打造好孕體質！從掌握子宮環境著手 育齡夫妻嘗試自然懷孕一年不成 適時就醫檢查

【文／Tiffany 採訪諮詢／國泰醫院生殖醫學中心暨內湖國泰診所婦產科主治醫師林亮華】

現代人普遍晚婚，當結婚後與另一半準備進行生子計畫，才發現懷孕並沒想像中簡單。如果女性能先了解自己是否為「難孕」體質，備孕時，從子宮、飲食、日常作息等方面進行調養改善，將有效提升受孕機率，成功打造「好孕」體質！

擁有規律的月經週期，有助於女性計算排卵期，但子宮環境、卵子品質及數量，也關係著受孕率的高低，由於年齡是影響懷孕順利與否的關鍵，建議有生育計劃的女性，儘早完成生育。

如何判斷「好孕」或「難孕」

當年輕育齡夫妻嘗試自然懷孕一年，或年齡超過35歲夫妻，嘗試半年，仍沒順利懷孕，則可能有難孕體質，建議接受進一步的檢查。

國泰醫院生殖醫學中心暨內湖國泰診所婦產科主治醫師林亮華說明，針對一般難孕夫妻，門診時會先對夫妻進行問診，了解月經狀況、性行為方式和有無影響懷孕的病史，針對女性，會透過內診確認陰道及子宮頸外觀，接著再藉由超音波，檢查子宮及卵巢構造及有無病灶，進一步可能會進行抽血，檢查女性荷爾蒙、卵巢儲能及會影響懷孕的激素，像是甲狀腺素或泌乳激素。

有必要時，會安排部分女性接受輸卵管攝影，確認輸卵管是否有阻塞情況。針對男性則會安排精液檢查。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

難孕常見的4種原因

整個生殖系統，包含卵巢、輸卵管、子宮、子宮頸，健康與否對於懷孕都是關鍵，林亮華醫師提出以下最常見4種可能影響懷孕的因素：

1.卵巢問題：包含排卵功能困難及卵子品質低落，月經周期不規則是排卵困難的表現徵狀，原因包含賀爾蒙失調、多囊性卵巢症候群、卵巢早衰、老化等。而影響卵子品質的原因包含年齡老化、子宮內膜異位症等等。

2.輸卵管阻塞：輸卵管可能雙側或是部分阻塞，影響精子與卵子的結合，難以進行子宮著床，原因多來自於感染、子宮內膜異位症，或是曾經動過腹部或骨盆腔手術。

3.子宮頸狹隘或阻塞：原因可能是先天子宮頸畸形，或是子宮頸黏液異常，有些女性會在黏液中發現抗精蟲抗體，導致卵子排斥精蟲，進而無法順利受精。

4.其他子宮問題：像是子宮內膜息肉、子宮肌瘤、子宮肌腺症、先天構造異常，抑或是子宮內膜的疤痕，皆會影響受精卵的著床。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

把握自然懷孕的技巧

對於一般剛開始備孕的夫妻，醫師會建議夫妻先以自然懷孕為主，林亮華醫師表示，女性可藉由基礎體溫的測量或是使用排卵試紙，來了解自己的排卵期，並在這期間至少每兩天做一次「功課」，有助於提升懷孕的成功率。

她補充，如要使用潤滑劑，也要留意成分，有些會影響精子的靈活度，選擇以受孕為目的的潤滑劑較佳，夫妻雙方也要維持良好的生活作息，避免抽菸喝酒等不良嗜好。

林亮華醫師提到，不是所有難孕體質都需接受人工生殖技術，在接受過醫師檢查後，視難孕原因不同，可能可以藉由作息調整、口服藥物、手術即可自然懷孕。

但針對本身患有雙側輸卵管阻塞、嚴重子宮內膜異位症、卵巢儲能差的女性，或是夫妻雙方有遺傳性疾病，則建議直接透過人工受孕等生殖技術來幫助懷孕，「不要害怕接受生殖醫療的介入，經由醫師專業的評估及治療，能讓女性在懷孕這條路上走得輕鬆些。」

※原文刊載於2023年09月號《媽媽寶寶》439期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9928052

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