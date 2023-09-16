選擇一雙好鞋．有助寶寶足部發展

【文／游品姍 採訪諮詢／新北市立土城醫院復健科主治醫師劉國正】

家長在幫寶寶挑選學步鞋時，通常會有哪些考量呢？一雙好的學步鞋，除了能妥善保護孩子的雙腳外，更能夠有效幫助其足部發展，因此，選購時，除了外觀之外，其實材質與尺寸，更是必須慎重考慮的要點。

一般而言，寶寶9個月大時，便會開始摸索、扶牆走路。但是每個寶寶的發展速度不盡相同，新北市立土城醫院復健科主治醫師劉國正提醒，有些孩子可能7、8個月大就出現站立的情形，這個時候的活動範圍還是以室內為主，若是過早給他們穿學步鞋，可能會限制其足部的肌肉發展，「光腳踩地」，反而可以藉此刺激寶寶的神經系統，並訓練他們腳趾頭的抓地力量。

學步鞋．學走鞋挑選時機

通常寶寶開始穿學步鞋的階段，大約落在9個月大～1歲半間，隨著他們的成長發展，到了1歲半後，需要選擇鞋底更為穩固的學走鞋，對此，劉國正醫師有以下說明：

1.學步鞋階段（9個月大～1歲半）

此時期的寶寶主要還是由爸媽來協助練習行走，活動場地多為室內，因此，建議還是要以「光腳不穿鞋」為主。如果真的要讓他們穿鞋，可挑選防滑、舒適、柔軟、輕量的鞋子。

2.學走鞋階段（1歲半～2歲半）

幼兒1歲半時，多已漸漸能獨立行走，但由於家長剛放手讓他們自己走，步態仍不穩，挑選鞋子應選擇比學步鞋的鞋底稍厚、更具支撐性的鞋款為主。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

購買學步鞋3要點

學步鞋最大的目的是用來保護寶寶的腳部，避免其在行動時受傷，對於父母購買時的準則，劉國正醫師提出3點建議：

1.透氣度高

嬰幼兒的足部十分容易流汗，在鞋子的挑選上，應選擇具有高透氣度的鞋款幫助腳底排汗，避免選購較低透氣性的皮質製品。

2.軟硬度剛好

父母在選購時，可試著將學步鞋的前頭及後端扭轉，軟硬適中的款式應是屬於前後能稍微扭動，卻不易變形的狀況，若是發現連鞋子的前、後端都無法扭動，可能就代表鞋體過硬，並不適合孩子穿著。

3.鞋子大小適中

許多父母認為寶寶生長速度過快，在購買學步鞋時會選擇稍大的尺寸，但劉國正醫師提醒，過大的鞋款，容易讓腳底因抓地力不夠、腳掌方向不對，產生走路不穩的情形；過小，則會讓腳部因長期受到擠壓而有腫脹、發炎，甚至是關節變形的狀況。他強調，選購尺寸適中的學步鞋才是正確的抉擇。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

購買符合寶寶的尺寸很重要

家長在幫嬰幼兒挑選鞋款時，應選擇在下午或晚上購買，因為在這個時段，雙腳會比早上稍大一些，可說是最好的買鞋時機。

量測寶寶的腳長時，應請小朋友將腳平放至測量的紙面上，「以最長的腳趾頭開始，直至足部的最後凸點」為量測範圍，試穿鞋款時，也應在最長腳趾前端預留半公分或一個指幅的空間，行走時才會是最舒適的狀態。

※原文刊載於2023年09月號《媽媽寶寶》439期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9928051

※延伸閱讀

幼兒常見足部5大問題！扁平足、W坐姿、內外八…，爸媽最焦慮的就是這個



寶寶學走路要穿鞋嗎？赤腳走路可刺激足弓養成

