任家萱Selina謝謝另一半撫平孕期焦慮。給孕媽咪的建議：面對建議 把關心收下就好

【文/葉怡君 攝影/江民仕 髮型/威奇(80s STUDIO) 化妝/瑤瑤 服裝造型/Kathy Hsu】

任家萱Selina懷孕後首次拍攝《媽媽寶寶》的封面，分享她懷孕的心情：有焦慮不安，也有溫柔理解。現在的她，正是迎接新生命最好的狀態。

踏實的幸福 讓她勇敢走出下一步

歷經女子天團時期的輝煌、火吻、失聲，再站起來，甚至還跑了幾場馬拉松，Selina接受了：「幸福沒有藍圖，人生不會只有一種版本。」如今的她，有種寬闊與淡然，正是迎接母親身分最好的狀態。

她談起動念當母親的時刻：「我遇到小徐(男友)，有一種很踏實的感覺。我開始想著：我有沒有當媽媽的可能？與他相處的時候，我能夠很真實地想像跟他組成家庭的樣貌，他應該會是很可靠的另一半。」

與孕期不適和平共處

懷孕到現在拍攝封面的孕後期，Selina說：「我好像一直都沒有舒服過。荷爾蒙讓我身體產生蠻多變化，各種腸胃不適、脹氣……好像從沒有停過！人家說過了前三個月就會進入穩定期，但我就是一直處於不舒服的狀態，像我懷孕之後，就像有了狗鼻子，嗅覺和味覺變得很敏銳。」

懷孕這件事對Selina來說，的確蠻有存在感：她的手指指尖莫名其妙地長出汗皰疹，也因為要做姙娠糖尿檢測緊張失眠，而第一次起了蕁麻疹。

因為曾經燒燙傷的關係，Selina身體的代謝比一般孕婦更不好，孕程中期就因水腫成蓮藕腿了。但堅強的Selina，就這麼一直將孕期的難受視為日常，並與這些孕期不適和平共處著。

「很多媽媽也都會這樣。但知道怎麼讓自己舒緩下來就好。」Selina細細品嘗孕程中身體的每個變化，也把這些體會，當作生命給她的另一份禮物。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

謝謝另一半撫平焦慮

而不得不誇獎一下，小徐目前為止，真的是很可靠的神隊友。他總有一種神奇的魔力，輕輕地熨平了孕婦的情緒與焦慮。

「懷孕時會有一種焦慮，面對另一半，會很想知道：你準備好了嗎？ 有時也會想：我準備好了嗎？以前我自詡EQ很好，面對任何狀況都游刃有餘。現在情緒突然像暴風雨，會不分青紅皂白抱怨另一半，明明知道他是我最好的戰友，卻無法控制自己，對他最無情。」說起這些，其實Selina是有許多的自省與感謝。

「成為母親有許多責任感和隨之而來的壓力，也會變得比較焦慮，我非常感謝他，他不會讓我自溺在自責的情緒裡。」

在我們看來，這兩人關係中最棒的是，健康的溝通。

「發生爭吵之後，我們不會當作沒事，我們都會認真討論，一邊聊，我也一邊梳理著自己為什麼會這樣，哪些是引爆點？就算是很小的事情，也要正視。」

小徐知道Selina在意的點在哪裡之後，下次快踩到地雷時，他就知道要趕快避開，也知道該怎麼輔助Selina。

「他最常講的就是：Calm Calm Calm，脾氣正上來的時候，我也會說：Calm你的頭啦！但我知道，其實那時我真的需要深呼吸，不要讓自己的情緒往那地方鑽牛角尖。」

面對建議 把關心收下就好

身邊很多前輩們分享了許多經驗，也提供建議。「我可以理解，那是大家對我的愛。但對於還沒經歷過這些的準媽媽來說，都是一種驚嚇。接收到太多訊息反而會想太多，所以我決定相信我的醫師。」

孕婦總是有很多禁忌，比如不能喝冰的，小孩氣管會不好。但Selina的懷孕哲學是：「如果能讓身體舒服一點、心情開心一點，就做吧！重點是不要為了叛逆而做，如果做了之後會自責，也不必一定要做。我可以理解大家的建議，都是帶著善意的。對於這些關心，我一定會把其中的愛收下。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

成為媽媽 爆發愛能量

現在的她，樂觀又放鬆，準備迎接成為母親後的轉變。

「就像我看著Ella當媽媽，當時就覺得蠻不可思議的。我完全沒想到她可以是這樣：充滿母愛，這麼有耐心地跟小孩講話，給兒子這麼多的愛……這真的是身為女性很獨特的地方，我很清楚感受到她的愛能量，在這個小生命出現後就爆發出來了。」

而成為媽媽後的Selina，又會變成怎麼樣的女人呢？我們彷彿已經可以預見，她那美好又強大的模樣了！

※原文刊載於2023年08月號《媽媽寶寶》438期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9927776

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