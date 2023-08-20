【兩性療癒信箱】婚姻長久就是幸福嗎？重新為自己活出自信光彩

【文／筋肉媽媽】

接下《媽媽寶寶》專欄後，我對自己的期許是想多加分享家庭的狀態與相處之道，同時，也能透過書寫將「感性化變理性」。畢竟太多的紛擾與誤會，都是來自感性的情緒，或許當與情緒脫鉤後，就是婚姻順利的開始。

婚姻真的是「執子之手，與子偕老」嗎？其實在夫妻的相處之中，是非常難與情緒脫節的，一旦對生活中的種種沒有了心情的起伏，製造浪漫的小心思也會慢慢消逝殆盡，伴侶相處一輩子卻再也無法動心，這真的是結婚的意義嗎？

社會的框架．是母親沉重的枷鎖

許多人成為媽媽以後，就逐漸遠離了女人的角色，不知道對孩子一心一意與讓自己持續當個「女人」並不衝突，更不代表著渴望被珍惜呵護，就不是個好母親。

可惜即便到了今天，社會仍然瀰漫著一種媽媽與女性身處平行線的氛圍，舉例來說，我有個讀者曾經分享，「有一次孩子睡了，請保母來照顧寶寶，正想去看場電影，被爸爸知道後，他特地打電話來罵我是個不稱職的媽媽，並且要求我立刻回家陪小孩，哪有當了媽媽還這麼愛玩的」？

每個人都希望在婚姻內能持續被愛、被尊重、被珍惜、被好好對待，當失去了這些元素，就會充滿著痛苦。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

不受尊重的生活．難以走長久

婚姻的意義是什麼呢？最近和友人討論，在許多人的反饋中，不外乎都認為有了那張婚約紙後，界線就被破了界，「尊重」，隨著婚齡的增長而遞減；愛情成為親情，可能已經是最好的狀態，但是不被認真以待的日子，卻是很難持續下去的。

離婚不是風潮，隨著社群網路的發達，心理學的專業知識不再受限於小眾，每個人也更容易擁有獨立解析、爬梳自己的能力，進一步理解到，「婚姻、愛情、親情、友情」都必須有停損點，改變，才能開始新旅程，當無法快樂地生活了，就沒必要一起攜手走一輩子。

及時止損不快樂的狀態．才能活出自我

有個朋友言詞犀利，她說：「婚姻好比在玩博弈時選了張桌子，當輸的愈來愈大的時候，其實能選擇停損，離開牌桌，甚至換張桌子再挑戰；最不值得的就是，持續在原本的地方撐下去等翻盤，最後，不只輸光了所有，還可能負債累累。」

社會在變遷，結婚也不再是維持一輩子的事。當相處後發現不合適，除了要接受失去的成本外，更要及時止損。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

人生掌握在自己手中．勿被他人影響

對孩子而言，若是爸爸媽媽為了勉強持續婚姻，而導致身心不健康，不管是冷暴力、爭吵、肢體衝突，或者為了轉移注意力導致過度關注小孩，這些狀況往往是更大的傷害；若是即將分開的兩人，能理性地溝通、規劃好未來與孩子的相處，也是不錯的結局。

旁人的碎嘴與評論，都只是一時的八卦，他們很快會被其他話題吸引，但只有你我在完成人生的航道。自己才能選擇要走的道路，持續保持轉舵的彈性，快樂地航行下去。

※原文刊載於2023年08月號《媽媽寶寶》438期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9927741

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