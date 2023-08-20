蘇麗媚相信「母親就是孩子的鏡子」 孩子需要家長的陪伴 分享育兒點滴 促成今日的夢想

【文／麥心瑜 圖片提供／夢田影像】

蘇麗媚生下大兒子Lewis、小兒子Jerry後，仍維持著忙碌積極的工作型態，而孩子則由保母照顧。在一次目睹孩子與保母的相處後，她幡然悔悟：「我永遠不會忘記，那一天回家時，看到家中保母壓著當時7歲小兒子JERRY，讓家教老師打他手心。小兒子一直哭卻無力掙脫，只能被打。」

小兒子甚至問她：「媽媽，我真的這麼笨嗎？」這句話讓她掉下眼淚，也讓她了解不應該因為工作忙碌，就把教養孩子這件大事交到別人手中，下定決心改變現狀，離開電視台，把人生的主力放在陪伴兩個兒子。

致力開發台灣原創IP

在思考如何陪伴兒子，又不放棄實現自我價值之後，蘇麗媚成立了「夢田影像」，擔任執行長，開始致力開發台灣原創IP，轉譯優秀作品。而她也因為育兒的迷惘，無意間接觸到駱以軍的《小兒子》，讓她深受啟發。

在獲得駱以軍的支持後，開始了《小兒子》IP的一系列製作，2017年先推出動畫，2019年榮獲金鐘獎最佳動畫節目，陸續入圍86個國際影展，並在公視、東森幼幼台、三立都會台、愛奇藝、LINE TV等頻道播出，甚至到了日本C-POP、韓國CJENM。作品又繼續以音樂劇、繪本、漫畫、橋樑書、音樂專輯等方式轉譯，成績斐然。

蘇麗媚說：「常常在作品發表後，收到家長和孩子回饋，總是讓我很感動，即使一路走來十分不易，但能喚起一份『溫暖』的感受，就很值得。」成為母親後，她知道自己就是孩子的鏡子，潛意識當中，她希望以這樣的方式去影響孩子，可以多為社會做些事。而蘇麗媚口中所謂的「溫暖」，往往很有難度，像是成立了「阿甯咕劇團」，需要投入的心力，就非同小可。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

用作品鼓勵孩子：突破框架！

「阿甯咕劇團」的首部作品《阿甯咕又闖禍了YA～》親子音樂劇 ，在2022年底開始公演，許多人一看到劇名便好奇心十足，為什麼明明孩子闖禍了，卻還可以說「YA」呢？蘇麗媚希望大家看過這齣戲之後，可以理解：孩子闖禍了，代表他突破了某一個框架！這時候，我們反而應該替他歡呼！但別忘了闖禍之後，好好去收拾。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

文化平權．送孩子回劇場

在向一般大眾宣傳這齣音樂劇時，蘇麗媚還做了另一件極有意義的事──送孩子回劇場，期盼實現文化平權的理想。為了實現這樣的目標，他們希望劇團每場演出的50%票券，能由企業團體或個人認購支持，邀請育幼院、家扶中心、弱勢家庭的孩子來觀賞。蘇麗媚期待，當這樣的模式建立起來，可以幫台灣所有劇團服務，一起為了文化平權而努力。

小兒子系列緣起於她在教養路上遭遇的挫折；一切從蘇麗媚想好好陪伴兒子開始，一切也從蘇麗媚思量孩子仰望著她開始。採訪中，她說很欣慰，兩個孩子都沒叛逆期。但了解她付出的努力，都會相信這一切絕不是幸運使然。

※原文刊載於2023年08月號《媽媽寶寶》438期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9927817

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