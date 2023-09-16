幼兒園老師也怕餵錯藥 請父母務必遵守託藥規定！落實「生病者不入園」需要配套措施

【文╱李藹芬 採訪諮詢╱私立維格幼兒園園長張燕紅．資深幼兒教育工作者黃琬玲】

一度引起軒然大波的新北幼兒園餵藥一事，雖已落幕，然而，不可否認的是，此事不只造成家長的恐慌，更讓所有幼兒園老師承受了極大的壓力。

只是大家可曾想過，協助餵孩子吃藥並非簡單的事，特別是在疾病流行期，一班同時有好幾個孩子排隊吃藥，對老師而言，是多麼沉重的責任啊？

家長千萬不要認為「老師幫忙餵藥是小事」！私立維格幼兒園園長張燕紅指出，「一個班如果有一半的學生要吃藥，等於有一半的學生在老師前面排隊。四月份時，生病的孩子達到高峰，一班約有八成的孩子排隊等著老師餵藥」，此情此景不是只照顧一兩個孩子的父母所能想像的。

堅持父母遵守「託藥」規定

由於照顧特殊兒的經驗，張燕紅園長對於「託藥」一事上相當堅持，「一切都要照規定，除了沒有醫師的處方箋，若不是原裝的藥水，就不幫忙餵藥」。

她說，「如果在診所就醫，藥袋上沒有詳細的用藥明細，會要求父母利用『健保快易通APP』查詢用藥明細，將之截圖做為證明。不接受自行從藥局買來的藥品，也就是說，孩子吃的藥一定是由醫師所開立的，老師才會幫忙餵藥」。

張燕紅園長說，「會事先向家長說明這些事，確定家長都能接受，才讓孩子入學，畢竟確保幼兒用藥安全不是可以輕忽的小事」。

她表示，餵藥前，老師必須看清託藥單上寫的內容，三讀五對以確認服用的藥品、方式與劑量，還要讓孩子好好服藥，每一個孩子都要花上好幾分鐘的時間。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

生病孩子不入園．雙薪家庭難做到

生病的孩子有吃藥的需求，讓老師必須擔起接受委託協助幼兒用藥的責任，但是否有人想過：「生病的孩子怎麼不在家休息，為何還要去學校？」

的確，當孩子生病時，即使只是一般感冒，也最好在家休息，才能幫助復原，也避免傳染給其他同學。然而，對沒有後援的雙薪家庭來說，真的很難做到「生病不入園」！

兩大關鍵問題的省思

對此，資深幼兒教育工作者黃琬玲點出兩大關鍵問題：

1.孩子生病為什麼要到團體：「教保老師有一定的師生比，生病的孩子無論是吃藥或是飲食起居都需要悉心照顧，這時本就應該由家長自行安排，到團體為難師生比這麼高的教保老師，並不合理」。

此外，孩子生病不舒服，容易哭鬧，甚至出現撞牆行為，萬一不幸出了狀況，該怎麼釐清責任歸屬？

2.制度再嚴謹，都為難教保老師：「即使要求家長提供處方箋、託藥單上寫明當日當次的劑量、飯前飯後、間隔時間、吃的、擦的、噴的……再嚴謹的制度，為難的還是教保老師，除非學校有校護人力」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

解方！合理的照顧假與社區托育資源

黃琬玲主張「雇主要給雙親合理的育嬰假及照顧假」，以及建立完善的「社區居家托育支持資源」，兩者須有完整配套。

雖然當前除了留職停薪的育嬰假外，還有7天家庭照顧假，「但請假是否不困難呢？」黃琬玲強調，「如果沒有真正落實性別平等，總是只有媽媽為了孩子大小事而不斷請假，無疑是不讓女性回到職場，其實違反了性別工作平等法的立法精神」。

至於「社區居家托育支持資源」則是必須考量個別化照顧的需求，如果有社區照護中心，方便家長把生病的孩子送去照顧，很多問題將迎刃而解，而不是將所有責任都讓幼兒園老師一肩扛起。

無端引起的幼兒園餵藥風波，讓許多堅守崗位的老師被汙名化，也摧毀了親師之間的信任，值得政府好好想想，當要上學的孩子生病，父母無法親自照顧時，該怎麼辦？

※原文刊載於2023年09月號《媽媽寶寶》439期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9928050

※延伸閱讀

嬰幼兒服藥狀況多．可以跟牛奶一起吃嗎？餵了就吐還要再吃嗎？讓藥師告訴你怎麼做才對！



餵藥風波／新北幼兒園師餵幼兒吃「安眠藥」，竟驗出四級毒品「巴比妥」！醫師提醒注意孩子 2 狀況快就醫

