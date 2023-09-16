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大富翁的財商課 讓孩子從遊戲了解基礎理財觀念

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文／珊迪兔】

你玩過「大富翁」嗎？人人都希望自己能成為富豪，但是若只單靠微薄的薪水，可能不足以支撐這個夢想。有意讓財產早日達成自己的目標，適當的投資、置產是最好的方式。

「大富翁」的玩法，是利用擲骰子的方式進行一圈又一圈的遊戲，過程中，每個人都可買地、建樓，以賺取過路費，藉此獲得酬勞。

如同大家每個月辛勤工作以換取薪水般，當提領到收入後，便以此去購買屬於自己的資產，當其他的參與者經過自家土地來完成遊戲時，就得付出相對應的費用。套入在現實生活中，就將這些過路費視為「租金」，也就是我們的被動收入。

一時的機會與命運．不代表永遠

在遊戲中，進行投資、蓋房，是為了能夠獲得更好的價值，以賺取更高的過路費，當遊戲盤中的土地所有權都變為自己的狀況下，就能到達一定的壟斷，進而獲取好幾倍的被動收入。

其中的「機會」跟「命運」卡，也像我們的人生起伏跌宕，在天時、地利、人和下，有的人精準地抓住機會，就可能一路扶搖直上；但不幸抽中較差的卡片，也不代表著就一定會破產，或是一生碌碌無為。生命中總是有一次又一次的挑戰，促使大家繼續向前邁進。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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有效理財．才能增加自我財富

雖然每次完成一圈挑戰後，都能領到獎金，但隨著時間的流逝及遊戲的進程，懂得使用金錢來置產的人，終究會超越其他玩家一大截；若是只知道要從開始走到終點，而不去規劃每一站的投資，注定會成為輸家。

在遊戲中，最理想的狀況是用資產所生出的獲利去消費，換句話說，也就是每人能夠利用自身擁有的土地，來收取其他玩家的過路費，進而滿足自己遊戲時需要支付給他人的費用，但是若從另一個角度來看，拿到金錢後，選擇先享受再用剩餘的金額去置產，到時候很可能會發現，根本已經沒有足夠的本錢來去支撐投資了。

目標設立從短期開始

大家可以先從短期目標開始，舉例來說，想要透過利息來支付孩子公立學校每年10,000元的費用，以投資報酬率5%來計算，粗估大約存到20萬元的資產就能達成。

雖然一開始存錢時，因為整體金額小，容易讓人感到失落、無奈，認為只存了一些錢，還不如拿來做日常花銷使用，不過，當有這些想法浮上心頭時，就愈容易無法達成目標；反之，愈接近理想中的金額時，存錢的動力也會愈來愈高。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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想投資．也要有現金流

當我們能力足夠時，獲得資產收益最好的方式，就是再持續投資，擴增資產，就如同「大富翁」一樣，在賺取金錢之後，必須繼續蓋房子才能收到更多過路費，如若只是用來消費，沒有進行購入土地、房子等等可讓金錢翻倍的行為，長久下來，錢就會愈來愈少。

但若是我們都沒有保留現金，全部拿去購買金額很高的資產，當自己需要現金支付別人土地時，可能就會淪落到需要抵押家產的地步，因此，現實生活中，更要時時注意自身的金錢分配，務必維持好一定的現金流，才不會走到抵債、變賣財產的境況。

※原文刊載於2023年09月號《媽媽寶寶》439期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9928046

※延伸閱讀

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【完整內容請見2023年09月號媽媽寶寶雜誌；本文由媽媽寶寶《 MOMBABY LIFESTYLE 》授權刊登，未經同意禁止轉載。 】

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