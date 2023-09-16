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成為媽媽之後 有好好跟自己對話嗎？

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文／曾心怡】

之前都在專欄分享心理學上的知識，幫助大家在照顧孩子的過程中，能找到適合自己的心法，而這個月的文章，想來談談「媽媽界學姊」的心情，希望能讓每位母親感到被理解、獲得共感，繼續快樂地育兒下去。

如果要一句話形容當媽媽的感覺，你們會怎麼形容？我會說：「變成了連自己都無法想像的模樣」。

懷孕以前，曾想像過成為母親後的各種樣貌，當時的幻想是，會成為「一個要求很高的母親，因為我也是這樣對待自己的」。然而成為媽媽後，卻發現自己居然能包容整晚啼哭的寶寶；會把臉湊過去聞尿布的味道，確認有沒有排便；孩子瘋狂哭鬧時，能夠平心靜氣地安撫。

育兒中的各種不安．靠經驗與陪伴撫平

如今，孩子已經10歲了，回顧過去的日子，對我來說，身為母親有三種比較辛苦的過程，「一種是對於未知的擔憂；第二是關於自我的質疑；第三則是總有說不盡的疲憊」。

什麼樣的狀況屬於第一種未知的擔憂呢？例如：孩子生病、不確定語言或肢體是否發展遲緩時、生長曲線落後、托育環境的選擇……對於這些狀況，內心總有許多不確定感，尤其是第一次當媽媽的時候，因為毫無經驗，聽著周圍的各種建議，更容易讓人無所適從。

每當這個時候，我們需要值得信賴的人，給予支持、陪伴，透過這些方式，能讓我們過關斬將，知道孩子的病毒碼更新了、了解某個育兒小撇步很管用，漸漸地在經驗中放下不安，增加對於育兒過程不確定性的耐受度。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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面對不安時先停下腳步．傾聽自己心裡的話

第二種不安，則是對於自己的質疑，會與前一種不確定感有關，例如：「工作這麼忙，都沒辦法好好陪伴孩子，會不會讓他感到不安」、「剛剛失控罵了小孩，怎麼這麼失職」，總是認為自己不夠好，在育兒的路上，這些念頭總時不時地浮現。

現在的社群媒體十分發達，我們常常會看見別人育兒中的多種樣貌。在網路的虛擬世界中，多半會呈現出正向的情境，這時就很有可能又誘發我們的不安，啟動自責模式。這時，我們需要停一下，關上所有訊息，聽聽自責的聲音，然後告訴自己，「這是一時的情緒，不代表我不好；這是一時的焦慮，我可以先緩緩，不要讓心情被它帶著走」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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母親的成長．更難能可貴

今年暑假和小孩出國旅行，看到他們拖著行李箱，學習搭機的各種規定，像個大人一樣，提醒我，過海關時，包包裡不要有水等等的舉動，讓我發現小朋友真的長大了。

孩子是家人，不再只是被照顧者，我們能夠一起討論、選擇、做決定，母親的這個角色，正伴隨著寶寶一起長大，一同變得更為強壯。祝福每一位媽媽，都能在陪伴孩子的過程中，看見屬於自己的成長。

※原文刊載於2023年09月號《媽媽寶寶》439期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9928048

※延伸閱讀

母親在成為母親之前，也曾經是一位青春洋溢、對未來懷抱夢想的女孩！又是做了多少妥協才成為現在的樣子......

成為媽媽的這條路上，你丟掉多少自己、承擔多少壓力？當妳無助的時候，請記住：求助是最勇敢的事情！

【完整內容請見2023年09月號媽媽寶寶雜誌；本文由媽媽寶寶《 MOMBABY LIFESTYLE 》授權刊登，未經同意禁止轉載。 】

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