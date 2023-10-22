你看到孩子的天分了嗎？馬斯克給爸媽的啟示

【文╱曾清祥】

天資聰穎的小孩，常常會被其他的行為埋沒。你看到他的聰明，還是看到他的自閉、過動？

午後閱讀一篇商周的文章，完美呼應了我最近的心情。

這篇文章透過報導特斯拉創辦人Elon musk的故事，討論了神經多樣性（neurodiversity），也就是在社會行爲、學習能力、心境及其他心理功能上有變異的人。這類型的人，社會上會將他們汙名化為「神經精神疾患」，包括過動症、自閉症、書寫╱讀寫障礙、甚至是動作障礙的疾患。

作者探討這樣類型的人在職場的優勢與缺點，並聚焦在如何協助這些人充分發揮他們的優勢，從而推動他們的工作。經過適當的引導，他們就有可能協助公司，甚至是世界的進步。

聰明的孩子．經常被埋沒

講起來好像很美好，這類小孩看起來好像都是天資聰穎，人生一路順遂。其實不然。因為他們的優勢經常受到其他行為所影響，而無法發揮，甚至被埋沒了。

比方說，孩子專注力不足，縱使他有天分，也會因為神經多樣性的問題而使他的學習效率低落，沒辦法順利地學習基本知識和技能，進而發揮優勢。

又或者是孩子有社交互動障礙，在團體生活中根本無法生存，更遑論像報導中所言，可以與人討論工作與生涯的規劃！

曾看兒子寫悔過書．媽媽淚流不止

就像我們家小哥的故事一樣，剛升上小一的那一年真的過得是風風雨雨。他無法控制自己的衝動性、多話、發出聲音，經常干擾上課的秩序；也讀不懂別人的表情和意志，經常與別人發生衝突，甚至讓老師誤以為他是故意在霸凌同學，而且屢錯不改。

有時候，他還因為這樣被請去校長室獨自吃點心，無法和同學一起玩，並寫悔過書承諾不再犯同樣的錯誤。我大概每個月都要被學校老師約談好幾次，請我們家長一起想辦法，看看應該如何處理這個問題。

也因為這樣，雖然小哥的症狀不是很嚴重，但我後來還是選擇讓他吃藥了。

我不希望這些事情會影響他在學校的學習狀況，也不希望學校的處置在他小小的心靈裡留下陰影。想想一個才小一的孩子，已經要被校長叫到校長室裡寫悔過書，到底是犯了甚麼天大的罪？

我太太後來看了他寫的悔過書，雖然笑笑地說：「沒想到他的英文程度這麼好，居然能夠寫出這樣文情並茂的悔過書。」但她卻是一邊說著，一邊淚流不止。

孩子被罵得好煩．活得好辛苦

上述發生在我兒子身上的坎坷故事，是因為在現實神經傳統性（neurotypical）的框架下，他們不被了解。其實，他們是「不能，而不是不為」。所以一直問他「為什麼你要這樣做」是沒有意義的。因為實際上，他已經被你罵得很煩了，他也想好好表現，不要再被罵，或者不要再因為行為問題而被剝奪遊戲時間。他們其實生活得很辛苦。

在臨床上，真的經常遇到像我這樣困擾的父母親。因為他們想幫助他們的小孩，但不得其門而入，所以需要專業人員來協助他們。就像小哥的例子一樣，不只是藥物，由心理師和職能治療師主導的持續性行為治療也是不可或缺的。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

針對孩子狀況設計

報導中當然也提供了不少方法，但我個人的經驗是，每個小孩的個別差異真的很大，必須根據每個小孩的情況來設計屬於他們的學習和適應方式，這是最重要的。

所以，無論是醫師還是治療師，都需要花很多時間與小孩、家長，甚至學校老師進行談話，才能獲得更多有用的資訊來幫助這個孩子。

就像有些學校有針對不同小孩提供額外學習支援（Additional Learning Need, ALN）的部門一樣，因為有老師深入了解班級情況，所以能夠提供真實的資訊，提供給不同的專業人員參考。未來不論是學校、公司，如果想要善加利用這類人的天分，一定也會有這樣的需求。

勇敢面對．必能看見曙光

小哥跌跌撞撞、風風雨雨地度過了小學一年級，也遭遇了許多不被了解的人生挑戰。最近，好不容易升上了二年級，新學期開始，我再次去找老師談話。老師用明顯開朗、駕輕就熟的語氣告訴我，他在全校同年級的智力測試中排名第二，也稱讚了他這學期的表現非常出色和穩定。

聽到這些事情，就像這篇報導一樣，勾起了我許多的回憶。回想過去的一年，這個小孩有多麼努力，當然也包括學校、老師、同學和我們全家的支持。所有這一切才有了現在可以分享的故事。家長會結束後，我和太太走出校門，彼此微笑打氣，並且慶幸當時我們的勇敢面對，是正確的做法。

我之前讀過另一篇報導，它這樣讚美這類人。報導說，我們社會的進步，很大程度上都要歸功於這些神經多樣性的人才。這句話雖然講得雲淡風輕，但我相信，也完全能體會，每個成功案例的背後都有一段漫長而不懈的努力，以及身邊長期支持的家人朋友們。

※原文刊載於2023年10月號《媽媽寶寶》440期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9928415

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