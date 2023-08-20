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【編輯透視鏡】吸乳器讓媽媽哺乳事半功倍 適合自身需求並使用舒適最重要

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

【文／游品姍 採訪諮詢／臺安醫院護理師暨國際認證泌乳顧問王麗玲】

歷經了漫長的孕期，好不容易迎接來了新生兒，對於新手媽媽而言，除了有滿滿的感動之外，更是開展了人生的新任務！

其中，「餵母奶」，可說是被許多媽媽視為「大魔王」的關卡，會擔心自己奶量跟不上嬰兒的需求；對於產後要回歸職場的媽媽而言，煩惱無法隨時隨地親餵怎麼辦？

這時，「吸乳器」，就是媽媽們的最佳幫手，不過，市面上的產品琳瑯滿目，到底該如何選擇才能發揮最大效益？

很多媽媽喜歡親餵，因為那是跟寶寶零距離相處的甜蜜時光，只是礙於必須重返職場或有其他因素，不得不事先擠再乳以瓶餵方式哺育寶寶。如何能不藉由寶寶吸吮刺激乳汁分泌？或許你需要吸乳器這個好幫手！

對此，臺安醫院護理師暨國際認證泌乳顧問王麗玲提醒，其實並不需要在孕期就預先買好吸乳器，還是要視產後的哺餵狀況、是否有育嬰假的安排等等實際情形，再決定是否需要吸乳器？然後，才是最佳購買時機。

手動或電動．各有特色

市面上的吸乳器主要分成手動與電動的使用方式，媽媽可就自身的哺餵狀況做最好的選擇，但該如何判斷自己的需求來選購產品？王麗玲顧問有兩點說明：

1.手動

普遍來說，手動式的價格較好入手，體積小且安靜的設計特點，兼具外出攜帶方便、晚上睡覺時使用十分安靜的好處；還能依照自身需求控制擠乳頻率及吸力的大小。

2.電動

電動式吸乳器的使用方式，是以空壓機加壓的方式控制吸引母乳，在擠乳的過程中能解放雙手，同時能大幅壓縮時間，對於長時間不在嬰兒身邊、需長時間頻繁擠乳者、對肉較無力的人來說，是非常合宜的選擇。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

吸乳器挑選原則

市售產品百百種，每項產品都有其主打功能及強項，媽媽在購買前，必須了解自身哺餵狀況及需求，才能選出最適合的吸乳器。王麗玲顧問針對5項主要挑選原則提出建議：

1.吸力

並不是吸力愈大的功能，就能排出愈大的奶量！不管是強調多大段數的產品，媽媽在使用時皆須從最小的段數開始，才不會因為過大的吸力頻率造成乳頭或乳暈的皮膚損傷，甚至乳房組織受傷。

2.吸盤材質

乳房的皮膚敏感脆弱，在購買配件時，若挑選到過硬的塑膠材質製品，對於有異位性皮膚炎或肌膚敏感的人而言，較會引發過敏甚至是發炎，建議可選擇軟性的矽膠製吸盤製品，降低皮膚受傷的機率。

3.音量

媽媽可能隨時隨地都有擠乳的需求，在外或夜間使用時，假若擔心會影響到他人，建議可選購靜音的機型。

4.促進乳汁分泌的產品（非絕對必要）

當寶寶吸吮乳房時，會刺激乳頭、乳暈上的感覺神經，這些訊息就回傳達至大腦的下視丘，進一步的下指令給腦下垂體，釋放泌乳激素與催產素，產生排（噴）乳反射。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

由於母乳必須靠嬰兒吸吮，才能刺激促進泌乳，若是寶寶長時間不在身邊、有工作需要的人，可購買設有「模擬嬰兒吸吮過程」的商品，來幫助刺激分泌乳汁，以調整至最佳的擠乳狀態。

※原文刊載於2023年08月號《媽媽寶寶》438期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9927742

※延伸閱讀

挑選吸乳器掌握這3點！只要媽咪感到放鬆、舒適，噴乳反射就會來得快又順暢

吸力不是越強越好！選購擠乳器不能忽略的5個重點，使用時有拉扯感但不疼痛才正確

【更多內容都在2023年08月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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