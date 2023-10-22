母嬰親善醫院怎麼選？國際認證泌乳顧問提供4點建議 找到自己的命定生產醫院

【文╱李藹芬 採訪諮詢╱國際認證泌乳顧問IBCLC暨國健署母乳哺育種子講師張文姝】

大家都知道，有心在產後以母乳哺育的話，選擇在母嬰親善醫院生產，讓媽媽置身在友善的環境中，獲得正確的訊息與支持的力量，讓媽媽進行母乳哺育時能有一個好的開始！雖然每間母嬰親善醫院都依據規定執行10步驟，但各有巧妙不同，該如何選擇適合自己的呢？

孕媽咪對於「母嬰親善醫院」一定不覺得陌生！這是衛生福利部國民健康署為了創造母乳哺育成為常規的醫療照顧環境，給予每個嬰兒生命最好的開始，參酌世界衛生組織及聯合國兒童基金會的「成功哺餵母乳的10大步驟」，推動「母嬰親善醫院」。

然而，同為執行10個步驟，但每間醫療院所的作法各有巧妙，孕媽咪該如何選擇適合自身的母嬰親善醫院，幫助自己哺育順利呢？

讓人安心是感覺或錯覺

成為國際認證泌乳顧問IBCLC與國健署母乳哺育種子講師之後，才懷孕生子的張文姝表示，不少人對於「母嬰親善醫院」，有一種「讓人安心」的感覺，「但可能也是錯覺」。

她說，「執行24小時親子同室，目的是為了能隨時依寶寶需求餵奶，但許多媽媽卻對此感到崩潰」。

張文姝分析，「主要是人力不足，無法善加協助產婦。有的醫療院所在執行產房即刻母嬰肌膚接觸，即使是自然產，只有短短的10分鐘。至於選擇24小時親子同室，產婦可能面臨不知如何抱小孩，卻無法及時獲得護理人員的協助」。

張文姝表示，從「母嬰親善醫院」的字面上，的確給人可獲得協助之感，不過，實際上的配套措施未必都能讓人滿意。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

選擇．4點考量

身為母乳哺育專業人士的張文姝，是如何為自己選擇適合的母嬰親善醫院呢？她分享經驗如下：

考量1．先選擇接生醫師

由於「餵母乳」不是從生產後才開始，而是從產前就要做好準備。「除了上課了解生產過程，也要慎選接生醫師，了解其對生產的理念是否與自己相符」。為此，張文姝先後換了三位產科醫師。

張文姝說自己催生了30多個小時，接生醫師在評估母胎都OK的狀況下，也願意花時間陪伴到自然娩出寶寶，「讓我覺得花時間選擇是很值得的事」。

考量2．參觀產房、嬰兒室與病房

張文姝建議，孕媽咪應向想要的生產醫院預約時間，參觀產房、嬰兒室與病房以了解環境，「嬰兒房與病房是否同在一個樓層，同樓層的話，可減少新生兒在往返嬰兒房與病房時，接觸病原體的機會，將讓產婦更為安心」。此外，若能嚴格執行門禁管理，更可確保母嬰的安全。

她提醒，參觀的同時也可順便了解人員配置，除了護理師，在生產及產後是否有助產師的陪伴。

考量3．了解如何執行24小時親子同室

產婦若有意願進行24小時親子同室，通常被要求在產前簽署同意書。「可是生產難以預測，原本的自然產可能變為剖腹產，而後悔不想24小時親子同室；或是陪伴的家屬需要休息，必須暫時離開病房，寶寶是否能『自由的』暫時送回嬰兒室就很重要」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

考量4．了解需要時可得到的協助狀況

張文姝強調，「對孩子而言，喝奶是天性；但對媽媽來說，卻是技能。母乳哺育就像新技能，一開始未能做得好是正常，因此，更需要支持的力量」。衛教花三分鐘或半小時解說，意義大不同！然而，護理人員平日的工作負擔大，要好好對產婦衛教，的確強人所難。「建議在參觀產房時，藉由提問感受護理人員對衛教的用心程度，並了解有需要時，是否有專業的人可提供協助」。

※原文刊載於2023年10月號《媽媽寶寶》440期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9928276

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