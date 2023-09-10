林舒語樂在育兒：「一打二之餘還能打扮漂亮 讓我覺得自己很強大。」

【文╱葉怡君 攝影╱宋子凡 化妝髮型╱Vivian 造型╱Kathy Hsu】

很多媽媽都覺得帶孩子好累，但林舒語在一打二之餘，還能打扮得漂漂亮亮、跟孩子一起玩得開心，讓她自己都很有成就感！

要敢生三寶 老公很重要！

在拍攝現場，林舒語的老公極有耐心地照顧孩子，陪小孩聊天。林舒語笑說，就是這樣，自己才敢生第三胎。

要有勇氣生三寶，林舒語覺得最重要的是：夫妻兩人有沒有度過磨合期？

「第一胎剛生出來時，我們真的是什麼事都能吵！到了第二胎，因為肩上責任更大，壓力也讓我們有爭執。不過，經過了這段時間的磨合，就在一瞬間，我們突然找到了平衡點！兩人進入情感更完整穩固的時期。這時候，我們的生活重心、娛樂，都跟孩子有關。發現多生個孩子，並不會讓我們感情不好，反而是讓家庭更穩固的基礎。」

如果你也正在考慮要不要生下一胎，林舒語會建議：等到你們夫妻關係、生活方式都已經準備好了，才是最美好的時機。

為母則強 展現韌性

雖然林舒語看起來還像是個可愛甜美的小女生，但是成為媽媽後，她展現了連自己也意想不到的強大韌性。

「還沒結婚之前，我連遠距離戀愛都無法接受，更別說要一個人帶小孩！但生第二胎之後，先生決定去日本打拚，我卻能一個人一打二。很多人問：你為何願意讓老公去日本工作一年？」

林舒語微微笑說：「一方面是知道，先生正在外面為我們一家打拚。另一方面是我發現：從前，我需要另一半給我安全感，但有小孩陪伴，卻能給我同樣的安全感！雖然有時候我帶著兩個小孩出去，人家會說：『妳這樣好累。』不過很多時候，我是很有成就感的！在一打二之餘，我還能把自己打扮得漂漂亮亮的，而且跟孩子玩得很開心。我覺得自己變得很強大。」

對她來說，一切都是心態的轉念。

「如果我今天的心態是：天哪！我要崩潰了！帶孩子出門只是為了要讓兩寶放電，我真的就只是在消耗自己，消磨每一天。但我覺得，與孩子為伴的日子，我是在享受每一天。一起出去旅行，一定會有疲累的時候、吵鬧的時候，但至少我們一起出來玩，聽到孩子和自己的笑聲，我可以享受這單純的快樂。這就很值得！」

與其說她在育兒，更不如說她是在「過生活」，她就是這樣一個能「正念享受育兒生活」的媽媽。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

有了孩子 生活更美好

進入家庭、有了小孩之後，林舒語的生活圈、朋友圈都換了一輪。

「以前年輕時，我跟很多朋友喜歡跑趴，但跑趴隔天起來都覺得很空虛，不知道自己到底為了什麼而玩。這些朋友到了人生不同階段，也會走向不同的路，漸漸失去聯絡。但有了小孩之後，我還是很常辦聚會，邀請朋友來玩。他們大多是跟我們有著差不多生活模式的家庭，價值觀更吻合、更能彼此理解。我們在育兒之路上一起成長。而且愈玩，家庭的感情愈好。」

林舒語年紀雖輕，看待人生卻很成熟：「我一樣可以玩，但我現在玩得比較精準。」

現在的林舒語，活得很放鬆。

「有了小孩後，還是要在意自己感受。我身邊蠻多剛生第一胎的媽媽，給自己很大的壓力，覺得生了小孩之後，就要為他負責。但我覺得，負責，不是犧牲，不是只為孩子而活。而是讓孩子跟你同時擁有好的生活。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

用妊娠霜對付乾癢肚皮

愛漂亮的林舒語，當然擔心留下懷孕的印記。「加上這胎肚子比較緊，我的皮膚又容易乾癢，就會特別擦慕之恬廊®的孕膚霜滋潤保養。」

因為已是第三胎，保養起來也特別有心得。到懷孕後期肚皮緊繃乾癢時，林舒語也會把孕膚油跟孕膚霜以1:3的比例混合使用。加強延展性，保濕也更持久。

而在照顧兩男寶之餘，擦孕膚霜時，就是她與三寶獨享的時間。「我會邊擦邊按摩肚子，順便跟肚子裡的孩子說說話，期待他來到這世界。」

林舒語幸福地微笑。誰說三寶媽一定是兵荒馬亂呢？在她身上，我們看到了媽媽的放鬆自在。

※原文刊載於2023年09月號《媽媽寶寶》439期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9928029

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