出門，地還來不及擦乾淨，在採訪的當下，她心裡就滿滿掛記著，一定要在典典回家前把地擦好！但趙小僑正用自己舒服的方式，在「當媽媽」與「照顧自己」間，找到平衡。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

訓練哥哥劉子銓 成為未來好爸爸

前陣子，劉亮佐在大陸巡演，在爸爸不在家這段期間，兒子劉子銓接手了爸爸部分家務。而令人欣慰的是，趙小僑竟也因此訓練出了一個未來的好爸爸。劉子銓儼然遺傳了劉亮佐的神隊友基因。

「子銓很厲害！他是個超強隊友，我們照顧典典時就像一個軍隊，合作無間。我幫寶寶洗澡時，他就拿著浴巾在外面等，一洗好澡，他就馬上幫典典包好浴巾，幫她吹頭髮、陪她玩。同時，我就能把澡盆清理乾淨、手洗衣服。等我泡完奶，就把寶寶接過來。」

現在子銓帶孩子帶出心得了，還會Cue媽媽：「我看典典有點累囉！好像想睡覺喔，我來抱她，你趕快去泡奶。」

原來，不只嬰兒會長大，小孩的誕生，也讓家裡的每一個人，都跟著成長了。

※原文刊載於2023年10月號《媽媽寶寶》440期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9928299

※延伸閱讀

趙小僑為了孩子宅在家：走過追求夢想的階段，現在我甘之如飴

趙小僑的家，沒血緣卻像親生家人一樣親密，這個緣分讓這個家充滿愛！

【完整內容請見2023年10月號媽媽寶寶雜誌；本文由媽媽寶寶《 MOMBABY LIFESTYLE 》授權刊登，未經同意禁止轉載。 】

延伸閱讀

故事工廠《莊子兵法》黑色幽默喜劇 全台唯一周日嘉市開演

專訪／只敢吃50元便當 視帝姚淳耀住女友家沒錢付房租

賴雅妍睽違10年合作屈中恆　性感睡衣上陣挑戰婚內出軌

用熱水泡假牙可消毒殺菌？牙醫師授「洗假牙4口訣」，教你如何正確清潔假牙

相關新聞

正向教養會寵壞小孩？適度掌握分寸．方能事半功倍

「你一直和他講道理，他聽不懂啦，用罵的比較快」！「長大的社會才不是這樣，這樣會害到他」！從古至今，教養孩子始終是一大難題，到底該如何才能掌握好分寸？

為什麼他們願意成為全職爸爸？

紀錄片《海馬爸爸》勾勒了五種全職爸爸群像，從女導演吳星螢的媽媽視角，我們看爸爸╱男人內在，原來有這麼多不同的樣貌。

餐搖椅．讓育兒更省力 一次滿足用餐與安撫需求

寶寶的出生，為家庭帶來滿滿的幸福與希望，但該如何好好照顧孩子，可說是新手父母必須接受的挑戰之一。當爸爸媽媽為了育兒與家務忙得團團轉時，「餐搖椅」就像萬能好幫手一樣，給了家長最貼心的即時救援。

趙小僑學放手 訓練劉子銓 成為未來完美奶爸！

去年十月，我們拍趙小僑與典典的封面時，典典還是個揣在懷中的小嬰兒。今年再拍這對母女，典典已經滿場飛了！不時用一雙大眼睛咕嚕咕嚕地打量現場。

你看到孩子的天分了嗎？馬斯克給爸媽的啟示

天資聰穎的小孩，常常會被其他的行為埋沒。你看到他的聰明，還是看到他的自閉、過動？

守護寶寶生命安全不能等 從「新」開始坐汽座 要賭意外會發生 「座」好安全措施以降低傷害程度

沒有什麼事比維護生命安全來得更重要！因此，帶寶寶外出搭乘汽車時，務必讓寶寶坐在安全汽座上，避免萬一發生事故時，造成永遠難以彌補的遺憾！而這樣的習慣應該從「新」開始，從小「坐」起，愈能幫寶寶養成乘坐汽座的好習慣！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。