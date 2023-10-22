嬰幼兒生病 何時掛門診？何時又該掛急診？掌握原則不糾結

【文╱李藹芬 採訪諮詢╱名家耳鼻喉科診所兒科醫師莊奇錫】

只要看到孩子生病，父母的心就慌了，盤算著要趕快帶去就醫，但有時又很糾結要看急診或門診？特別是在半夜時分，更是左右為難！提醒父母，嬰幼兒就醫有必要優先讓專精的兒科醫師診治。

Q：何時看門診？

通常不是急症，或是依疾病症狀的特殊性，需要次專科醫師診治時，建議看門診。

名家耳鼻喉科診所兒科醫師莊奇錫指出，「一般診所門診最常見的是感冒、發燒，雖然是輕症，但可能有潛在嚴重的問題，必須做鑑別診斷，以排除可能潛在的問題」。

如果孩子在半夜發燒，是否一定要馬上就醫呢？莊奇錫醫師表示，「如果手邊有退燒藥（必須是開封後一個月內的藥水，或仍在有效期內且包裝完整的錠劑、塞劑），可先讓孩子使用退燒藥，如能讓溫度降下來，呼吸平穩、精神反應正常、可以叫得醒，如果是一般感冒引起的發燒可等到隔天天亮再就醫。

不過，小於三個月的嬰兒發燒則必須儘速送急診。

Q：何時要掛急診？

若觀察孩子退燒後的活動力不佳、精神不振、食欲不好、小便量少或癲癇發作，莊奇錫醫師提醒，「即使是白天，也要趕快掛急診」。

正值腸病毒流行期，當孩子染腸病毒後的七天內，出現「嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力」、「肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」等腸病毒重症前兆，請務必立即送到大醫院掛急診。

另外，還有急性腹痛不能輕忽，「雖然小孩子腹痛大部分是因為慢性便祕所引起，但腹痛也可能是腸套疊、闌尾炎等需要立即處理的急症」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

Q：診所醫師如何幫忙轉診？

如果診所醫師察覺孩子有生命徵象不穩定的情況時，會先做緊急處置，再開立轉診單，請父母儘速送大醫院處理。莊奇錫醫師說，最近幫一個孩子看診，發現呼吸肋骨下方凹陷、呼吸急促，判斷需要住院治療和接受呼吸治療（吸氧氣和支氣管擴張劑），就先注射止喘針，確認狀況穩定，開立轉診單，讓父母帶孩子去大醫院。

還有孩子的狀況需要專科化的診療，如：有心雜音需要心臟超音波檢查、嚴重的免疫問題需要抽血檢驗特殊項目或疾病需要影像檢查等，也會開轉診單。

由於轉診單要寫建議醫院（科別），「通常會醫師先詢問家長想去哪家醫院，再填上醫院名稱」。有時，家長也會請醫師推薦。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

Q：看一家沒改善 該去另外一家看嗎？

的確有不少家長看孩子吃過藥後，症狀沒改善，就打算換另一家就醫。莊奇錫醫師表示，請父母聽醫師如何解釋病情，他以細菌性扁桃腺炎、鼻竇炎為例，「一般需要使用抗生素治療約鼻竇炎五至七天、急性細菌化膿性扁桃腺炎約10天，但診所開藥一次是三日份，也就是說，拿第二次以上的藥吃了才有好轉之勢」。

他解釋，藥物發揮作用需要時間，「一般要到第二至三天，藥物在血液中的濃度才能達到有效濃度」，達到有效濃度後也要再吃一段時間把細菌清乾淨，這就是要吃到第二次的藥物，才能看到療效的發揮。

莊奇錫醫師指出，「疾病有一定的病程，一般疾病約六至八天結束，時間到了，病程結束，人就恢復正常」。

※原文刊載於2023年10月號《媽媽寶寶》440期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9928278

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