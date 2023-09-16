學會5招 孕期水腫退散！小心病理性水腫 避免惡化為子癇前症

【文／Clémence 採訪諮詢／新店耕莘醫院婦產部主治醫師彭加雯】

懷孕本來就不是一件輕鬆的事！變胖也就罷了，如果再加上水腫，身體痠痠脹脹的感覺真會讓人吃不消。雖然懷孕有水腫算正常，但還是有方法可改善，倒是要小心有的水腫是疾病症狀，需要就醫治療的！

網路論壇常有人抱怨孕期下肢痠脹，兩隻腳腫得像豬腳，還有人連手指也腫成「甜不辣」，這些人都是因懷孕而水腫，只是嚴重程度不一樣。

孕期水腫很常見

為何孕期水腫如此普遍？新店耕莘醫院婦產部主治醫師彭加雯表示，懷孕之所以容易水腫，主要和荷爾蒙有關。

她指出，懷孕會讓血容量上升50%，導致體內水分增加；與此同時，醛固酮、抗利尿激素、前列腺素等荷爾蒙，也會因懷孕而產生變化，使水分在體內滯留不易排出，兩個因素交互作用，便會形成水腫。且妊娠期子宮變大會影響血液流動，下半身的水分不易回流到上半身，正因如此，水腫常會成為困擾孕媽咪的問題。

消水腫5方法

網路上消水腫的方法百百種，怎麼做最有效？彭加雯醫師建議以下5種方法：

方法1．早上起床先做「抓握運動」

懷孕後期容易感到手麻手腫，如果一早醒來出現這種情況，試著輕輕做出抓、握的動作，持續反覆直到不適感緩解。一般來說，起床30分鐘至一小時過後，手部水腫情況就會改善很多。

方法2．穿上醫療等級的彈性襪、壓力襪

醫療等級的彈性襪、壓力襪可有效幫助肌肉對血管加壓，透過由下而上遞減壓力值，使滯留在靜脈的血液回流到心臟。

她提醒，選購彈性襪或壓力襪時，應針對體重、腿圍挑選適合的產品，以「緊貼皮膚但感受舒適」為原則，避免穿著選過緊的款式。因襪子太緊會過度壓迫血管，反而會影響血液回流、加重水腫症狀。此外，台灣氣候悶熱，穿著時間不要過長，以免產生皮膚問題。

方法3．規律進行輕度有氧運動

動脈有肌肉，靜脈沒有，靜脈的血液要打回心臟，必須借助肌肉收縮。適度運動可促進肌肉收縮、幫助靜脈血液回流，建議進行孕婦瑜伽等輕度有氧運動。運動還可有效控制體重，預防妊娠高血壓、妊娠糖尿病等妊娠併發症的發生。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

方法4．用精油按摩水腫部位

按摩可促進血液循環、防止水分滯留在血管裡面，但請避開第一孕期，第二孕期以後就適合開始按摩。首先，泡熱水澡讓身體充分放鬆，接著用指腹沾取適量精油，於水腫部位輕輕往心臟方向推，記住不要用力壓，力道以不會疼痛為原則。

除了大腿、小腿等常見部位，後期若下背腫脹，也可以請家人幫忙按摩。使用精油的目的，是防止皮膚過度摩擦導致紅腫破皮或疼痛，如果不習慣用精油或家中沒有精油，也可以用乳液代替。

方法5．適量補充利尿食物

中醫認為紅豆水、綠豆水、黑豆水、薏仁水、玉米鬚水有利尿效果，冬瓜、絲瓜、大黃瓜、白蘿蔔、蘆筍、芹菜等食物也有很好的利尿作用，可有效幫助身體排出多餘的水分。

彭加雯醫師表示，站在西醫的角度，也會建議有水腫困擾的孕婦嘗試，但要注意不要一次攝取太多利尿食物，調製利尿茶飲應控制濃度（避免太濃），進行食療前，最好諮詢營養師或中醫師。

嚴重水腫可以請醫師開利尿劑嗎？彭加雯醫師強調，「西醫的利尿劑效果很強，恐影響胎盤血流輸送，一般不建議孕婦使用。即使罹患子癇前症，也不建議使用利尿劑」。

※原文刊載於2023年09月號《媽媽寶寶》439期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9928049

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