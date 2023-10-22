趙小僑學放手 訓練劉子銓 成為未來完美奶爸！

【文／葉怡君 攝影／Hedy Chang 造型／Kathy Hsu 化妝髮型／王幸菲 影音／煒喆視覺影像工作坊】

去年十月，我們拍趙小僑與典典的封面時，典典還是個揣在懷中的小嬰兒。今年再拍這對母女，典典已經滿場飛了！不時用一雙大眼睛咕嚕咕嚕地打量現場。

看著活潑可愛的典典，趙小僑眼底寫滿媽媽的驕傲：「典典現在很有自己的主見，她比子銓（哥哥）還要古靈精怪，她的想法很明白，也很聰明，是個很難敷衍的寶寶。」

典典長大快 彷彿韓劇《異能》真實版！

聽趙小僑聊起典典最近的成長，就像在看話題韓劇《異能》一般有趣。劇中有超能力趙寅成和韓孝周，躲到鄉下共組家庭，歲月靜好，但某一天，懷中的孩子被逗得開心笑，身體竟然就浮在半空中……

而典典寶寶雖然不會飛，最近也像一個超能力突然開竅的寶寶。明明之前翻身比別人慢一些，甚至八個多月大時，都還不太會爬，可是某一天，她卻開始能扶牆站、爬上爬下了！

家裡就像一座大型的探險遊樂園，爸爸的釣具櫃、媽媽的化妝台，都被她翻了好幾回。一個不留神，典典就爬到架子上，或是扶著椅背往更高的地方爬。讓小僑緊張地在後頭追著跑，就怕她一個不小心會掉下來……

她笑說，現在她最怕的就是小孩突然沒有聲音的時候。有時候在廚房忙，一陣子聽不到典典的聲音。出來一看，就是翻箱倒櫃，轟炸過的現場。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

再累 都要每天消毒

完美主義的趙小僑，親力親為照顧孩子，連家裡清潔都要做得徹底，才能放心。

「我對自己很嚴格，每天會把玩具消毒一輪，口水巾一定要在當天洗，地全部擦過，才能安心入睡。尤其典典開始吃副食品之後，常常這裡丟那裡噴，我得把方圓一百里的範圍都擦過才放心。這樣常常每天得清理到三四點，搞得自己好累。」

她嘆了口氣說：「但可能是年紀大了，每天這樣熬夜，真的會受不了。」有感於身體的消耗，她也明白自己不能再把所有事都攬在身上，必須有所調整。

「還沒消毒的玩具，就隔天再消毒吧！有些事，不能當下做完，就容許自己等到隔天再做吧！」

儘管，愛乾淨是小僑的內建基因。好比她今天要拍媽媽寶寶封面，趕著出門，地還來不及擦乾淨，在採訪的當下，她心裡就滿滿掛記著，一定要在典典回家前把地擦好！但趙小僑正用自己舒服的方式，在「當媽媽」與「照顧自己」間，找到平衡。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

訓練哥哥劉子銓 成為未來好爸爸

前陣子，劉亮佐在大陸巡演，在爸爸不在家這段期間，兒子劉子銓接手了爸爸部分家務。而令人欣慰的是，趙小僑竟也因此訓練出了一個未來的好爸爸。劉子銓儼然遺傳了劉亮佐的神隊友基因。

「子銓很厲害！他是個超強隊友，我們照顧典典時就像一個軍隊，合作無間。我幫寶寶洗澡時，他就拿著浴巾在外面等，一洗好澡，他就馬上幫典典包好浴巾，幫她吹頭髮、陪她玩。同時，我就能把澡盆清理乾淨、手洗衣服。等我泡完奶，就把寶寶接過來。」

現在子銓帶孩子帶出心得了，還會Cue媽媽：「我看典典有點累囉！好像想睡覺喔，我來抱她，你趕快去泡奶。」

原來，不只嬰兒會長大，小孩的誕生，也讓家裡的每一個人，都跟著成長了。

※原文刊載於2023年10月號《媽媽寶寶》440期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9928299

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