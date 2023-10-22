守護寶寶生命安全不能等 從「新」開始坐汽座 要賭意外會發生 「座」好安全措施以降低傷害程度

【文╱李藹芬 採訪諮詢 ╱兒科醫學會理事彭純芝．林口長庚醫院兒童一般醫學科資深主治醫師吳昌騰】

沒有什麼事比維護生命安全來得更重要！因此，帶寶寶外出搭乘汽車時，務必讓寶寶坐在安全汽座上，避免萬一發生事故時，造成永遠難以彌補的遺憾！而這樣的習慣應該從「新」開始，從小「坐」起，愈能幫寶寶養成乘坐汽座的好習慣！

汽車安全座椅具有分散撞擊力道的功能，發生事故時，可提高75%的安全性，降低孩子頸部73％的衝擊力並減少71％的死亡率。這樣的數據是否讓你對寶寶的行車安全有所重視？

當寶寶搭乘汽車時，務必使用汽車安全座椅，雖然已經宣導多年，也有愈來愈多的父母身體力行，但其實仍有很大的進步空間。

寶寶第一次搭車就應上「座」

請開車的父母想一想：何時開始讓寶寶坐在汽座上？兒科醫學會理事彭純芝表示，「長期以來，在產檢的衛教中，就有宣導父母開車接新生兒回家時，應備有安全汽座，但台灣不像國外有嚴格規定：沒有嬰兒汽座，醫院是不準寶寶出院的，而且連警察都有攔路檢查的公權力」。

她觀察，即使年輕父母對此的接受度愈來愈高，但始終難以全面嚴格執行，只是維護生命安全不能等立法，而是必須靠習慣的養成！彭純芝理事指出，「讓寶寶從第一次搭車就使用汽座，很容易幫孩子養成乘坐習慣，因為從小就坐在固定的位子上。若父母必須獨自帶寶寶駕車外出，把寶寶放在後座的汽座中，即可在前安心駕駛」。

或許有父母認為，適合新生兒的搖籃式汽座，價錢不低，使用時間不長，買了不划算，暫時先抱著就好。彭純芝理事表示，「無法預期交通意外事故何時會發生，突如其來的衝撞力道，會使抱著寶寶的手不自覺鬆開，加上慣性作用，將讓寶寶飛出車外而受重創」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

急診兒醫經常可見未坐汽座而受傷案例

鎮守急診室多年的林口長庚醫院兒童一般醫學科資深主治醫師吳昌騰，看過很多孩子沒有坐兒童安全汽座而受傷的案例，「有的是家長抱著寶寶坐在副駕駛座上，意外發生，小孩彈出車外；有的是大一點的孩子坐在後座，雖然繫上了安全帶，但翻車後，安全帶勒住孩子的脖子；還有案例是父母同時帶好幾個孩子出門，因車子無法容納多個安全汽座，所以有的有坐安全座椅，有的沒坐，發生車禍後，沒坐的孩子受了傷，有坐的孩子則沒事」。

他補充，「孩子被父母抱著坐在副駕駛座上，有的孩子是從擋風玻璃飛出去，身受重傷；有的孩子是被爆開的安全氣囊撞擊，而使頭部受到重創」。由於頭頸部是相對脆弱的部位，一旦受傷嚴重，很容易造成一生的傷害，不可不慎啊！

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

要賭意外一定會發生

吳昌騰醫師表示，「是否讓孩童坐汽座，全憑家長對安全的在意程度，有非常在意的，也有非常不在意的」。不可諱言的，不少父母抱持僥倖心態，賭交通意外一定不會發生在自己身上，他強調，「父母應該賭一定會發生，但該怎麼做能夠降低事故發生的傷害程度，而不是賭不會發生在自己身上」。

他提醒，「凡有自家車的父母，應該把兒童安全汽座當做車上的標準配備」。尤其「馬路三寶」多、摩托車多，還有駕車技術不好的駕駛也多，就算父母自認駕駛技術不錯，也不能不防這些人突如其來的違規行為，「唯有完整做好安全措施，才能在意外發生時，將傷害程度降到最低」。

※原文刊載於2023年10月號《媽媽寶寶》440期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9928277

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